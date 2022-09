Zdravje na krožniku: Kaj jesti, da se izogneš sindromu prepustnega črevesja?

Oglasno sporočilo

Na pomoč! Kaj se z menoj dogaja?

Zametki težave se pokažejo, ko želiš zapeti prej udobne hlače, nakar ugotoviš, da je trebuh bistveno bolj napet kot običajno. Zagata se pojavi tudi takrat, ko te vedno pogosteje mučijo neprijetni vetrovi. Ali pa se prebava na obroke odzove veliko hitreje kot prej.

Spremembe se poznajo tudi na tvojem počutju. Morda tvoje razpoloženje postane muhasto kot aprilsko vreme. Ali pa te objame čudna utrujenost oziroma megleno razpoloženje, ki ti ga nikakor ne uspe pregnati.

Tvoje počutje od znotraj se začne zrcaliti tudi navzven. Tvojo kožo preplavijo akne ali izpuščaji. Iščeš vzrok za pojav kožnih sprememb, a ga nikakor ne najdeš.

Morda imaš celo kombinacijo vseh simptomov. Te skrbi, da se s teboj dogaja nekaj zares hudega? Glede na simptome je velika verjetnost, da te muči sindrom prepustnega črevesja. Velika nadloga, ki pa se jo k sreči da premagati.

Črevesje – najživahnejši človekov organ

Črevesje med vsemi človeškimi organi predstavlja svet zase. V črevesni flori namreč prebiva okoli sto tisoč milijard mikroorganizmov, ki poskrbijo za absorpcijo hranilnih snovi. Absorpcija vitaminov, mineralov, glukoze, aminokislin in preostalih življenjsko pomembnih hranilnih snovi poteka skozi črevesno steno. Hranilne snovi prehajajo v krvni obtok in oskrbujejo telo z energijo, ki je nujna za rast, obnovo in razvoj.

Dokler vse poteka tako, kot je treba, se počutiš dobro. Lahko pa pride do situacije, ko skozi steno prehajajo tudi škodljive snovi. Takrat nastopi sindrom prepustnega črevesja.

Do sindroma prepustnega črevesja pride zato, ker je tvoja črevesna sluznica poškodovana. V njej se pojavijo razpoke, skozi katere se v krvni obtok prikradejo tudi škodljivi mikroorganizmi. In hop, že se pojavijo težave.

Kaj poškoduje črevesno sluznico?

Za prepustno črevo je kriv predvsem neprimeren življenjski slog. Najpogostejši vzroki, ki kasneje vodijo do sistemskih težav, so:

pomanjkanje vitamina C,

zdravljenje z antibiotiki,

pretiravanje z alkoholnimi pijačami,

stresno življenje,

prekomerno uživanje enostavnih sladkorjev,

porušeno razmerje organizmov v črevesnem mikrobiomu,

izpostavljenost različnim strupom in

lektini.

Lektini – maček v žaklju

Izraza lektini v vsakodnevnem pogovoru ponavadi ne uporabljamo. Gre za majhne, ostre beljakovine, ki zelo hitro poškodujejo črevesno sluznico. Verjetno so pogosto na tvojem jedilniku, tudi takrat, ko se trudiš jesti zdravo. Skrivajo se namreč v številnih živilih, ki sicer veljajo za zdrava.

Zagotovo tudi ti uživaš:

oreščke,

semena,

žitarice,

paradižnik,

jajčevce in

papriko.

Le kdo bi si mislil, da so ta živila polna skrite beljakovine, ki tako slabo vpliva na počutje. A ne skrbi, obstajajo dodatki, kot je Gut Restore, ki poskrbijo, da v zdravih jedeh še vedno nemoteno uživaš kljub lektinom.

Že nastalo škodo se da popraviti!

Tako kot je bilo tvoje črevesje načeto predvsem s pomočjo prehrane, ga lahko s primerno prehrano tudi pozdraviš.

Na svoj jedilnik uvrsti živila, ki nastalo škodo uspešno sanirajo.

Zelenjava : blitva, brokoli, brstični ohrovt, buče, gobe, ingver, korenje, krompir, rdeča pesa, repa, rukola, sladki krompir, špinača, zelje …

: blitva, brokoli, brstični ohrovt, buče, gobe, ingver, korenje, krompir, rdeča pesa, repa, rukola, sladki krompir, špinača, zelje … Fermentirana zelenjava : kimči, kislo zelje, miso, tempeh …

: kimči, kislo zelje, miso, tempeh … Sadje : ananas, banane, borovnice, grozdje, jagode, kivi, kokos, limete, limone, papaja, pasijonka, pomaranče, robide …

: ananas, banane, borovnice, grozdje, jagode, kivi, kokos, limete, limone, papaja, pasijonka, pomaranče, robide … Semena : chia, sončnična in lanena semena.

: chia, sončnična in lanena semena. Brezglutenska žita : ajda, amarant, etiopska kosmatka (tef), riž, sirek.

: ajda, amarant, etiopska kosmatka (tef), riž, sirek. Zdrave maščobe : avokado, avokadovo olje, ekstra deviško oljčno olje.

: avokado, avokadovo olje, ekstra deviško oljčno olje. Ribe : losos, slanik, tuna in druge ribe z vsebnostjo omega 3 maščobnih kislin.

: losos, slanik, tuna in druge ribe z vsebnostjo omega 3 maščobnih kislin. Meso in jajca : pusti deli govedine, jagnjetine, piščanca ali purana.

: pusti deli govedine, jagnjetine, piščanca ali purana. Zelišča in začimbe.

Mlečni izdelki s probiotičnimi kulturami : grški ali probiotični jogurt, kefir, pinjenec.

: grški ali probiotični jogurt, kefir, pinjenec. Napitki : čaj, kokosovo mleko, kombuča, kostna juha, voda …

: čaj, kokosovo mleko, kombuča, kostna juha, voda … Oreščki: predvsem arašidi in mandlji.

Obenem pa se izogibaj živilom, ki tvojemu črevesju škodijo. To so tista, ki povzročajo vnetja in so spodbujevalci prebavnih motenj, kot so napihnjenost, zaprtost in driska.

Živila iz pšenice : kosmiči, kruh, kuskus, pšenična moka, testenine …

: kosmiči, kruh, kuskus, pšenična moka, testenine … Živila, ki vsebujejo gluten : bulgur, ječmen, oves, rž, sejtan …

: bulgur, ječmen, oves, rž, sejtan … Procesirano meso : hrenovke, klobase, slanina, suhomesnati izdelki …

: hrenovke, klobase, slanina, suhomesnati izdelki … Pekovski izdelki : pecivo, piškoti, pice, torte …

: pecivo, piškoti, pice, torte … Prigrizki : kokice, krekerji, slane preste, žitne ploščice …

: kokice, krekerji, slane preste, žitne ploščice … Nezdrava hrana : hitra hrana, pomfri, sladkarije …

: hitra hrana, pomfri, sladkarije … Mlečni izdelki : mleko, sir, sladoled …

: mleko, sir, sladoled … Rafinirana olja : repično, sojino in sončnično olje.

: repično, sojino in sončnično olje. Umetna sladila : aspartam, saharin, sukraloza …

: aspartam, saharin, sukraloza … Omake : sojina in teriyaki omaka, solatni prelivi.

: sojina in teriyaki omaka, solatni prelivi. Pijače: alkohol, sladke in gazirane pijače.

Hm, se ti seznam ponekod zdi kontradiktoren? Kako so se med živili znašli npr. oreščki in semena, za katere smo sprva dejali, da vsebujejo škodljiv lektin, ki tako intenzivno ogroža zdravje tvoje črevesne sluznice?

Dobra novica: lektine lahko onesposobiš s pomočjo vnosa kombinacije šestih sestavin. Res neprijetno, če moraš zaradi sindroma prepustnega črevesja iz prehrane črtati živila, ki vendarle veljajo za zdrava.

V boj z lektini!

Iznajdba recepta, ki pomaga premagati nevaren lektin, je plod predanega raziskovalnega dela. Gut Restore je denarnici prijazen napitek z dolgotrajnimi učinki na zdravje. Kombinacija šestih sestavin namreč nevtralizira lektine, obenem pa pomaga pri obnovi črevesne sluznice.

Uživanje napitka je blagodejno tako za telo kot tudi za duha. Napihnjenost in vetrovi izginejo, z razrešitvijo tega bremena pa se razvedri še tako zaskrbljen človek.

Glavna sestavina Gut Restore napitka je n-acetil glukozamin. Njegovo delovanje poteka tako, da nase prisesa lektine. Ti se nato, namesto da bi predirali črevesno sluznico, iz telesa izločijo preko velike potrebe.

Tako lahko še vedno uživaš sicer zdrava živila, katerih škodljiva komponenta po imenu "lektin" ne pride več do izraza.

S pitjem Gut Restore napitka zaužiješ tudi arabinogalaktan. To snov bakterije v tvojem črevesju preprosto obožujejo in posledično poskrbijo za obnovo črevesne sluznice.

Napitek vsebuje tudi izvleček trifale, izvleček navadnega sleza, l-glutamin in mešanico prebavnih encimov, rezultati uživanja napitka pa kažejo na neverjetno izboljšanje situacije.

Sindrom prepustnega črevesja je treba zdraviti sistematično. Dovolj spanca, izogibanje stresu, prekinitev škodljivih navad, kot sta alkohol in kajenje, so dobra popotnica do boljšega zdravja.

Gut Restore hitro pripomore, da se znova počutiš kot gospodar svojega telesa. Saj veš, kako to gre ... Že s prvimi izboljšavami počutja se poveča tudi motivacija za spremembe. Poskusi!

Naročnik oglasnega sporočila je GOLDEN TREE D.O.O.