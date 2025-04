Iz Kitajske proti Evropi: ladja z zanimivimi avtomobili znane znamke #foto

Medtem ko so na avtomobilski razstavi v Šanghaju razkrili nov model EZ-60, ki bo na voljo tako z električnim kot tudi priključnohibridnim pogonom, so proti Evropi poslali prvo pošiljko električnih limuzin 6e. Ladja je odplula iz pristanišča Waigaoquiao pri Šanghaju, na ladjo pa so natovorili 600 avtomobilov. Naslednji mesec bo plula proti Belgiji, avtomobil pa bodo začeli evropskim kupcem prodajati letos poleti.

Foto: Mazda

Japonske vezi s Kitajsko

Pri mednarodni širitvi modela 6e pomagajo vezi s kitajskim partnerjem Changanom. Avtomobil so razvili v Changanovem raziskovalno-razvojnem centru v Nanjingu, prav tako pa so pri razvoju pomagali tudi oddelki v Mazdinem japonskem središču v Hirošimi. Na Kitajskem je limuzina znana pod oznako EZ-6. Za evropske kupce so jo s pomočjo evropskega razvojnega centra prilagodili, tako da bo tudi vozniško odgovarjala evropskim standardom.

Mazda je sicer model 6e prvič pokazala že v začetku leta na avtomobilski razstavi v Bruslju. Avtomobil je dolg 4,92 metra, širok je 1,89 metra, medosje pa meri 2,89 metra. To je torej limuzina zavidljivih dimenzij, ki bo imela pogon s sistemsko močjo 190 kilovatov. Pospešek do sto kilometrov na uro bo 7,6 sekunde, najvišja hitrost pa 175 kilometrov na uro.

Za hrambo energije bo skrbela baterija tipa LFP s kapaciteto 66 kilovatnih ur. Zasnova avtomobila je 400-voltna. Največja moč polnjenja DC bo 200 kilovatov.

Poleg modela e6 bo globalni prodaji namenjen tudi omenjeni novi model EZ-60.

Foto: Mazda