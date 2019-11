Ustni wellness – trend, ki vas bo navdušil

Oglasno sporočilo

Zdrav življenjski slog je vedno povezan z dobrim telesnim počutjem, ki vključuje tudi zdravo ustno votlino. Kolikokrat na leto obiščete frizerja ali kozmetičarko? Kolikokrat pa ustnega higienika? Pri tem pa vam na pomoč priskočimo mi. S celostno in nadvse prijetno terapijo, ki se skriva pod imenom ustni wellness, poskrbimo za popolno higieno ustne votline in sproščanje obraznih mišic.

"Ustni wellness ni samo nadgradnja ustne higiene, temveč popolno razvajanje, ki vas bo popeljalo do dolgoročnega ustnega zdravja."

Kako ga izvajamo v Dentoteki?

To je čas za vaše zdravje in dobro počutje, zato poskrbimo za popolno izkušnjo, ki vključuje:

Detox napitek, ki ga za vas pripravlja eko kotiček z zdravo prehrano Taman.

Profesionalno ščetkanje zob, s katerim odpravimo morebitne obloge, ki jih sami ne morete odstraniti.

Prhanje medzobnih prostorov, uporaba medzobnih krtačk, namočenih v ustno olje, in po potrebi nitkanje.

Masaža dlesni z eteričnim oljem.

Čiščenje jezika z bakrenim strgalom, ki ga dobite v trajno last in ga kasneje lahko uporabljate tudi doma.

Tretma zaključimo z žvrkljanjem ustnega olja, ki daje svežino skozi ves dan.

"Prijetno razvajanje je primerljivo z lepotnimi tretmaji, saj poskrbi za dobro počutje in samozavesten nasmeh."

Ustni wellness kot preventiva in kurativa parodontalne bolezni

Parodontalna bolezen je kronična vnetna bolezen obzobnih tkiv, ki je pri pri nas zelo pogosta. Raziskave Stomatološke klinike v Ljubljani kažejo, da ima več kot 90 % Slovencev eno izmed oblik vnetja obzobnih tkiv, ki jih glede na prizadetost delimo na več stopenj. Pri tem gre lahko za vnetje dlesni, začetno ali zmerno obliko parodontalne bolezni ter že za napredovalo obliko, ki zahteva zahtevnejšo obravnavo. Če je parodontalna bolezen že prisotna, nudimo temu primerno zdravljenje; če stranka z njo še nima težav, pa poskrbimo za vse potrebne preventivne storitve, da do nje ne bi prišlo. Ena od takšnih je ustni wellness, s katerim vam pomagamo preprečiti nastanek morebitnih obolenj. Tako kot se po masaži telesa sprostijo vse mišice, se pri ustnem wellnessu sprostijo in prekrvavijo obzobna tkiva. Gre za popoln užitek, ki vodi do boljšega zdravja ustne votline in odličnega telesnega počutja.

Pomembno je, da si znamo vzeti čas zase in ga zapolniti z rituali, ki v današnjem tempu življenja predstavljajo ključ do zdravja in dobrega počutja. Ustni Wellnes je odlična rešitev za vzpostavljanje in ohranjanje ravnovesja v ustni votlini ter samozavestno podobo, ki jo bodo opazili vsi. Naj zdrav nasmeh postane vaša lepotna prioriteta.

