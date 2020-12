Zakaj vam ni treba vedno jemati enake količine vitamina C?

Oglasno sporočilo

Dobro skrbimo za svojo kožo?

Telo oblikuje zaščitno kožno bariero in kolagen iz številnih sestavin. Pri tem mu pomaga vitamin C. Če pomislimo, da ima koža površino skoraj dva kvadratna metra in da je to organ, v katerem se izvajajo številne biokemijske reakcije, potem si lahko predstavljamo, da vitamina C za njene potrebe lahko hitro zmanjka. Sploh če ga s hrano ne vnašamo dovolj, imamo zelo stresno življenje ali kronično bolezen. Ob stresu nas namreč ščiti pred reaktivnimi molekulami, ki poškodujejo in trgajo naše celice ter motijo njihovo funkcijo.

Vitamin za čvrsto in gladko kožo

Stanje kože je brez dvoma povezano s stanjem naše notranjosti. Je ogledalo duševnosti in splošnega zdravja ter življenjskega sloga. Pretirano sončenje, kajenje, urbano okolje, telesna in psihična preobremenjenost ter pomanjkanje spanja so veliki odjemalci vitamina C. Ker se v telesu ne kopiči, ga moramo vnašati s hrano. Blaga, dolgotrajna podhranjenost z njim ima zato lahko vidne posledice tudi na koži. Kreme le površinsko napnejo kožo, vitamin C pa za njeno čvrstost poskrbi od znotraj. Raziskovalci so dokazali, da že nekaj mesecev rednega uživanja liposomskega vitamina C lahko vidno zmanjša pojavnost gubic ter izboljša strukturo in elastičnost kože.

Kolikšen naj bo dnevni odmerek vitamina C?

Priporočeni dnevni odmerki vitaminov so namenjeni zdravim ljudem srednje starosti brez posebnih obremenitev ali bolezni. V priporočilih, ki jim sledimo, pa niso zajeti ljudje z različnimi življenjskimi slogi. Potrebe po vitaminih zdravega 35-letnika nikakor niso enake potrebam starostnika, športnika, alkoholika, kadilca ali kroničnega bolnika. Prav tako enaka priporočila za vitamin D ne veljajo za debele ljudi, zaradi česar mora starostnik, ki se ne izpostavlja soncu, dodajati vitamin D tudi poleti. Popolnoma enako velja tudi za vitamin C, pri katerem so potrebe različne pri vsakem posamezniku.

Koliko vitamina C potrebujemo, ko zbolimo?

Ocenjene priporočene dnevne potrebe so izjemno majhne, le 80 mg na dan. Potrebe po njem se dinamično spreminjajo in so močno odvisne od posameznikovega življenjskega sloga, zdravstvenega stanja in počutja. Če smo okuženi, se potrebe po vitaminu C skokovito povečajo. Dobro se je zavedati, da količina vitamina C v obrambnih celicah pri okužbi že drugi dan upade na polovico in da je primerna oskrba z njim odvisna le od prehranskega vnosa. Sami ga namreč ne proizvajamo kot nekatere živali. Pri teh so ugotovili, da ga pri bolezni izdelajo kar nekajkrat več. Z limono ali dvema v čaju teh potreb ne bomo zadovoljili. Če vsebuje stogramska limona 50 mg vitamina C, bi jih morali med okužbo zaužiti najmanj deset.

Posebna oblika vitamina C, kadar ga potrebujemo veliko

Ob zelo povečanih potrebah po vitaminu C z navadnimi dopolnili težko hitro dosežemo zadostne ravni vitamina C v krvi. Ker se velike količine nepopolno absorbirajo in hitro izločijo, so tehnologi iznašli posebno dostavno obliko vitamina C, liposom. To je majhen mehurček z ovojnico, podobno človeški membrani. Ta v svoji notranjosti vsebuje raztopljeni vitamin C. Če je ta mehurček dovolj majhen, se izmuzne v celico in vanjo odloži vitamin C. S tem se odpre nova pot absorpcije, ki ni značilna za klasično molekulo vitamina C. Tako dosežemo, da se lahko absorbira večja količina vitamina C, ki se tudi počasneje izloči iz telesa. Z drugimi besedami, z liposomsko obliko dosežemo več. Nedavno je na slovenskem trgu na voljo tudi izdelek s klinično preverjenimi liposomi vitamina C, Ascolip®, ki ne vsebujejo etanola.

Kdaj je pametno poseči po liposomski obliki vitamina C?

Takrat, ko so potrebe po vitaminu C zelo velike, na primer, ko smo močno izčrpani zaradi bolezni, pri virusnih in bakterijskih okužbah ali po kemoterapiji in radioterapiji. Taka oblika vitamina C pa se dobro obnese tudi pri izboljšanju strukture kože in pri tistih, ki imajo občutljive želodce, saj ne draži želodčne sluznice.

Izkoristi 15 % decembrski popust že danes. >>

Naročnik oglasnega sporočila je Hiša zdravja.