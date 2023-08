5 dejstev o najdostopnejšem električnem avtomobilu na trgu

Bronasta medalja glede na število kupcev električnih avtomobilov

Dacia Spring, ki je v tretje leto svojega obstoja vstopila lepša in močnejša, je zdaj na voljo z obogatenim paketom opreme Extreme in novim, močnejšim električnim motorjem. Po Evropi iz meseca v mesec premami več kupcev, zato ne preseneča, da je s svojo preizkušeno tehnologijo v kombinaciji z zavezami znamke Dacia lani postala tretji najbolje prodajani električni avtomobil zasebnim kupcem v Evropi.

1. Najlažji električno gnan avtomobil

Foto: GA Adriatic Dacia Spring Electric 65 s paketom opreme Extreme je letos obogatila ponudbo tega modela z močnejšim elektromotorjem. Še naprej pa ostaja edini povsem električno gnan avtomobil iz dvajseterice najuspešnejših v Evropi, ki je lažji od tone. Tudi to pomeni pomemben prispevek k zmanjšanju izpustov v prometu.

Matematika je preprosta: lahek akumulator (188 kg) za kompakten avtomobil potrebuje za izdelavo manj virov. Elektromotor za pogon porabi manj energije kot v težjem električnem avtomobilu.

Gre za drzno in strukturno pomembno odločitev pri snovanju, s katero je Dacia ustvarila Springa.

2. Velik doseg v kombiniranem in mestnem ciklu WLTP

Dacia je hkrati s predstavitvijo novega paketa opreme Extreme za Spring uvedla tudi povsem nov elektromotor Electric 65 (48 kW/65 KM).

Foto: GA Adriatic Ta je na voljo le v različici Spring Extreme in je kombiniran z novim edinstvenim prenosom moči, ki povečuje na pogonski kolesi prenesen navor, ob tem pa zagotavlja naglejše speljevanje in boljše pospeške v širokem območju.

Teden vožnje z enim polnjenjem Spring Extreme ima, zahvaljujoč novemu elektromotorju Electric 65, doseg 220 km v kombiniranem ciklu WLTP oziroma 310 km v mestnem ciklu WLTP. Povsem napolnjena kompaktna baterija (27,4 kWh) vam omogoča tudi do teden mestne vožnje.

3. Idealen električni partner za mestno vožnjo

Foto: GA Adriatic Podatki, zbrani iz digitalno povezanih vozil Spring, ki že vozijo po evropskih cestah, kažejo, da je njihova uporaba skladna s kompaktno in lahko zasnovo avtomobila.

• Povprečna dnevno prevožena razdalja Springa zanaša 31 km, 68 odstotkov uporabnikov pa prevozi povprečno celo manj kot 30 km na dan. Povsem napolnjen akumulator sicer zadostuje za teden voženj, vendar uporabniki svoje avtomobile polnijo pogosteje.

• Vozniki v povprečju opravijo 5,4 vožnje na dan. Na začetku so Spring kupovali predvsem kot drugi avtomobil v gospodinjstvu, a se je izkazalo, da je v 90 odstotkih gospodinjstev z več avtomobili, ki so kupila tudi Springa, ta postal glavno prevozno sredstvo med delavniki.

• Uporabniki Springa so vozili s povprečno hitrostjo 26 km/h, kar potrjuje njegovo prilagojenost vsakdanjim vožnjam kupcev.

Spring kot prvi električni avtomobil Spring je pravi pospeševalec električne mobilnosti, kar potrjuje dejstvo, da je za 93 odstotkov zasebnih kupcev to prvi električni avtomobil.

4. Med najbolj zelenimi avtomobili na trgu

Organizacija Green NCAP je avgusta 2022 Dacio Spring ocenila z najvišjo oceno pet zvezdic.

Foto: GA Adriatic V tem ocenjevanju je Green NCAP izmeril vpliv avtomobila in njegove uporabe na kakovost zraka, na podnebno segrevanje in njegovo energijsko učinkovitost. V vsakem od teh segmentov je Spring blestel tako z energijsko učinkovitostjo kot z majhnim vplivom na okolje.

Green NCAP je 2. februarja 2023 objavil prejemnika priznanja best car green NCAP 2022, in to je bil Spring, najlažji električni avtomobil v Evropi, ki je presegel "težkokategornike" na trgu. Ocena 5 zvezdic ni le simbolična, ampak je nagrada za prizadevanje Dacie, da kar največjemu krogu ljudi ponudi avtomobile, ki nimajo le najboljšega razmerja med uporabno vrednostjo in ceno na trgu, ampak so tudi kar najbolj spoštljivi do okolja.

Ko baterije ne pomenijo bremena za okolje Jamstvo za baterijo vozila Dacia Spring velja osem let ali 120 tisoč km. Njena zajamčena najmanjša zmogljivost polnjenja je 75 odstotkov. Znamka Dacia je zavezana k recikliranju baterij – uporablja jih na primer za shranjevanje energije.

5. Najdostopnejši električni avto v Sloveniji

Foto: GA Adriatic Dacia Spring je ob vseh svojih prednostih obenem tudi najcenejši električni avto, kar si jih lahko danes omislite. Ob upoštevanju subvencije Eko sklada je namreč dostopna že za 16.400 evrov. Za brezskrbno vožnjo prejmejo kupci še pet let jamstva.

S preklopom na elektriko sicer dolgoročno lahko prihranite denar. Polnjenje električnega vozila na domači vtičnici je namreč cenejše kot nakup goriva. Motor električnega vozila pa je cenejši za vzdrževanje, saj je manj zapleten kot motor z notranjim zgorevanjem.