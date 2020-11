Kako bodo pokrili davčno luknjo? To je prva ideja.

Če bodo Britanci leta 2030 res dovolili le še prodajo električnih in hibridnih avtomobilov (hibridnih le do leta 2035), bo to na državni ravni prineslo tudi občutno manj denarja od različnih davkov za klasična vozila in trošarin na gorivo. Britanska vlada tako neuradno razmišlja o vzpostaviti plačljivega sistema za uporabo njihovih cest, je poročal The Times.

Na tak način bi lahko pokrili okrog 40 milijard funtov veliko davčno luknjo, ki jo bi povzročil obsežen prehod na električna vozila.

Trenutno so cestnine še redke

Trenutno je treba cestnino plačati na avtocesti M6. Tam znaša dnevna pristojbina za avtomobile 6,7 funta. Dodatno je treba plačati še nekatere mostnine in predornine, prav tako tudi dostop do središč mest, kakršno je v prvi vrsti London. Plačljiv sistem “plačaj po uporabi”, kjer bi cestnino obračunali po prevoženih kilometrih, so Britanci potihoma načrtovali že pred več kot desetletjem. Ideja v prakso ni nikoli prišla, ker so se vlade bale negativnega odziva voznikov.