Zakaj tvoje telo potrebuje testosteron?

Pomanjkanje energije, ohlapnost mišic, lenobnost med rjuhami, telesna maščoba na povsem napačnih mestih. Se kaj od naštetega dogaja tudi tebi? Vse to doleti moškega srednjih let s pomanjkanjem testosterona. Si sploh predstavljaš takšno resničnost vse do konca življenja? Preverili pa smo tudi, kako nizke ravni testosterona vplivajo na ženske.

Testosteron je hormon, ki kroji tvojo dinamiko, spolno poželenje, pa tudi telesni videz. Velikim težavam bi se lahko izognili, če bi poznali, zakaj telo sploh potrebuje testosteron. Pogosto so pri simptomih pomanjkanja testosterona na delu predsodki, saj ga povezujemo predvsem s spolnostjo.

Tukaj lahko v nekaj minutah izveš vse o testosteronu ter obrneš svoje telo in počutje na bolje.

Spoznaj moški hormon testosteron

Najprej pojasnilo nepravilnosti v naslovu. Velja namreč prepričanje, da imajo testosteron samo moški, a to sploh ne drži.

Testosteron ni samo moški hormon, ampak ga tvori tudi žensko telo.

Res pa je, da si ga ženske ne želijo preveč, ker vodi do moških atributov, kot sta poraščenost in globok glas. Moški pa se za svojo moškost lahko zahvalijo prav testosteronu.

Testosteron poznamo kot moški hormon, ker sodi v skupino androgenih spolnih hormonov, ki so ključni za moško spolno in reproduktivno funkcijo. Poglejmo, na kaj vse v našem telesu vpliva testosteron:

mišično maso in moč,

mineralno gostoto kosti,

razpoloženje in splošno počutje,

koncentracijo,

proizvodnjo rdečih krvnih celic,

željo po spolnosti,

nastanek sperme,

zmožnost erekcije in orgazma.

Seznam nalog, ki jih opravlja testosteron, je precej dolg. Že iz tega lahko sklepaš, da je testosteron ključen dejavnik našega zdravja. Ni le zadolžen za akcijo v spalnici, ampak vpliva tudi na naše delo in počutje. Ker je od njega odvisna koncentracija, nam jo lahko pošteno zagode v službi in družinskem življenju.

Zagotovo se o pomanjkanju testosterona in pogostosti hormonskih težav premalo govori. Testosteron je v družbi, ki naj bi se že zdavnaj otresla predsodkov, še vedno tabu tema.

Kje nastaja testosteron?

Pa poglejmo, kje testosteron nastaja. Pojasnili smo že, da ga tvorijo tako ženske kot moški, a ne na enak način.

Pri moških testosteron nastaja v modih in možganih. Verjetno se sprašuješ, kaj imajo možgani opraviti s testosteronom. Hipotalamus in žleza češerika v možganih ustvarita luteinizirajoči hormon, ki spodbudi testise oziroma Leydigove celice v modih k proizvodnji testosterona. V možganih se torej zaznava raven hormona in zažene produkcija, ko njegove ravni v telesu upadejo.

Medtem ko večino testosterona proizvedejo moda, pa ga okoli pet odstotkov nastane tudi v nadledvični žlezi. Pri ženskah se testosteron tvori v jajčnikih in nadledvični žlezi.

Vzroki za nizek testosteron

Medtem ko testosteron naredi iz fantov moške, pa je na delu tudi, ko pride do upada moškosti. Pri tem ne mislimo, da moški izgubi svojo identiteto, ampak zgolj, da z leti upadeta njegova spolna moč, mišična masa, lahko pa trpi tudi samopodoba.

S staranjem se nivo testosterona namreč zmanjšuje, saj se zmanjšuje število Leydigovih celic v modih. Proizvodnja testosterona pri moških je najvišja med 20. in 30. letom starosti, nato pa se postopoma znižuje.

Trend upadanja testosterona je prisoten vse do konca življenja.

Po ocenah strokovnjakov se vsako leto po hormonskem vrhuncu nivo testosterona pri moških zniža za en odstotek. S staranjem se slabijo tudi povezave med notranjimi žlezami in spolnimi organi. Zaradi slabšega prenosa informacij prihaja do oslabljenih spodbud pri proizvodnji testosterona. Če takoj po 30. letu še ni zaznati sprememb, ki bi jih povzročil moški hormon, pa so te izrazite v pozni starosti. Ohlapne mišice in maščoba na prsih so značilne za starejše moške, zakrivi pa jih prav pomanjkanje testosterona.

Po odstranitvi testisov pri moških in jajčnikov pri ženskah telo testosterona ne proizvaja več. Dolgotrajno jemanje oralne kontracepcije je še eden od vzrokov za težave s testosteronom.

