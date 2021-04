Električni SUV, ki je tudi prostoren družinski avto

Oglasno sporočilo

Vozniki pospešeno sprejemamo dejstvo, da je električna prihodnost pravzaprav že na naših cestah. Da nam to dobro uspeva, je s prodajnimi številkami tako po Evropi kot v Sloveniji že dokazal volkswagen ID.3. Novi ID.4 njegovo poslanstvo s prepričljivimi argumenti o blagodejnosti električnega pogona nadgrajuje v večji, SUV obliki.

Osvežujoča raven udobja

Na udobje in preprostost uporabe električnega vozila se še prehitro navadiš. Občutki v vožnji te toliko zasvojijo, da je potem vedno težje presedlati nazaj na avtomobil z bencinskim ali dizelskim motorjem. Odzivnost električnega pogona je v urbanem postopanju izjemno priročna, tiho križarjenje na daljših poteh pa sproščujoče. Električni pogon bo zato dobro vplival na vaše počutje med vožnjo.

ID je sicer krajše za Intelligent Design, kar pomeni pametno, inteligentno oblikovanje. S svojo prostorno zasnovo je ID.4 odličen družinski avtomobil, vzdušje zračnosti v kabini pa ključno za dobro počutje. Električni motorji namreč zahtevajo manj prostora in omogočajo boljšo prilagodljivost. Baterijski sklop je spravljen v dnu vozila, zato so v električnem SUV odveč tudi skrbi o previsokem težišču, ki bi vplivalo na vozne lastnosti. Jeseni se bo obstoječi ponudbi namreč pridružila še športnejša različica s štirikolesnim pogonom in oznako GTX. In mimogrede – ste vedeli, da lahko ID.4 vleče tudi do tisoč kilogramov težko prikolico, nanj pa je mogoče namestiti tudi strešni kovček?

Izobilje dosega – tako za vsakdanje potrebe kot za poletne počitnice

ID.4 z neto kapaciteto baterije 77 kWh poskrbi za sproščeno preverjanje podatka o preostalem dosegu. Z enim polnjenjem prevozi do 522 kilometrov (po WLTP ciklu). To pomeni, da se za 380 kilometrov dolgo pot od Ljubljane do Dunaja ali od Celja do Zadra ne bo treba ustaviti za polnjenje. Ob vsakdanjih potrebah lahko eno polnjenje zadostuje tudi za teden dni.

Vožnja bo sicer najcenejša, polnjenje pa najenostavnejše, če se boste odločili za domačo polnilnico. Ko se vrnete domov, svoj ID.4 le priključite na polnilno postajo in zjutraj bo spet pripravljen za nove izzive. Stanje napolnjenosti je pod nadzorom aplikacije We Connect ID., s katero lahko zaženete polnjenje, in če boste za polnjenje doma pridno koristili nižje tarife, vas bo vožnja stala le okoli evro in pol na 100 prevoženih kilometrov. Koliko pa vas stane 100 kilometrov vožnje s povprečnim bencinskim ali dizelskim vozilom? Kar nekajkrat več! Izven dosega domače polnilnice bo ključ do brezskrbnega potovanja na slovenskih in hrvaških cestah kartica MOON Charge – z dostopom do okoli 200 (kmalu pa blizu 500!) polnilnic, med njimi tudi okoli 50 hitrih polnilnic (kmalu jih bo že okoli 100). Za preostalo Evropo je tu Volkswagnova storitev We Charge z več kot 200 tisoč polnilnicami, pa tudi ugodnostmi v omrežju ultrahitrih polnilnic IONITY, na katerih boste svoj ID.4 do 80 odstotkov kapacitete baterije napolnili v 38 minutah.

Svetovni avto leta

ID.4 je prepričal tudi svetovno komisijo, saj je na mednarodnem izboru za nagrade World Car Awards osvojil naziv Svetovni avto leta 2021!

5 zvezdic

Tudi na priznanem preizkusu varnosti Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) je bil ocenjen z najboljšo oceno pet zvezdic.

Ugodnosti ob nakupu

Preskok na e-mobilnost je sedaj še dostopnejši, saj so pri Volkswagnu pripravili dve izjemni ponudbi, ki ju lahko izkoristite do 30. 6. 2021. Vse do takrat boste ob nakupu ID.4 namreč prejeli bon za financiranje nakupa vozila v vrednosti do tri tisoč evrov, bon za nakup in vgradnjo polnilne postaje v višini tisoč evrov ter bon za financiranje sončne elektrarne v vrednosti do tisoč evrov. Če se odločite za finančni lizing, je lahko ID.4 vaš že za 240 €/mesec!

Več o ponudbah si lahko preberete tukaj

Ne pozabite niti na subvencijo Eko sklada, ki trenutno znaša 4.500 evrov in bo še dodatno znižala nakup vašega električnega vozila, ne glede na to, za kakšno obliko nakupa se boste odločili.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Naročnik oglasne vsebine je PORSCHE SLOVENIJA, D.O.O.