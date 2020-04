Kaos na cesti: sneg in led uničila 60 avtomobilov #video

Voznike v Chicagu je zjutraj presenetil sneg in predvsem del hitre ceste mimo tega mesta v ZDA je bil očitno še posebej drseč. Gasilske službe so prek Twitterja sicer opozarjale voznike na nevarnost, ki je bila posledica sneženja, nizkih temperatur in vetra. Toda še uro pozneje so še naprej poročali o novih trkih avtomobilov.

Na hitri cesti Kennedy Expressway je bilo v trčenja udeleženih več kot 60 avtomobilov. Štirinajst ljudi so prepeljali v bolnišnico, 32 ljudi pa so reševalci oskrbeli na prizorišču nesreče in so odklonili prevoz do bolnišnice.