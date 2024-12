Elegantni športnik med vozili SUV navdušuje z napredno tehnologijo

V Sloveniji po številu registracij lani najbolj priljubljen kompaktni SUV Renault Captur, ki tudi v Evropi spada v vodilni avtomobilski razred, voznike navdušuje ne le z novim zunanjim dizajnom, pač pa tudi s svojo napredno tehnologijo in asistenčnimi sistemi za pomoč pri vožnji. Preverili smo, katere so tiste prednosti, zaradi katerih je vožnja z novim vozilom Renault Captur še prijetnejša.

Renault Captur je popoln primer, kako združiti eleganco, športnost in napredno tehnologijo v kompaktnem SUV. Njegova prefinjena oblika izstopa na cesti, še posebej v ekskluzivni različici esprit Alpine, ki poudarja njegov dinamični značaj z drznimi linijami in izjemno pozornostjo do detajlov. Na prvi pogled Captur navduši z osveženim sprednjim delom, ki izraža samozavest in sodobnost. Ta drzen dizajn ni le estetski, temveč poudarja aerodinamičnost in športni duh vozila. V notranjosti vas pričaka prostorna in modularna kabina, ki ponuja udobje in prilagodljivost za vse vaše potrebe. Zasnovana je z mislijo na voznika, kar pomeni, da je vse na dosegu roke – od ergonomskih kontrolnikov do napredne tehnologije.

Napredna tehnologija za varnost in povezljivost

Renault Captur ni le avtomobil; je tehnološko napredna rešitev za sodobnega voznika, ki združuje varnost in povezljivost v eni elegantni zasnovi. S poudarkom na naprednih sistemih za pomoč pri vožnji in izjemni povezljivosti omogoča voznikom brezskrbno, varno in povezano vožnjo, prilagojeno sodobnemu življenjskemu slogu.

Sistemi za pomoč pri vožnji

Renault Captur je zasnovan z jasnim ciljem – zagotavljati varnost na najvišji ravni, tako za voznika in potnike kot tudi za druge udeležence v prometu. Ta zaveza temelji na programu znamke Renault Human First Program, ki je z inovativnimi varnostnimi rešitvami bistveno prispeval k zmanjšanju smrtnosti na cestah.

Ena izmed največjih prednosti Renault Capturja je njegov sklop naprednih sistemov za pomoč pri vožnji , ki omogočajo samozavestno vožnjo v različnih situacijah, od mestnih ulic do avtocest.

Parkiranje brez stresa

Parkiranje, ki lahko pogosto predstavlja izziv, postane preprosto zahvaljujoč sistemu prostoročnega parkiranja. Sistem prepozna parkirno mesto, prevzame nadzor nad volanom in vozilo varno usmeri na izbrano mesto, medtem ko voznik nadzira le hitrost. Poleg tega štiri kamere ustvarijo 360-stopinjski pogled na okolico vozila, kar je idealno za parkirna mesta, kjer nimamo veliko prostora, ali zahtevne manevre. Sprednji, zadnji in bočni senzorji pa zaznavajo ovire in voznika pravočasno opozorijo z zvočnimi in vizualnimi signali.

Pametni pomočniki na cesti

Med vožnjo Captur blesti s funkcijami, kot sta prilagodljiv tempomat in sistem za ohranjanje voznega pasu. Prilagodljiv tempomat vzdržuje nastavljeno hitrost in se hkrati samodejno prilagaja prometnim razmeram, pri čemer ohranja varnostno razdaljo in ob gostem prometu omogoča samodejno ustavljanje in speljevanje. Sistem samodejno preklaplja med dolgimi in zasenčenimi lučmi ter se prilagaja razmeram in prometu. Tako ne zaslepite drugih voznikov, hkrati pa imate optimalno osvetlitev ceste pred seboj.

Sistem za ohranjanje voznega pasu zaznava nenamerne spremembe smeri in z rahlim posegom v volan vozilo vrne nazaj na pot. Dodatno varnost zagotavljajo opozorilnik na mrtvi kot, ki preprečuje tveganja med prehitevanjem, in sistem za samodejno zaviranje v sili, ki zaznava pešce, kolesarje ali vozila ter ob morebitni nevarnosti samodejno aktivira zavore.

Ko pa zapuščate parkirno mesto, vas sistem opozori na morebitne ovire, ki se bližajo z leve ali desne, kar je še posebej koristno na prometnih mestnih ulicah.

Varnost na prvem mestu

Med ključnimi sistemi je sistem za aktivno pomoč pri zaviranju v sili v križiščih, ki vozniku zagotavlja dodatno podporo pri zavijanju. Ta sistem prepoznava bližajoča se vozila iz nasprotne smeri in ob morebitni nevarnosti samodejno aktivira zavore. S tem zmanjšuje tveganje čelnih trčenj, ki so lahko še posebej nevarna na urbanih križiščih.

Poleg zaščite v prometnih situacijah Captur skrbi tudi za dobro počutje voznika. Opozorilnik o utrujenosti voznika spremlja vzorce vožnje in zaznava znake utrujenosti, kot so nenadni premiki volana ali nepravilna vožnja znotraj voznega pasu. Ko sistem zazna morebitno izgubo pozornosti, vozniku predlaga počitek, kar lahko bistveno poveča varnost na dolgih poteh.

Sistem za prepoznavanje prometnih znakov vozniku pomaga pri upoštevanju prometnih predpisov, varnosti in tudi zmanjšanju možnosti za kazni.

Najboljši čas za nakup je zdaj! Renault Captur je trenutno na voljo z izjemno privlačno ponudbo: različica evolution TCe 90 je na voljo že za 149 evrov/mesec. Paket ugodnosti vključuje: popust v višini tisoč evrov,

bonus ob financiranju v vrednosti tisoč evrov,

bon za zimske pnevmatike,

štiri leta brezplačnega vzdrževanja in

petletno jamstvo. ODPELJITE SVOJ NOVI CAPTUR!

Tehnologija in povezljivost, ki navdušujeta

Renault Captur s svojo napredno tehnologijo in vrhunsko povezljivostjo prinaša izkušnjo vožnje, ki presega običajne standarde. S sodobnimi rešitvami, zasnovanimi za udobje, enostavnost in zabavo, Captur postavlja nove mejnike v segmentu kompaktnih vozil SUV. Njegov tehnološki sistem povezuje voznika, vozilo in svet okoli njega v popolno harmonijo.

26-centimetrski zaslon na dotik in sistem openR link

Na področju povezljivosti Renault Captur navdušuje z naprednim multimedijskim sistemom openR link, ki vključuje vgrajene Google storitve. Navigacija Google Maps omogoča tekoče sledenje prometnim razmeram v realnem času in vas usmerja po najhitrejši poti do cilja, medtem ko Google Assistant s preprostimi glasovnimi ukazi olajša upravljanje klicev, glasbe in nastavitve kabine. Sistem je združljiv tudi z Google Play, kjer lahko prenesete številne aplikacije, optimizirane za uporabo v vozilu, bodisi za zabavo, informacije ali navigacijo.

