Gasilci so spet reševali tega superšportnika #foto

Decembra leta 2018 je v Los Angelesu povsem zgorel mclaren senna, ki je pripadal Youtuberju Salomondrinu. Ognjeni zublji so nato podoben avtomobil zajeli tudi sredi leta 2018 na dirki formule ena v Avstriji, ko ga je po stezi vozil Gerhard Berger. Dva meseca po tem požaru je McLaren vpoklical vse te avtomobile, ki so jih prodali v ZDA in Avstraliji ter jim urejal skrito napako pri napeljavi električnih kablov.

Gasilci so bili hitro na prizorišču požara

Zdaj je tak avtomobil nenadoma zagorel še v portugalskem mestu Braga. Po poročanju portugalskih medijev je bil last tamkajšnjega poslovneža. Ogenj je zagorel v predelu motorja za obema sedežema, gasilci pa so nato ogenj vendarle kar hitro obvladali. Ni sicer znano, kakšno škodo je utrpel superšportnik.

Mclaren je superšportnik z imenom senna – ta se kajpak navezuje na nekdanjega svetovnega prvaka formule ena Ayrtona Senno – predstavil leta 2018. Poganja ga štirilitrski motor V8 z močjo 588 kilovatov (800 »konjev«). Izhodiščna cena zanj je med 800 in 900 tisoč evri. Naredili jih bodo le 500, vse pa so že razprodali. Zadnjega med njimi na dražbi celo za 1,9 milijona britanskih funtov.

Foto: Facebook/Paulo Alexandre