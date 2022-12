Avstrijci se ne šalijo: prehitrim bodo odvzeli avtomobile

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred dnevi smo pisali o primeru voznika porscheja na Danskem, ki je zaradi močno prekoračene hitrosti - na odseku z omejitvijo 110 kilometrov na uro (km/h) je vozil hitreje kot 200 kilometrov na uro - pristal v zaporu, avtomobil (last prijatelja) pa so policisti zasegli in ga preprosto prodali. Denar od prodaje je romal v državno blagajno.

Najprej dvotedenski zaseg avtomobila

O podobnem zakonu razmišljajo tudi v Avstriji. Odvzem avtomobila za dva tedna si bo prislužil voznik, ki bo v mestu omejitev 50 km/h prekoračil za 60 km/h, na avtocesti pa omejitev 130 km/h za 70 km/h. Pogoji so tako skoraj strožji kot na Danskem, kjer avtomobil zasežejo pri stoodstotni prekoračitvi hitrosti ali pa preseženi hitrosti 200 km/h.

Če bo v Avstriji voznik tak prekršek ponovil večkrat, mu bodo lahko avtomobil dokončno zasegli in ga tudi prodali na dražbi.

Po besedah Leonore Gewessler, ministrice za transport iz stranke Zelenih, je ključen ukrep za pogosto prehitre voznike prav odvzem njihovih avtomobilov. Po njenem mnenju bodo to sicer strogi, a nujni ukrepi za povečanje varnosti na avstrijskih cestah.