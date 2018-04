Vsako leto "hujšate"? Letos pa zares shujšajte!

To ni obrabljena fraza, ampak res drži: Evropska agencija za varno hrano (EFSA) je potrdila pozitivne učinke glukomanana, kot edinega prehranskega dopolnila pri zmanjšanju telesne teže (ob zaužitju 3 g na dan) in uravnavanju holesterola (ob zaužitju 4 g na dan).

Oglasno sporočilo

Dandanes zelo pogosto zasledimo različne trende hujšanja, idealne diete, ki večinoma vodijo v začaran krog izgubljanja in pridobivanja telesne teže. Vse skupaj sploh ni tako zelo zapleteno, potrebno je le nekaj zdrave pameti, strokovne podlage in motivacije.

Za določitev ustrezne prehrane, dopolnil in načina vadbe, je potreben individualen pristop, saj ima vsak posameznik edinstvene genetske predispozicije, fiziologijo presnove in drugačne vplive iz okolja. Potrebna je zmernost in manjša pogostost uživanja tistih živil, ki so bolj bogata z energijo, torej maščobami in/ali sladkorjem. V prehrano vključimo čim več prehranskih vlaknin, ki stabilizirajo krvni sladkor, izboljšajo prebavo in zmanjšajo absorpcijo holesterola (glukomanan, trpotčeva semena, laneno seme,…), nenasičenih maščobnih kislin ter kvalitetnih beljakovin.

Evropska agencija za varno hrano (EFSA) je potrdila pozitivne učinke glukomanana, kot edinega prehranskega dopolnila pri zmanjšanju telesne teže in uravnavanju holesterola.

Pojavnost debelosti in sladkorne bolezni je veliko nižja v državah z visokim vnosom prehranske vlaknine. Vnos topne in netopne prehranske vlaknine je namreč v obratnem sorazmerju z deležem telesne maščobe in indeksa telesne mase (ITM).

Glukomanan

Je vodotopna vlaknina iz gomolja rastline Konjak (Amorphophallus konjac).

Gomolj rastline Konjak (Amorphophallus konjac), iz katerega pridobivajo glukomanan.

Prednosti uživanja glukomanana:

Vpliva na izgubo telesne teže: vnos glukomanana pred obrokom z visoko vsebnostjo ogljikovih hidratov, zniža raven »hormona lakote« grelina.

Zniža raven in nihanje krvnega sladkorja ter izboljša občutljivost na inzulin.

Zniža raven holesterola v krvi, delno zaradi povečanega izločanja holesterola z blatom.

Deluje kot prebiotik, odpravi zaprtost in izboljša črevesno peristaltiko.

Zaradi sposobnosti vezanja z vodo poveča volumen tudi do 50-krat in vpliva na občutek sitosti in nasitno vrednost.

Ob energijsko omejeni prehrani ter telesni aktivnosti lahko prispeva k zmanjšanju telesne teže.

Vsekakor je pomembno, da se uživanje glukomanana združuje z zdravo prehrano ter rednim gibanjem.

Kaja Perme, mag. inž. prehrane