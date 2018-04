Guinnessov rekorder svetuje: Zdivjajte se na poligonu #video

Video: Planet TV/Novinar: Uroš Maučec

Sicer vas večina na cesti ne bo izvajala takih vragolij, kot jih počne profesionalni motorist Rok Bagoroš, vendar pa so pravila, ki jih je treba upoštevati na cesti, za vse enaka.

Za prvega slovenskega profesionalnega stunt voznika posebne priprave pred sezono niso potrebne, saj ta pri njem traja 12 mesecev. Kljub temu smo ob obisku njegovega treninga in delavnice našli obilo skupnih točk, ki v pripravi na varno vožnjo veljajo tako zanj kot za vsakega povprečnega motorista.

Pomembna je splošna fizična kondicija

Za Roka Bagoroša motoristična sezona traja vse leto. Naporen ni le njegov program nastopov, temveč predvsem treningi. A za take vragolije so treningi na motorju premalo, potrebna je tudi dobra splošna fizična kondicija. "To je tudi vzporednica z motoristi, ki so na cesti. Ko si eno ali dve uri na poti, da si še vedno osredotočen in da predvidevaš, kar je za varnost zelo pomembno. Pa tudi fizično, da si vsaj malo pripravljen," je povedal Bagoroš.

Poskrbeti je treba za pravilno delujoče zavore in vzmetenje

Pripravljen pa mora biti tudi motor, za katerega poskrbijo Rokovi sodelavci iz njegove Moto garaže. Tako kot za Roka so tudi za vse druge motoriste najpomembnejše pravilno delujoče zavore in vzmetenje. "Tak vizualni pregled lahko opravi vsak. Za kakšen večji poseg, na primer za kako menjavo, pa priporočamo servis," je pojasnil vodja delavnice Denis Pelcl.

Za pravi oprijem poskrbijo primerne gume. Njihova obraba je odvisna tudi od sloga vožnje. "Agresivnost in pa slog vožnje. Če voziš počasi in ne zaviraš naglo ter počasi pospešuješ, guma lahko vzdrži tudi zelo dolgo," je povedal Pelcl.

Za pravi stik z voziščem je poleg dobrih gum nujno tudi primerno vozišče. Foto: Klemen Korenjak

Brez oprijema se hitro zgodijo padci. Za pravi stik z voziščem je poleg dobrih gum nujno tudi primerno vozišče. "Če imam na površini polno kamenja in peska, pomeni, da lahko hitro zdrsnem, kar je tudi celo življenjsko pomembno na normalnih cestah. Zdaj v začetku sezone so tudi ceste posipane s peskom, kar je lahko predvsem v ovinkih zelo nevarno," je opozoril Bagoroš.

Za zdivjanje so primerni poligoni ali zapuščena parkirišča

A ne glede na vse nasvete takšne trike raje prepustite profesionalcem. Po vsakem Rokovem nastopu zato gledalce posebej opozorijo – ne počnite tega sami. "Če že, potem imamo nekaj poligonov AMZS v Sloveniji in se lahko malo zdivjate tam. Ali pa na kakšnih zapuščenih parkiriščih, to so popolne površine za to. Cesta pa ni ravno za izvajanje in treniranje trikov," je dejal motorist.

Tam namreč drugih udeležencev v prometu ne boste ogrožali.