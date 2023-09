Če ne bo kompromisa: vstop v avto in 30 sekund pred zagonom motorja?

Eno od področij delovanja avtomobilov, ki bi jih zdaj le še malo verjetni standard Euro 7 ostreje določil, je obdobje hladnega zagona motorja. Takrat so namreč izpusti največji in proizvajalci bi bili primorani zamakniti zagon motorja tudi do 30 sekund.

Emisijski standard Euro 6 je v veljavi od leta 2014. Že čez dve leti naj bi se zgodil prehod na standard Euro 7. To je v resnici prej, kot je bilo sprva načrtovano, a po protestu avtomobilske industrije in držav članic bodo zdaj pripravili tudi precej ohlapnejši sveženj sprememb obstoječega standarda.

Razvpiti Euro 7 bi precej bolj realno določil resnični izpust CO2. Test bi namreč vključil tudi trenutke hladnega zagona motorja. Ker so takrat izpusti najvišji in bi to za vsak avtomobil nevarno povečalo uradni podatek po WLTP, bi morali proizvajalci najti nove rešitve kako izničiti visok izpust pred zagonom motorja.

Ena izmed načrtovanih rešitev je tako imenovani e-katalizator, poroča britanski Autocar. Ta bi do 30 sekund zamaknil zagon motorja v bencinskih in dizelskih avtomobilov. V tem obdobju bi elektronski grelec skupaj z manjšim ventilatorjem potiskal topel zrak v središče katalizatorja in ga segrel na delovno temperaturo. Ta postopek lahko traja do 30 sekund.

Da voznik v avtomobilu ne bi sedel in čakal toliko časa, so mogoče določene rešitve – avtomobil lahko zazna pametni ključ pri vozniku, ko se ta bliža avtomobilu in začne postopek segrevanja, še preden voznik sede v avtomobil. Ena izmed možnosti je tudi aktivacija sistema prek aplikacije. Tudi v tem primeru pa bi se lahko zgodil vsaj od do pet- ali desetsekundni zamik, preden bi voznik resnično lahko zagnal motor in se odpeljal, so pojasnili pri družbi Mahle Powertrain.

V neposredni prednosti bi bili lahko samopolnilni ali priključni hibridi, enako seveda tudi električni avtomobili. Omenjeni hibridi se lahko z mesta odpeljejo s pomočjo električne energije.