17-kilometrski zastoj: Hrvaških policistov ne gane turistična sezona

Včeraj se je na avtocesti med Zagrebom in Karlovcem zgodil pravi prometni kolaps. Zaradi natančnega nadzora policije, ki je bil sicer vnaprej napovedan, je prišlo do 17-kilometrskih zastojev. Za tako razdaljo so vozniki potrebovali debelo uro.

Policijski nadzori bodo trajali tudi po pet ur

Poostren nadzor na počivališču Draganić je razburil tako domačine kot tudi turiste, ki se jim je pot do morja podaljšala vsaj za eno uro. Policisti so med 14.00 in 16.16 izvajali nadzor vseh vozil in potnikov, so za Jutarnji list sporočili iz karlovške policijske postaje. Ob tem so dodali, da tovrstni nadzori v povprečju trajajo dve ali tri ure, v prihodnje pa niso izključeni niti peturni nadzori.

»Obsega nadzora ne bodo zmanjšali zaradi začetka turistične sezone,« so bili jasni policisti. Po njihovih besedah so rezultati nadzora boljši, ko je na cesti veliko vozil. Pri nadzorih iščejo kršitelje zakona, ljudi z mednarodnih tiralic, prav tako pregledujejo prtljažnike vozil za morebitnimi prebežniki, nedovoljenimi drogami in podobno.