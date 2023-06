"Kitajci" stari štiri leta, znane cene v EU: premijski SUV s posebnimi vrati

HiPhi ponuja dva modela, in sicer avtomobila z oznako X in Z. Oba pomenita temelj za globalno širitev te znamke, ki na Kitajskem vodi na trgu premijskih električnih avtomobilov. Oba modela je v Evropi že mogoče naročiti v Nemčiji in na Norveškem.

Na letališču v Münchnu bodo odprli tudi svoj prvi evropski razstavni prostor. Med letošnjim letom bodo razkrili tudi naslednje evropske trge, kjer bodo ponujali svoja avtomobila. Do leta 2027 želijo že pokriti vse glavne evropske države.

Foto: HiPhi HiPhi je sicer šele tri leta stara avtomobilska znamka. Ustanovila jo je družba Human Horizons iz Šanghaja, ki pri proizvodnji vozil sodeluje s partnerjem Dongfeng Yueda Kia. Ustanovitelj in izvršni direktor znamke je Ding Lei, nekdanji izvršni direktor podjetij Shanghai General Motors in podpredsednik SAIC-GM. Aktivnosti Human Horizons segajo tudi na področje mobilnosti in pametnih mest, rdeča nit njihovega razvoja pa so predvsem visokotehnološke rešitve. Te segajo tudi na področje glasovnega upravljanja vozila, izkoriščanja tehnologije 5G in umetne inteligence za samodejno "učenje" avtomobilskega vmesnika.

Foto: HiPhi

Foto: HiPhi

Prestižni športni terenec in limuzina: cene prek 100 tisočakov

HiPhi X je električni športni terenec, ki je na voljo v različici s štirimi ali šestimi sedeži. Njegova posebnost je samodejni sistem odpiranja stranskih vrat. Ta uporabljajo tako senzorje kot prepoznavo obraza. Zgornji del stranskih zadnjih vrat se odpre navzgor, spodnji pa navzven, vpeta so zadaj.

Pogon sestavljata dva elektromotorja s sistemsko močjo 220 kilovatov, ki omogočata pospešek do 100 kilometrov na uro v 3,9 sekunde. Zmogljivost baterije je 97 kilovatnih ur (kWh), kar je po standardu WLTP dovolj za doseg do 460 kilometrov.

Šestsedežni HiPhi X bo v Nemčiji stal 109 tisoč, štirisedežni pa 123 tisoč evrov.

HiPhi Z pa je prestižna električna limuzina, ki so jo na Kitajskem začeli izdelovati lansko leto. Sistemska moč pogona je 494 kilovatov, pospešek do "stotice" pa 3,8 sekunde. Baterija ima zmogljivost 120 kWh, doseg po WLTP pa tako znaša do 555 kilometrov.

Posebnost tega avtomobila je premični in vrtljiv zaslon infotelematskega vmesnika. Ta avtomobil bo na voljo s štirimi ali petimi sedeži. V Nemčiji bo HiPhi Z s petimi sedeži stal 105 tisoč, s štirimi pa 107 tisoč evrov.

Še letos tudi "dostopnejši" HiPhi Y, ki je razvit posebej za Evropo

Prvi kupci bodo avtomobile znamke HiPhi v Evropi dobili v tretjem četrtletju letošnjega leta.

Obema avtomobiloma bo že konec letošnjega leta sledil še model Y, ki so ga nedavno razkrili na avtomobilski razstavi v Šanghaju. Ta avtomobil bo cenejši od modelov Z in X, saj HiPhi z njim načrtuje obsežnejšo prodajno ofenzivo na evropskem premijskem avtomobilskem trgu. HiPhi je ta model razvil in oblikoval posebej po željah evropskega trga.

Foto: HiPhi

Foto: HiPhi

Foto: HiPhi