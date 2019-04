Avtomobilske ikone v Sloveniji: nekoč realnost, danes drobtinice

Kultni dirkalni avtomobili stanejo veliko denarja in na majhnem trgu kot je Slovenija je njihove nakupe težko upravičiti. Direktorji vodijo slalom med emocijami in realnostjo Excelovih tabel, saj za sezono z vrhunskim dirkalnikom v Sloveniji ni dovolj 100 tisoč evrov. Pred 20 leti v Slovenijo lastniški tovarniški avti Volkswagna in Seata, danes je (prek uvoznikov) dovolj sredstev le za najeme in omejene kilometre.

Prek avtomobilskega športa so v Sloveniji v preteklosti že zasloveli nekateri dirkalni avtomobili, ki so jih posamezne znamke izkoristile tudi za dvig svoje prepoznavnosti ter ugleda. Začelo se je že v osemdesetih s sodelovanjem Renaulta, Revoza in Braneta Kuzmiča, pred 20 leti pa nadaljevalo s "slovenskimi" tovarniškimi dirkalniki Volkswagna in Seata.

Zadnji Volkswagnov tovarniški golf G60 rallye. Darko Peljhan ga je dobil leta 1994. Stal je okrog 240 tisoč takratnih nemških mark. Tovarna je dala pol, četrtino uvoznik, zadnjo četrtino pa sta prispevala Peljhan in klub AK Olimpija. Foto: Gregor Pavšič Nekoč kultni atmosferski "kit carji", danes je to kratica R5

Dva golfa (G60 rallye in IV kit car) je iz Volkswagen Motorsporta dobil Darko Peljhan, dva seata ibizi kit car (prvega v najem) pa iz Seat Sporta tudi Andrej Jereb. Vsi štirje omenjeni dirkalni avtomobili so v Slovenijo prišli tudi z znatno pomočjo uvoznika obeh znamk, sploh Jerebova rumena ibiza pa je dobila skoraj kultni status. Pri vseh nakupih sta imela Peljhan in Jereb sicer še vsaj enega večjega pokrovitelja (Aral, Petrol, Sava).

Cenovno primerljivi so danes štirikolesno gnani dirkalniki R5, ki pa si jih Slovenci težko privoščijo. Letos bo v državnem prvenstvu v reliju vse dirke z enim takih odpeljal aktualni prvak Rok Turk (hyundai i20 R5), njegov glavni izzivalec Aleks Humar (škoda fabia R5) je za zdaj potrdil le tri dirke.

Znamenita rumena seat ibiza kit car Andreja Jereba. Leta 1999 je prvo pri Seat Sportu najel, leto pozneje pa tak rabljen dirkalnik tudi kupil. Foto: Gregor Pavšič

Tri od desetih hitrostnih preizkušenj bodo potekale v Velikih Žabljah. Foto: Gregor Pavšič Danes zvečer bo državno prvenstvo tradicionalno odprla uvodna hitrostna preizkušnja v središču Ajdovščine (20.40), preostali reli pa bo nato več kot 100 prijavljenih posadk izpeljalo jutri. Dopoldne bosta po dvakrat na sporedu preizkušnji Predmeja (8.43 in 10.59) in Bela (9.16 in 11.32), popoldne pa trikrat Velike Žablje (14.55, 17.21 in 19.42) in dvakrat Erzelj (15.28 in 17.54). Skupno je na sporedu 10 hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 95 kilometrov. Celoten reli bo dolg 285 kilometrov.

V vrhu državnega prvenstva sta glavna favorita Rok Turk (hyundai i20 R5) in Aleks Humar (škoda fabia R5). V slovensko DP sta med drugimi prijavljena še Italijan Claudio de Cecco (hyundai i20 R5) in Madžar Janos Puskadi (škoda fabia R5). Med dvokolesno gnanimi dirkalniki razreda R2 naslov prvaka brani Tim Novak (opel adam R2). Ker je Humar prestopil razred višje in je z dirkami odnehal Denis Mrevlje, bosta glavna tekmeca Nemec Hermann Gassner jr. (toyota GT 86) in Jernej Fakin (peugeot 208 R2). Vsaj na prvem reliju med osrednje favorite sodi tudi Borut Bratina, ki sicer vozi Humarjev peugeot 208 R2.



