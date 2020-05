Zakaj so omega 3 maščobe ključne za naše zdravje?

Oglasno sporočilo

Čeprav večina ljudi pozna omega 3 maščobe, pa se številni še vedno ne zavedajo, kako pomembne so za naše zdravje. To potrjuje tudi skrb vzbujajoč podatek, da teh pomembnih maščob primanjkuje pri kar 98 % ljudi. Ker dolgotrajnejše pomanjkanje omega 3 maščob lahko privede do zelo neljubih in resnih zdravstvenih težav, je ključnega pomena, da vemo, kako si lahko zagotovimo njihovo zadostno količino.

Zakaj so omega 3 maščobe tako pomembne?

Večina ljudi te maščobne kisline povezuje predvsem z »zdravim« holesterolom in kardiovaskularnimi boleznimi, vendar je njihova vloga v telesu veliko pomembnejša. Ne samo, da so te maščobe gradbeni element vseh naših celičnih membran in vplivajo na to, kako celice med seboj "komunicirajo" ter ohranjajo potrebno ravnovesje, temveč skrbijo tudi za uravnavanje vnetnih procesov, ki lahko vodijo do kroničnih bolezni, kot so revmatoidni artritis, vnetne bolezni črevesja, multipla skleroza, demenca, Alzheimer, ateroskleroza itd.

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je potrdila, da imajo omega 3 maščobne kisline pomembno vlogo pri rasti in razvoju možganov, uravnavanju krvnega tlaka, zmanjšanju tveganj za razvoj srčno-žilnih bolezni, delovanju ledvic, ohranjanju dobrega vida in zdravih oči, strjevanju krvi ter vnetnih in imunoloških reakcijah.

Zato ni nič nenavadnega, da lahko pomanjkanje te esencialne maščobne kisline vodi v pravo verižno reakcijo negativnih učinkov v našem telesu, če jih ne zaužijemo dovolj.

Kako lahko zaužijemo dovolj omega 3 maščob?

Študije kažejo, da dnevno potrebo po teh maščobah zadosti le 2 % ljudi. Glavni razlog za tako nizek odstotek se skriva predvsem v prehrani, saj večina ljudi ne zaužije dovolj prehrane, bogate z omega 3 maščobami. Te maščobe pa imajo predvsem morske ribe, ki naj bi jih, po zdravstvenih priporočilih, morali uživati vsaj 2-krat tedensko. A roko na srce – kdo od nas si tolikokrat doma pričara pravo mediteransko kuhinjo? Verjetno le peščica ljudi. Zato ni presenetljivo, da nam v 98 % te pomembne maščobe primanjkuje.

Če želimo ohraniti nadvse zdravo telo in se predvsem v kasnejših letih izogniti boleznim, ki nastanejo kot posledica pomanjkanja teh esencialnih maščob, je ena od rešitev, da jih k prehrani dodajamo. A več o tem, v nadaljevanju.

Ali so vse omega 3 maščobe enako dobre za naše zdravje?

Pojavljajo se v več oblikah in nekatere naše telo potrebuje bolj kot druge.

Za ohranjanje našega zdravja sta najpomembnejši eikozapentaenojska kislina (EPK) in dokozaheksaenojska kislina (DHK), ki ju naše telo nemoteno uporabi. Obe vrsti maščob sta predvsem v živalskih virih, kot so losos, tuna, sardoni ali sardele in ribja olja.

To prav nič ne koristi vsem tistim, katerih prehrana ne vsebuje dovolj rib oziroma se celo izogibajo živalskim virom omega 3 maščob - pa naj bo to zaradi načina prehranjevanja (veganstvo), alergij ali zato, ker se zavedajo, da so ravno ribe zelo obremenjene s težkimi kovinami.

Z omega 3 maščobami so bogate tudi rastlinski viri, npr. lanena semena, orehi in sončnična semena, vendar v drugačni – nam, manj pomembni obliki.