Posledice nizke ravni testosterona

Tako pri moških kot pri ženskah pomanjkanje testosterona vodi v zdravstvene težave, ki pa jih radi pripišemo stilu življenja, stresu ali pa zgolj nezdravi prehrani. Verjetno pri utrujenosti ne bi pomislili, da je nivo testosterona v telesu prenizek, kajne?

Pri ženskah je skrb za zdravo raven testosterona še bolj zanemarjena, čeprav lahko zaradi tega prihaja do ravno tako resnih posledic kot pri moških.

Simptomi nizkega testosterona pri moških

Moški se neradi sprijaznijo z novico, da imajo težave s testosteronom. Moški hormon najbolj vpliva na področja, na katerih se stereotipno gradi ideal moškosti: mišične moči, libida in posteljnih dosežkov, koncentracije, plodnosti. A če težave potlačiš, še ne pomeni, da bodo izginile.

Simptomi nizkega testosterona pri ženskah

Ženske imajo pogosto težave s preveč testosterona, ki lahko zakrivi nezaželeno poraščenost, na primer rast brčic, brade, poraščenost prsi. Vendar tudi pomanjkanje hormona pripelje do zmanjšane želje po spolnosti, izostanka menstruacije in neplodnosti. Testosteron pa med drugim vpliva tudi na gostoto kosti.

Tako pri moških kot pri ženskah se zaradi nizkega testosterona pojavijo utrujenost, slabo razpoloženje in depresija. Kaj pa nespečnost? Tudi prebujanje sredi noči se lahko pripisuje testosteronu. Zdrava raven hormona je bistvenega pomena za dobro počutje in umsko moč kot tudi za to, da se izognemo morebitnim dolgotrajnim težavam s psihičnim zdravjem.

Pomanjkanje testosterona te lahko potegne v začaran krog težav, ki jim ni videti konca.

Kaj storiti, ko testosterona primanjkuje?

Nikakor se ne vdaj v usodo. To naj bo pravilo pri vseh zdravstvenih težavah, ne le pri prenizkem testosteronu. Na zdravnika se lahko vedno obrneš v primeru resnih simptomov, sicer pa veš, da testosteron z leti upada tako pri ženskah kot pri moških.

Dobra rešitev za vzdrževanje normalne ravni hormona so prehranska dopolnila, ki so jih razvili nutricionisti, da bi s pomočjo narave spodbudili proizvodnjo testosterona. Kakovostni prehranski dodatki, kot je Alpha Man, povsem naravno povišujejo moški hormon, odpravljajo pa stresni hormon kortizol. V telesu ustvarijo ravnovesje, s katerim se povečajo telesna energija, motivacija, spolna sla in mišična masa.

Testosteron je vir življenjske moči

Se ti zdi, da ti energija kar polzi iz rok? Da te preplavi utrujenost? Te postelja zanima zgolj za spanje? Pri vseh teh težavah je velika verjetnost, da se boriš s pomanjkanjem hormona testosterona.

Tako moški kot ženske imamo visoko raven tega ključnega hormona vse do vrhunca mladosti, potem pa se nivo iz leta v leto niža. To vodi v kopico zdravstvenih težav, od nespečnosti, ohlapnega telesa, nizke motivacije do izgube libida in, ne nazadnje, tudi do zakonskih težav.

Si se kdaj čudil, da nekateri še v pozni starosti naredijo otroke, medtem ko se tvoja postelja že dolgo ne maje več? Če se pravočasno in pravilno spoprimeš s testosteronom, je lahko tudi starost energična in vitalna, predvsem pa spolno zanimiva in polna zanimivih odkritij.

Naravna pot do zdravega testosterona

Pri težavah s testosteronom se ni treba ozirati za sintetičnimi hormonskimi terapijami, saj je na voljo 100-odstotno naravni izdelek, ki pomete z vsemi tipično moškimi hormonskimi izzivi. Golden Tree Alpha Man je povsem naravna formula, ki vsebuje kar 13 aktivnih sestavin za višanje testosterona.

Edinstvena formula ima dvojno delovanje. Sočasno odpravi presežek stresnega hormona kortizola in spodbudi telesu lastno sintezo testosterona. Rešitev vsebuje izvlečke zdravilnih rastlin, kot so navadna zobačica ali Tribulus Terrestris, ašvaganda, maca, rdeči ginseng, kopriva in črni poper, dodani pa so še DAA, magnezij, cink, vitamin B6, vitamin D3, vitamin K1 in selen.

Izjemno kakovostno formulo so razvili v Sloveniji po najvišjih evropskih standardih kot naravno rešitev za moške težave. Redno uživanje spodbudi telesno in umsko moč, prispeva k povečanju mišične mase, povrne samozavest in spolno slo, tudi če je ta že povsem zamrla.



