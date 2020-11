Kaj lahko prinese sončna elektrarna v podjetju?

Oglasno sporočilo

Prednosti se seštevajo, sončna elektrarna pa je pomemben dejavnik, ki vam prinese varnost, zanesljivost in finančno korist, in to ne le pri polnjenju avtomobilov, ampak tudi pri siceršnji porabi energije v podjetju.

Bodite prijazni do okolja in prihranite.

Investicija se še posebej izplača podjetjem, ki porabijo večje količine električne energije, sicer pa se naložba v sončno elektrarno obrestuje že pri letni porabi, večji od 3000 kilovatnih ur. Podjetja se lahko odločijo za samooskrbo oziroma mali poslovni odjem z elektrarno do velikosti 34,5 kilovata. Na ta način si lahko delno ali v celoti pokrijejo letne stroške električne energije.

Če pa pri vas porabite več elektrike in imate na voljo dovolj površine za postavitev večje sončne elektrarne, se lahko vključite v shemo PX3, pri kateri lahko presežek električne energije prodate v omrežje in tako poleg prihranka poskrbite še za dodatni zaslužek.

Izračunajte električni potencial svoje nepremičnine! Preprost izračun vam bo pokazal, koliko lahko prihranite in kdaj se vam bo investicija povrnila.

Je vaše podjetje lastnik poslovnega prostora?

Potem lahko z lastno sončno elektrarno proizvajate električno energijo za lastne sprotne potrebe. Lahko jo pridobivate tudi na zalogo, shranite v hranilnik električne energije in porabite v času, ko sončna elektrarna ne proizvaja elektrike ali je vaša poraba večja od proizvodnje vaše sončne elektrarne. Z elektrarno zmanjšujete račun za elektriko, v najboljšem primeru pa lahko tudi ustvarjate presežek, ki ga (če je to mogoče, glede na shemo samooskrbe in pogodbe) prodajate dobavitelju elektrike.

Fosilna goriva ali elektrika? Vožnja z e-avtomobilom je lahko tudi nekajkrat cenejša.

Si vaše podjetje poslovni prostor deli?

V prostorih v solastništvu več podjetij se lahko dogovorite, da si delite stroške gradnje sončne elektrarne in nato tudi pridobljeno energijo.

Vaše podjetje prostore oddaja?

Če oddajate prostore in sami obračunavate stroške energije najemnikom, lahko s sončno elektrarno zmanjšate izdatke za električno energijo in s tem povečate svoje prihodke ali pa znižate stroške najemnikov in s tem povečate svojo konkurenčno prednost.

"S sončno elektrarno znižujete račun za elektriko. Sistem ne onesnažuje okolja, deluje tiho in potrebuje le minimalno vzdrževanje."

Tako deluje celoten sistem, če imate tudi svojo sončno elektrarno.

Naročnik oglasnega sporočila je Porsche Slovenija