Aktualni državni prvak divizije I Martin Štucin je dobil novega renault clia R3, Igor Žbogar citroena DS3 R3T, prvak divizije III Aleš Zrinski pa lanski Turkov peugeot 208 R5.

Pred 20 leti sestavil žensko posadko

"Konec devetdesetih so bili res zlati časi za vso avtomobilsko industrijo. Bila je rast in tudi vlaganja v šport so prinašala rezultate," se spominja Borut Gazvoda, takrat vodja trženja pri Fordu, danes pa direktor znamke Opel v Sloveniji. Medtem ko je pred 20 leti Ford v svetovnem prvenstvu podpisal milijonsko pogodbo s Colinom McRaejem in prek Škota promoviral prvo generacijo focusa, so morali biti športni okvirji v Sloveniji precej skromnejši.

Direktor Fordove znamke v Sloveniji je bil Rok Freyer, nekdanji sovoznik v reliju, direktor relija Saturnus in športni funkcionar AMZS, in skupaj z Gazvodo sta se domislila projekta tekmovalne ford ka za povsem žensko posadko Katarine Mohorič in sovoznice Dolores Moravec.

Direktorski slalom med čustvi in Excelovimi preglednicami

Gazvoda bo letos z Oplom spet finančno podprl državnega prvaka med dvokolesno gnanimi dirkalniki Tima Novaka. Čeprav se adam kot osnova dirkalnika iz Oplovega prodajnega programa umika, lahko šport pomaga pri promociji vsake znamke.

"Ko smo lani zbrali vse medijske objave o Timovih uspehih in jih predstavili Oplu, smo dobili potrjen proračun tudi za letošnje leto. Letos je bilo težje kot lani, brez vseh rezultatov in odmevnosti pa nas letos ne bi bilo zraven," dodaja Gazvoda.

Danes so avtomobilski uvozniki kljub temu v športnih programih udeleženi v razmeroma majhnem okvirju. Kljub vsem čustvom, zanosu in razvoju, ki ga že desetletja prinašajo avtomobilske dirke, je vsakdanja realnost predvsem ukvarjanje s številkami v Excelovih preglednicah.

Opel je ena izmed avtomobilskih znamk, ki se je aktivno podala v slovensko državno prvenstvo. S Timom Novakom in Urošem Ocvirkom so lani osvojili naslov državnih prvakov med dvokolesno gnanimi avtomobili divizije II. Foto: Uroš Modlic

Aktualni državni prvak Rok Turk letos s hyundaijem i20 R5. "Nov dirkalnik prinaša nove izzive, vsekakor ga moramo še spoznati in se z njim ujeti tako kot smo se v zadnjih letih s peugeotom 208 R5. Močnejša konkurenca z Aleksom Humarjem prinaša veliko popestritev, a tudi težo prvenstvu ter doseženim rezultatom." Foto: Uroš Modlic

Slovensko prvenstvo z dirkalnikom R5 stane več kot 100 tisoč evrov, dirkalne gume niso vključene

In avtomobilski šport je izjemno drag. Za najem dirkalnika najvišjega razreda R5 (izjema so dirkalniki WRC, omejeni na svetovno prvenstvo) potrebuje dirkač vsaj dobrih 100 tisoč evrov za celotno sezono slovenskega državnega prvenstva. Šteje vsak kilometer hitrostnih preizkušenj in še nekaj nujnih testiranj, upoštevati je treba tudi zavarovanja in podobno. V ta znesek niso vštete dirkalne gume, ena pa lahko stane tudi 350 evrov.

