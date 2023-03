Avtomobilisti odprli nov "generator" poslovnih idej v Ljubljani #foto

Avtomobilski svet se močno spreminja tudi na področju iskanja novih zaposlitvenih kadrov in potreb podjetij s tega področja. Formalno šolanje mladih danes za vstop v avtomobilsko industrijo ne pripravi več dovolj celovito. V avtomobilskem poslu postajajo zelo pomembne ideje zunaj okvirjev. To je poleg prodajnega in poprodajnega dela avtomobilskega sveta tudi nepogrešljiv del razvojnega dela avtomobilske industrije, kjer ima Slovenija s svojimi dobavitelji zelo močno vlogo.

Joško Tomšič, generalni direktor Skupine Emil Frey za Slovenijo. Foto: Gregor Pavšič

"Razmišljamo zunaj okvirjev, zato želimo lastno znanje in prostore, ki jih imamo na voljo, povezati s podjetniškimi talenti, ki potrebujejo pomoč tako v znanju kot priložnostih na začetku svojih poslovnih poti. Iz tega pravzaprav izhaja ideja za vzpostavitev okolja, ki bo to omogočalo. Pri tem pa si želimo sodelovanja v obe smeri, zato bomo vsem, ki se nam bodo pridružili, zagotovili tudi dostop do poslovnega svetovanja na različnih področjih, ob tem pa tudi možnost integracije njihovih produktov oziroma storitev v našo Skupino. Z našo podporo in znanjem tako ponujamo veliko več kot le najem poslovnega prostora. Ponujamo okolje, ki bo generator poslovnih idej," je ob odprtju povedal Joško Tomšič, generalni direktor Skupine Emil Frey za Slovenijo.

Skupina Emil Frey v Sloveniji zastopa 12 avtomobilskih znamk, obsega kar 22 odstotkov slovenskega avtomobilskega trga in trenutno zaposluje več kot 500 ljudi.

Najemne pogodbe do enega leta

Prek Generatorja bodo ponudili 12 delovnih mest. Cena najema za vsakega med njimi bo 120 evrov mesečno, pogodbe za najem pa bodo sklepali kratkoročno, in sicer načeloma za obdobje do enega leta. "Ideja je ponuditi mladim zagonskim podjetjem začetno okolje, nato pa morajo narediti korak naprej," dodaja Tomšič.

V omenjeno ceno so vključeni najem delovnega mesta, parkirišče, možnost poslovnega svetovanja na različnih področjih (marketing, odnosi z javnostmi, CRM, poprodajne aktivnosti in sodelovanje z dobavitelji, kadri in izobraževanje …) in tudi možnost sodelovanja pri mesečnih izzivih skupine Emil Frey.

Poleg prostorov Generatorja so pri drugem največjem avtomobilskem trgovcu v Sloveniji odprli tudi svoj enotni klicni center. Ta bo podobno rešitev z znamk francoskega koncerna PSA prenesel tudi na svoje druge znamke.