Ti viri so namreč bogati z alfa-linolejsko kislino (ALK), ki je telo ne more neposredno izkoristiti, ampak jo mora pretvoriti v EPK in DHK maščobni kislini. To predstavlja veliko oviro - po raziskavah je namreč pretvorba ALK maščobnih kislin v potrebni EPK in DHK zelo majhna, po nekaterih podatkih celo manj kot 10 %. Zaradi česar na zadosten vir EPK in DHK ne moremo črpati iz večine omenjenih rastlinskih virov.

Tudi pri prehranskih dopolnilih moramo biti previdni …

Večina ljudi, ki se zaveda, kako so omega 3 maščobe pomembne in zato te večinoma uživa v obliki prehranskih dopolnil. Na prvi pogled je to sicer dobra rešitev, vseeno pa previdnost pri tovrstnih dodatkih ni odveč. Večina prehranskih dopolnil na tržišču je namreč narejenih na osnovi ribjega olja, ki ga pridobivajo iz lososov, skuš, sardel, tun in drugih rib, ki pogosto prihajajo iz zelo onesnaženih območij (zaradi onesnaženosti morij in svetovnih voda), zato lahko vsebujejo težke kovine in toksine, ki so za telo zelo obremenilni. Tako poleg pozitivnih učinkov omega 3 maščob prejmemo tudi kupico negativnih, zaradi česar se moramo vprašati o smotrnosti jemanja tovrstnih prehranskih dopolnil.

Manj kvalitetna dopolnila imajo tudi drugačen nivo oksidacije, ki zelo veliko pove o kakovosti in svežini izdelka. Če ima izdelek nizko stopnjo oksidacije, ta znižuje nivo trigliceridov in holesterola. Na drugi strani pa je oksidirano olje v kapsuli lahko zelo nevarno za naše zdravje, saj nivo holesterola dviguje. Pri oksidiranih oljih bolj pogosto prihaja tudi do neprijetnega spahovanja, tako da lahko že po tem spoznate manj kvaliteten izdelek.

Ali obstajajo kvalitetni omega 3 dodatki?

Najboljše omega 3 kapsule bi torej morale biti narejene iz čistih virov, najbolje rastlinskih, in vsebovati bi morale EPK in DHK maščobe. Zveni kot znanstvena fantastika? No … v podjetju Malinca jim je uspelo najti prav takšne. S pomočjo strokovnjakov so razvili veganski omega 3 iz trajnostnega ter okolju in človeku prijaznega vira esencialnih maščobnih kislin. Ta vir so v podjetju Malinca našli v morskih algah, natančneje v vrsti alg Schizochytrium, ki vsebuje tako EPK kot tudi DHK maščobne kisline, ki v celoti zadovoljijo naše dnevne potrebe po tej ključni maščobi. In za razliko od večine drugih kapsul – nam ni treba skrbeti, da bi Malinčine imele negativne učinke.

Katere so glavne prednosti teh najboljših omega 3 kapsul? Gre za varen, najčistejši in bogat vir obeh vrst omega 3 esencialnih maščobnih kislin, tako EPK kot DHK kislin. Alge kot rastlinski vir življenjsko pomembnih maščobnih kislin predstavljajo vegansko alternativo ribjemu olju,

Alge iz kontrolirane pridelave ne vsebujejo težkih kovin in toksinov.

V primerjavi z uživanjem ribjih dodatkov se po uživanju dodatkov iz alg ne pojavlja spahovanje in zgaga.

Malinčin izdelek ne vsebuje glutena, laktoze, sladkorjev in drugih dodatkov. Malinčin veganski omega 3 bo na najboljši način poskrbel za zmanjšanje vseh neprijetnih znakov pomanjkanja te esencialne maščobne kisline - suha koža s predeli, ki so luskasti, prhljaj, ekcemi, dermatitisi, akne, suhe oči in težave z vidom, celo razdražljivost, depresija in slab spomin. Če želite tudi vi preizkusiti najboljše omega 3 kapsule, si jih lahko naročite na spletni strani Malince www.malinca.si/omega-3 oziroma jih lahko kupite v hipermarketih Mercator.

