Izbor Slovenski avto leta: tokrat velika sprememba v pravilih

Izbor Slovenski avto leta bo z letnico 2024 dobil eno največjih sprememb do zdaj. Izmed novih avtomobilov, ki so letos v zadostni količini pripeljali na slovenske ceste, bodo pet finalistov tokrat izbrali predstavniki sodelujočih medijev. Bralci, poslušalci in gledalci, ki so finaliste izbirali do zdaj, postajajo del finalne žirije - prispevali bodo enega izmed glasov v finalu najboljše peterice avtomobilov.

Foto: Slovenski avto leta Izbor Slovenski avto leta poteka vse od leta 1993 in tudi v naslednjih mesecih nas čaka nov zanimiv izbor. Zmagovalec izbora vsako leto predstavlja avtomobil, ki celostno ustreza avtomobilskemu trgu v Sloveniji - tako tehnično, varnostno kot seveda tudi cenovno.

V izboru za Slovenski avto leta 2024 lahko sodelujejo modeli novih avtomobilov, ki so prišli na slovenski trg v letu 2023 in je do 30. novembra 2023 registrirano najmanj 25 primerkov.

Bralci boste s točkami sodelovali v finalu

Bistvena sprememba tokratnega izbora bo prvi krog, ki določa finaliste. Do zdaj so bralci, poslušalci in gledalci sodelujočih medijev izbirali finaliste, zdaj pa bo pet finalistov izbralo sedem uredništev v žiriji izbora. Vsako uredništvo s spiska sodelujočih modelov avtomobilov izbere pet finalistov. Če ima določena znamka v izboru več modelov avtomobilov, vsako uredništvo lahko glasuje za le en model ene znamke. Vsak izbrani avto dobi eno točko. Pet avtomobilov z največjim številom številom točk se uvrsti v finale.

Pet finalistov se uvrsti v finale. Tam bo vsako uredništvo petim dodelilo točke po sistemu 6, 4, 3, 2, in 1, enako pa se bodo točke podelile tudi na osnovi glasov vseh bralcev, poslušalcev in gledalcev. Ti bodo torej postali del žirije v finalu.

Kdo so potencialni finalisti?

Seznam se lahko glede na prihod novosti na slovenski trg še spremeni, zadnja možnost vključitve na seznam je 3. november 2023.