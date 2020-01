Guinnessov rekord: epski podvig do vrha vulkana v Čilu #foto

Podvig Mercedes-Benza in podjetja Extreme Events je bil posledica izvedbe projekta na najvišjem še vedno delujočem vulkanu na svetu. V štiri bazne kampe na pobočju vulkana Ojos de Salado v Čilu so namreč dostavili radijsko komunikacijsko opremo, ki jo bodo alpinisti in znanstveniki lahko uporabili v primeru nepredvidenih težav. Vulkan je sicer del puščave Atakama, enega najbolj suhih delov na planetu.

Na kolesih vse do 6.694 metrov nad morjem

Potem ko sta dva unimoga U 5023 dosegla bazni tabor na višini 6.100 metrov, so se z enim vozilom namenili postaviti še nov svetovni rekord. Z unimogom so se zapeljali na višino 6.694 metrov. Še nikoli do zdaj se z vozilom nihče ni zapeljal višje.

Pri Mercedes-Benzu glede predelav unimogov izpostavljajo posebne gume, močnejše vitle in sistem spremenljivega centra težišča za lažje premagovanje terenskih izzivov na pobočju čilskega vulkana.

Unimoga U 5023 sicer poganja 5,1-litrski štirivaljni motor (Euro 6) z močjo 170 kilovatov in 900 njutonmetri navora. Vozilo je dolgo 4,1 metra in široko 2,28 metra, medosna razdalja pa znaša 3,85 metra. Največja dovoljena masa vozila znaša 14,5 tone. Vstopni kot na terenu znaša do 43, izstopni pa do 41 stopinj.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz