Zaščitna maska za usta in nos (FFP2) - na zalogi

Uporaba mask ni več prostovoljna, ampak je postala obvezna . V trgovino ne smemo več brez ustrezne zaščite za usta in nos, odločitev pa je bila sprejeta praktično čez noč. A odločitev je bila res potrebna, saj preventiva v času naraščanja okužb z novim koronavirusom še nikoli ni bila tako pomembna.

Smrtnost, ki tudi v Sloveniji narašča iz dneva v dan, je močno opozorilo, da so potrebni izredni ukrepi, s katerimi želimo omejiti naraščanje okužb, zaščitne opreme pa zaradi izjemnega povpraševanja praktično ni oz. vlada ogromno pomanjkanje. Večino zaščitne opreme, kot so, na primer, respiratorne maske, izdelajo podjetja na Kitajskem, ki v tem trenutku ne morejo dohajati povpraševanja po svetu.

Pri nas smo zalogo pridobili prek preverjenega dobavitelja, s katerim uspešno sodelujemo že zadnjih pet let in oskrbujemo prejemnike po vsej Evropi že zadnjih nekaj let.

Zaščitna maska KN95 je narejena po standardu FFP2, kar v praksi pomeni, da:

- je primerna za večkratno uporabo,

- ima filtrirni sistem, ki preprečuje vstop bakterijam in virusom,

- je unikatne oblike, zato se lahko popolnoma prilagodi vašemu obrazu.

Zaščitna maska za usta in nos je še posebej pomembna v času pandemije, saj ob upoštevanju preostalih higienskih ukrepov bistveno zmanjšuje nevarnost prenosa okužbe. Zaščitna maska KN95 lahko v veliki večini zmanjša možnost prenosa okužb na druge osebe, saj zadržuje kapljice, ki se ob kašljanju, kihanju ali govorjenju sproščajo v okolico.

Zaščitne maske oz. zaščitne maske z respiratorjem so podvržene številnim regulatornim standardom po vsem svetu. Ti standardi določajo številne tehnične lastnosti zaščitnih mask, ki jih morajo dosegati za maksimalno zaščito.

V Evropski uniji so respiratorne maske razvrščene v tri zaščitne razrede FFP, ki se ločijo po zmožnosti filtracije delcev oz. aerosolov:

Zaščitna maska FFP1: ponuja nekoliko boljšo zaščito kot, na primer, kirurške maske, vendar še vedno ni primerna zaščita pred virusi. Zaradi prevelike prepustnosti ne omogoča zadostne zaščite v tem času.

Stopnja zaščite je ocenjena na 72 odstotkov.

Zaščitna maska FFP2: bolj zmogljiva zaščita, ki že bistveno poveča vašo varnost. S 95-odstotno zaščito že bistveno zmanjša prepustnost virusov in vas bistveno bolj zaščiti.

Maske so primerne za uporabo.

Zaščitna maska FFP3: ponuja visoko zaščito pred kapljičnimi aerosoli, kot so bakterije, virusi, spore in preostale nečistoče. Stopnja zaščite je ocenjena na 98 odstotkov.

Zaščitno masko za usta in nos lahko uvrstimo tudi med medicinske pripomočke, za katere veljajo zahteve Zakona o medicinskih pripomočkih, zato morajo te maske imeti izvedene predpisane postopke ugotavljanja skladnosti, med katere se uvršča tudi oznaka skladnosti CE.

Na našem trgu je v trenutnem položaju mogoče zaslediti naslednje zaščitne maske:

• zaščitna maska N95,

• zaščitna maska FFP2,

• zaščitna maska KN95.

Primerjalna analiza omenjenih zaščitnih mask je pokazala, da so na testu dosegale zelo podobne rezultate. Zaščitna maska KN95 je bila popolnoma primerljiva z rezultati zaščitne maske FFP2 oz. je zaščitna maska KN95 dosegla boljši rezultat pri merjenju filtracije delcev oz. aerosolov - filtracija je bila namreč 95-odstotna.

Zaščitne maske domače izdelave

Verjetno ste že opazili, da so se v času pandemije na trgu pojavile tudi številne zaščitne maske domače izdelave. Te izdelujejo različni ponudniki, običajno iz bombaža in različnih sintetičnih materialov.

Velja poudariti, da tako narejene maske ne ponujajo zadostne zaščite oz. ne zagotavljajo praktično nobene zaščite. Pojem zaščitna maska se v tem primeru grdo izkorišča. Takšne maske bi teoretično lahko razvrstili le v kategorijo higienske maske.

Maske ne nadomestijo preostalih pomembnih pravil, ki jih velja upoštevati. Kljub uporabi ustrezne maske se držite naslednjih priporočil.

Poskrbite za ustrezno higieno. Kadarkoli zapustite svoje stanovanje, ste v stiku z različnimi površinami. Najbolj varno je za vse domnevati, da so okužene. Prijemanje kljuk v večstanovanjskih stavbah je, kljub novemu odloku o obveznem razkuževanju, ena izmed večjih nevarnosti.

Kadarkoli zapustite svoje stanovanje, ste v stiku z različnimi površinami. Najbolj varno je za vse domnevati, da so okužene. Prijemanje kljuk v večstanovanjskih stavbah je, kljub novemu odloku o obveznem razkuževanju, ena izmed večjih nevarnosti. Zmanjšajte druženje. Družite se le znotraj družinskega kroga. Če še vedno hodite na delo, se izogibajte zaprtim prostorom, na delo se peljite raje sami ... Najprimerneje glede na trenutni položaj pa je, da ostanete doma.

Družite se le znotraj družinskega kroga. Če še vedno hodite na delo, se izogibajte zaprtim prostorom, na delo se peljite raje sami ... Najprimerneje glede na trenutni položaj pa je, da ostanete doma. Telovadite doma. Če živite zunaj mestnih središč, na samem, se seveda lahko brez skrbi rekreirate. A v mestnih središčih se temu raje izognite. Nekatere pohodniške poti, na primer Šmarna gora in podobne, so še vedno preobremenjene in zaradi tega je tam možnost okužbe visoka.

Če živite zunaj mestnih središč, na samem, se seveda lahko brez skrbi rekreirate. A v mestnih središčih se temu raje izognite. Nekatere pohodniške poti, na primer Šmarna gora in podobne, so še vedno preobremenjene in zaradi tega je tam možnost okužbe visoka. Pazite na varnostno razdaljo. Kjerkoli že ste, pazite, da je med vami in preostalimi vsaj dva metra prostora. Najbolj tvegana so mesta, kjer je zelo težko paziti na ustrezno varnostno razdaljo. To so trgovine, bolj obremenjene sprehajalne poti in pa naključna srečanja s sostanovalci v ozkih hodnikih.

Kjerkoli že ste, pazite, da je med vami in preostalimi vsaj dva metra prostora. Najbolj tvegana so mesta, kjer je zelo težko paziti na ustrezno varnostno razdaljo. To so trgovine, bolj obremenjene sprehajalne poti in pa naključna srečanja s sostanovalci v ozkih hodnikih. Bodite pozorni na najbolj ranljive skupine. Starejši, predvsem tisti s pridruženimi boleznimi, so najbolj tvegana skupina. Izogibajte se stikom z njimi in tudi z uporabo zaščitne maske nikar ne obiskujte svojih staršev, starih staršev, če to ni nujno potrebno. Le tako boste poskrbeli tudi za njihovo zaščito, z njimi pa se boste lahko družili, ko se trenutne razmere umirijo.

Vsekakor upoštevajte vse to, a nikar ne pozabite, da predvsem v zaprtih prostorih, kjer je prisotnih več ljudi, uporabite ustrezno zaščito – rokavice in zaščitne maske.

Če se zgodi, da pokažete kakšne simptome bolezni, ostanite doma. Ne hodite okrog, ampak se nemudoma samoizolirajte in se držite protokola, ki velja v tem primeru.

Trenutne razmere so zelo zahtevne tudi s psihološkega vidika, zato poskrbite, da v tem času ostanete tudi psihološko v dobri formi.

Nekaj napotkov za boljše počutje v času karantene:

Ne pretiravajte s spremljanjem novic. Danes so mediji prepolni novic o virusu. Vsekakor je prav in odgovorno, da ostanete seznanjeni z dogajanjem ter da spremljate, kateri ukrepi so uvedeni in kaj morate upoštevati, da zmanjšate nevarnost okužbe, a pretiravanje in celodnevno spremljanje novic lahko negativno vpliva na vaše počutje. Predlagamo, da opazujete svoje počutje. Če se po ogledu novic počutite slabše, skrajšajte čas, ki ga namenjate tem novicam.

Danes so mediji prepolni novic o virusu. Vsekakor je prav in odgovorno, da ostanete seznanjeni z dogajanjem ter da spremljate, kateri ukrepi so uvedeni in kaj morate upoštevati, da zmanjšate nevarnost okužbe, a pretiravanje in celodnevno spremljanje novic lahko negativno vpliva na vaše počutje. Predlagamo, da opazujete svoje počutje. Če se po ogledu novic počutite slabše, skrajšajte čas, ki ga namenjate tem novicam. Poskusite se odkrito pogovoriti s partnerjem in družinskimi člani. Trenutne razmere so lahko velik izziv tudi za partnerske odnose. Poskusite se s partnerjem odkrito pogovoriti in že vnaprej določiti, da bosta oba nekoliko bolj strpna v tem času, ko so čustva že tako ali tako razvneta.

Trenutne razmere so lahko velik izziv tudi za partnerske odnose. Poskusite se s partnerjem odkrito pogovoriti in že vnaprej določiti, da bosta oba nekoliko bolj strpna v tem času, ko so čustva že tako ali tako razvneta. Zamotite se s kakšno drugo dejavnostjo. Ste se kdaj želeli lotiti kakšnega novega projekta, ideje, ki jo lahko delate doma, a za to niste imeli časa? Ste želeli prebrati kakšno knjigo, se naučiti česa novega? S kakršnokoli novo dejavnostjo boste preusmerili svoj tok misli in se počutili bolje.

Kakorkoli pa, imejte vedno v mislih, da je trenutni položaj, čeprav ne vemo, do kdaj bo trajal, le začasen in da se bo slej ko prej življenje spet vrnilo v stare tirnice.

