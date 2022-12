Američani v Evropo: visoke cene, pripeljejo ga vse do Avstrije

Ameriško zagonsko podjetje Lucid Motors je kupcem v Nemčiji in na Nizozemskem začelo dobavljati prve primerke prestižne električne limuzine lucid air. Najprej bo na voljo posebna omejena serija dream edition, ki prihaja v dveh različicah - performance s sistemsko močjo 828 kilovatov (1.111 "konjev") in dosegom po WLTP do 799 kilometrov ter različica range s sistemsko močjo 696 kilovatov (933 "konjev") in dosegom po WLTP kar 883 kilometrov. Takšnega dosega na evropskem trgu nima noben drug električni avtomobil.

Obe različici dream edition staneta več kot 200 tisoč evrov. Za preostale različice, ki imajo tudi manj moči in nekatere pogon le na en par koles, za zdaj cene še niso znane.

Obe različici dream edition staneta več kot 200 tisoč evrov. Foto: Lucid Motors

Tehnološko napreden avtomobil, v Evropi za zdaj tri prodajne lokacije

Lucid air se ponaša z baterijo kapacitete 118 kilovatnih ur in kar 900-voltnim sistemom, ki omogoča moč polnjenja več kot 300 kilovatov. Na ustrezni polnilnici bo mogoče (za zdaj teoretično) 400 kilometrov dosega pridobiti v 15 minutah.

Lucid Motors širi svoj položaj na evropskem trgu. Po prodajnem salonu v Ženevi in Münchnu so ga pred kratkim odprli še blizu Amsterdama na Nizozemskem.

Novega pripeljejo tudi do Avstrije

Trenutno je mogoče s povratnim predplačilom od 300 do 900 evrov njihov avtomobil naročiti v Avstriji, Belgiji, na Danskem, Finskem, v Franciji, Nemčiji, Italiji, Monaku, na Nizozemskem, Norveškem, Švedskem, v Švici, Španiji in Veliki Britaniji.

Lucid Motors svoje avtomobile proizvaja v mestu Casa Grande v zvezdni državi Arizona v ZDA. Naročilo za testne vožnje je za zdaj še vedno omejeno na Severno Ameriko (ZDA, Kanada). Največji izziv za Lucid Motors bo zagon prave serijske proizvodnje, v ta namen naj bi gradili tudi novo tovarno v Savdski Arabiji - njihovi vlagateljski skladi so tudi med vodilnimi investitorji v podjetju.

Lucid air:

Foto: Reuters

Foto: Lucid

Foto: Lucid

Foto: Lucid