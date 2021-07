Kitajci imajo vlak, ki zmore osupljivih 600 km/h

Na Kitajskem so razkrili novo različico vlaka maglev, ki zmore hitrosti vse do 600 kilometrov na uro. Uporabnost takih vlakov na Kitajskem je vseeno precej omejena.

Novo različico vlaka je izdelalo kitajsko državno podjetje China Railway Stock Corporation. Vlak je končni produkt in ne več koncept − tega smo namreč videli že pred dvema letoma. Takrat so vlak predstavili kot možnost zelo hitrega potovanja med velikimi kitajskimi mesti. Danes znaša najvišja hitrost kitajskih hitrih vlakov v povprečju okrog 350 kilometrov na uro. V primerjavi s potovalno hitrostjo letal, ki je med 800 in 900 kilometri na uro, pa bi bil vlak s hitrostjo okrog 600 kilometrov na uro privlačna rešitev za regionalna potovanja znotraj države.

The world's first 600km/h high-speed maglev train made public debut in Qingdao ystd! Its system is self-developed by #China and is a cutting-edge scientific & technological achievement in rail transit worldwide! pic.twitter.com/sSQOZm4lbO — Ambassador Deng Xijun (@China2ASEAN) July 20, 2021

Za super hitre vlake trenutno le ena delujoča proga

Toda Kitajska ima trenutno le eno delujočo progo, po kateri je mogoča vožnja super hitrih vlakov maglev − ta beseda označuje tehnologijo vlakov, ki pri velikih hitrostih s pomočjo elektromagnetne sile lebdijo tik nad tiri, in prav to jim omogoča doseganje tako velikih hitrostih. Edino delujočo progo, ki je dolga 30 kilometrov, imajo v Šanghaju. Vlak to pot opravi v sedmih minutah, njegova hitrost pa znaša do 430 kilometrov na uro.

Kitajska vlada trenutno pripravlja načrte za gradnjo dodatnih prog, ki bi omogočile hitrejša in tudi cenejša potovanja med največjimi mesti.