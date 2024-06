Da je 93-letni Rupert Murdoch znova zaročen, je njegova družina potrdila v začetku marca. Z Žukovo sta se spoznala lansko leto na družinskem srečanju.

Slovesnosti na Murdochovem posestvu v Kaliforniji so se udeležili njuni tesni prijatelji in družina. Ženin je nosil temno obleko in vzorčasto rumeno kravato, nevesta pa belo obleko in šopek iz šmarnic.

Njegova nekdanja žena naj bi bila zaslužna, da sta se z Žukovo spoznala

To je Murdochov že peti zakon. Med letoma 2016 in 2022 je bil poročen z Jerry Hall, manekenko in nekdanjo ženo Micka Jaggerja. Njegov prvi zakon je bil s stevardeso Patricio Booker, s katero sta bila poročena med letoma 1956 in 1967. Skupaj imata hčerko Prudence. Istega leta, kot se je ločil, se je poročil s škotsko novinarko Anno Mario Torv, s katero imata tri otroke – hčer Elisabeth ter sina Lachlana in Jamesa. Ločila sta se leta 1999 po 32 letih zakona. Nekaj mesecev zatem se je Murdoch poročil z Wendi Deng, s katero ima hčerki Grace in Chloe. Poročena sta bila do leta 2013. Prav Dengova naj bi bila zaslužna, da sta se Murdoch in Natalia Žukova spoznala.

Leta 2023 je bil Murdoch zaročen še z ustno higieničarko Ann Lesley Smith, a so zaroko po samo dveh tednih odpovedali.

Njena hiša je bila poročena z oligarhom Abramovičem

Žukova je upokojena ruska molekularna biologinja, ki je proučevala predvsem sladkorno bolezen. V ZDA je prišla z nekdanjim možem, ruskim naftnim milijarderjem Aleksandrom Žukovom. Njuna hčerka Daša Žukova je bila do leta 2017 poročena z ruskim oligarhom Romanom Abramovičem.

Rupert Murdoch je septembra lani odstopil z mesta predsednika Fox Corporation in News Corporation ter vodenje predal svojemu sinu Lachlanu. V Avstraliji rojeni Murdoch, ki je ameriški državljan od leta 1985, je sicer eden najmočnejših medijskih podjetnikov na svetu.