Letos bo v slovenskem prvenstvu sedem relijev in to bo prineslo okrog 780 tekmovalnih kilometrov. Med Slovenci bo s takim avtomobilom predvidoma vso sezono odpeljal le aktualni prvak Turk, ki mu s finančno pomočjo (neuradno okrog 20 tisoč evrov) pomaga tudi slovenski uvoznik znamke Hyundai. Najdaljša relija bosta Ina Delta na Hrvaškem in Mahle reli v Novi Gorici.

Nekoč nemške marke, danes evri

Očitno še ni napočil čas, da bi bil dirkalnik R5 v lasti dirkača iz vrha slovenskega relija. Pred 20 leti je nov dirkalnik kit car z dvolitrskim motorjem stal okrog 400, rabljen pa okrog 200 tisoč nemških mark. Danes je treba za avtomobil R5 odšteti od 200 do 250 tisoč evrov.

V slovenski lasti je kljub temu ostal peugeot 208 R5, nekdanji Turkov zmagoviti dirkalnik v državnem prvenstvu. Zdaj je ta avtomobil v lasti Aleša Zrinskega, še lani državnega prvaka v diviziji III z BMW M3.

Aleks Humar in sovoznik Jaka Cevc sta najeto škodo fabio R5 včeraj prvič testirala. Humar je za zdaj potrdil nastope na treh relijih. "Iskal sem avtomobil za 'dušo', nekaj za pravi užitek. Ker ne peljem celotne sezone, sem tudi zelo miren in nase ne postavljam prevelikih pričakovanj," pravi Humar, nekdanji državni prvak tudi s škodo fabio S2000 (prehodnica fabie R5). Foto: osebni arhiv

Prva dirkaška liga je za slovenske uvoznike očitno nedosegljiva

Čeprav so zaslužki vodilnih avtomobilskih trgovcev v Sloveniji vsako leto milijonski, se znamke za lastne športne programe ne odločajo. Pred leti se je aktivneje prek relija promovirala Škoda z Aleksom Humarjem, a tudi v tem primeru je šlo za vnaprej kupljen dirkalnik zasebne ekipe Target Motorsport. Humar se letos brez podpore uvoznika na relije vrača s škodo fabi0 R5, naslednico omenjene zmagovalne fabie S2000.

"Za zdaj so v načrtu nastopi na treh relijih. Iskal sem avtomobil za dušo, nekaj za pravi užitek. Ker ne odpeljem vse sezone, sem tudi zelo miren in nimam prevelikih pričakovanj," nam je pred prvim relijem povedal Humar.

Slovenska realnost: zelo resno dirkanje za štirikrat manj denarja

Za slovenske okvirje ostajajo finančno bolj realni dirkalniki R2, to so avtomobili z dvokolesnim pogonom. Če stane vsa sezona z avtomobilom R5 več kot 100 tisočakov, je za najem dirkalnika R2 (skupaj z gumami) dovolj okrog 35 tisoč evrov. Opel je na primer že potrdil tako različico nove corse (serijska prihaja v Slovenijo jeseni), Peugeot testira dirkaško različico R2 nove dvestoosmice (na dirkah prihodnje leto), Ford pa je prav tako izdelal fiesto R2T nove generacije.

Realnost slovenskega relija so približno trikrat cenejši dirkalniki R2. Enega takih letos vozi tudi povratnik Jan Medved (peugeot 208 R2). Foto: Uroš Modlic

Martin Štucin, vodilna gonilna sila organizatorjev iz vrst AK Ajdovščina Motorsport, na uvodnem reliju z renault cliom R3. Štucin je bil lani državni prvak najmanjše divizije I s škodo felicio. Foto: osebni arhiv

Zelo atraktivni so tudi starodobniki. Domen Agnič in sovoznica Anja Verbič vozita obnovljen BMW M3 E30. Foto: osebni arhiv

Novost na slovenskih cestah je nekdanji Fiatov tovarniški punto S1600 Mihe Mušiča. Foto: osebni arhiv