Da, izbira bo težka: zbor kandidatov za finaliste Slovenski avto leta 2025 #foto

Ta teden se bo uradno začel nov izbor Slovenski avto leta. Redakcije v izboru sodelujočih medijev bodo že ta teden med novimi avtomobili iz letošnjega leta, ki so zadostili pravilom izbora, izbrale pet finalistov. Med temi boste bralci nato izbrali svojega favorita in vrstni red bo prinesel del točk v januarskem finalu. Naslov zmagovalca izbora iz lanskega leta brani renault austral.

Foto: Uroš Modlic

Vseh 23 kandidatov za finale smo konec prejšnjega tedna zbrali v AMZS centru varne vožnje na Vranskem in pričakovano ugotovili, da je nabor letošnjih avtomobilov kakovosten, a tudi izenačen in raznovrsten. Med njimi najdemo tako klasično oblikovane avtomobile kot tudi športne terence, med pogoni pa tako izključno električne avtomobile kot tudi suverene dizelske motorje. Tudi ročni menjalniki se nikakor še niso poslovili, saj jih ponuja še lep del zbrane triindvajseterice.

Fotogalerija 1 / 12 / 12

Foto: Uroš Modlic

Nekaj poudarkov – tokrat je med kandidati presenetljivo malo predstavnikov premijskih znamk. BMW, Mercedes in Audi jih nimajo, izjemi sta le novi lexus LBX in električni volvo EX30. Prav poceni ti novi avtomobili v povprečju niso, saj v dimenzijsko manjši in zato tudi cenejši segment sodita le suzuki swift in citroën C3. Že lani je bil v finalu kitajski avtomobil, tudi letos se širšemu izboru pridružujejo avtomobili z največjega avtomobilskega trga. Evropsko konkurenco izzivata Dongfeng in Geely.

Nekatere znamke imajo med kandidati več modelov, kar na primer velja za Volkswagen, Škodo in Renault, pa tudi Ford in Honda. Zanimiva je raznolikost teh modelov. Pri Volkswagnu sta to na eni strani tradicionalna passat in tiguan, na drugi pa povsem električni ID.7.

Video - pomični zaslon

Video - vrtljivo stikalo je novost koncerna Volkswagen

Kakovostni avtomobili, toda ali je pravih novosti dovolj?

Pri veliki večini novih avtomobilov gre za zelo kakovostne izdelke, vseeno pa med novimi avtomobili pogrešamo večje tehnične napredke. Kandidati tako nimajo novosti, ki bi v avtomobilskem smislu pomenili velike tehnološke ali uporabniške preskoke. Pri večini gre za že uveljavljene modele, ki nekateri na trgu vztrajajo že desetletja.

Še bolj kot tehnološke novosti pogrešamo tudi nove pristope k proizvodnji avtomobilov, ki bi bili pomembni za reševanje mnogih trenutnih težav evropske avtomobilske industrije. K enostavnejši, hitrejši in cenejši proizvodnji sicer večina proizvajalcev že stremi, a te spremembe zahtevajo svoj čas.

Passat med finalisti že pred desetimi leti, ko je zmagala škoda fabia

Zanimiv je spomin na izbor pred desetimi leti, ko je zmagovalka izbora z letnico 2015 postala takrat nova škoda fabia. Kandidatov je bilo trinajst, poleg fabie je bilo med njimi še nekaj majhnih avtomobilov, na primer hyundai i10, toyota aygo, opel corsa in celo renault twingo, tako kot letos pa je bil tudi takrat med kandidati za finale volkswagen passat. Letos je torej kandidatov veliko več, predvsem pa so avtomobili večji in med njimi je pričakovano več športnih terencev kot nekoč. Leta 2015 je nato v finalu zmagala fabia, sledili pa so volkswagen passat, renault twingo, opel corsa in citroën C4 cactus.

Kako bo torej letos, ko se približuje izbor z letnico 2025?