Uspešno slovensko podjetje: Naravne rešitve za čisto vsako težavo

Zgodba podjetja se začenja s preprosto idejo: ljudem približati naravo in zdravje. Samo sedem let po ustanovitvi je Bioforma postala vodilna spletna trgovina za zdravo in aktivno življenje.

Naravne rešitve za čisto vsako težavo

V podjetju namenjajo velik poudarek preventivi. Vrhunska in pestra ponudba izdelkov ponuja naravno rešitev za čisto vsako težavo – posameznik tako pridobi možnost, da svoje težave rešuje s pomočjo narave.

Ponudbo vitaminov, mineralov, aminokislin, medicinskih gob, olj in vlaknin, ki jim v podjetju pravijo kar "čudežna darila narave", dopolnjuje široka ponudba izdelkov za športnike, medicinskih pripomočkov in kozmetike. Tako je na prodajnih policah mogoče najti skoraj vse, kar potrebujemo za naravni pristop k težavam in obogatitev vsakodnevne prehrane. Ugodna cena je le eden izmed številnih razlogov, da so v podjetju pridobili zaupanje že več kot 100 tisoč zadovoljnih kupcev.

Izmed vseh izdelkov izstopa prvovrstna ponudba:

Izjemno ponosni so na najboljše razmerje med kakovostjo in ceno ter dejstvo, da ponujajo enega od največjih asortimentov izdelkov za zdravje v Sloveniji: "Vse več ljudi se obrača na nas, zato smo izjemno veseli, ko najdemo prave rešitve in jim pomagamo odpraviti težave, s katerimi se srečujejo. Ponosni smo, da vam lahko ponudimo izdelke najvišje kakovosti," je poudaril Miha Bende, direktor podjetja Be healthy, d. o. o.

V podjetju vam ob tej posebni priložnosti podarjajo kodo FUTU20 za dodatni 20-odstotni popust na čisto vse izdelke blagovne znamke FutuNatura. Koda bo aktivna vse do prenove – 1. marca 2020. Obljubljajo, da se za vsakega kupca potrudijo po svojih najboljših močeh. Kot pravi Petra, njihova glavna strokovna sodelavka: "Za vsako bolezen rož'ca raste."

Velik mednarodni uspeh

Kmalu po ustanovitvi leta 2013 se je poslovanje podjetja z enotnim imenom FutuNatura razširilo na avstrijski in nemški trg. Zatem so prodrli na hrvaški in italijanski trg, v letošnjem letu pa načrtujejo tudi širjenje na madžarski trg.

Podjetje je prepoznavno tako v Sloveniji kot tudi v tujini, mednarodna prepoznavnost pa se bo v prihodnje še okrepila.

Na vprašanje, zakaj prehranska dopolnila kupiti pri njih, Miha Bende, direktor podjetja, odgovarja: "Zadovoljstvo uporabnika je vedno na prvem mestu. Biti član Bioforme (kmalu FutuNature) pomeni več kot le nakupovanje kakovostnih prehranskih dopolnil po ugodnih cenah. Pri nas z gotovostjo veste, kaj držite v rokah, hkrati pa lahko skupaj z nami uživate v zdravem življenjskem slogu. Spremljamo potrebe vašega življenjskega sloga in vam ponujamo priložnost za kakovostno življenje."

Podjetje ima velike ambicije

Srce in duša podjetja je njihova lastna blagovna znamka FutuNatura, na katero so še posebej ponosni. Pod tem imenom namreč širšemu trgu ponujajo inovativne izdelke najvišje kakovosti po najboljši ceni, v katerih kupci prepoznavajo nove dimenzije zdravja in dobrega počutja.

Namen preimenovanja in uporabe imena, s katerim so že prisotni na tujih trgih, je poenotenje imena in povečanje prepoznavnosti: "S spremembo imena bomo postali enotni in vam hkrati zagotovili najširšo ponudbo prehranskih dopolnil po najboljših cenah. Postali bomo še boljši, močnejši in razvojno naravnani," sporočajo.

Zaupajte naravi in se jim pridružite Če se želite povezati z naravo in izkoristiti vse njene potenciale, jih obiščite na spletni strani podjetja: www.bioforma.si in od 1. marca na novem naslovu: www.futunatura.si. Več informacij o zdravem življenjskem slogu lahko pridobite tudi iz več kot 750 brezplačnih vsebin, ki so jih pripravili za vas. Iz podjetja vam sporočajo, da je pri njih vsakdo dobrodošel. Naše druženje so sklenili z besedami: "Biti član Futunature pomeni več kot le nakupovanje vrhunskih prehranskih dopolnil po ugodnih cenah. V podjetju spremljamo potrebe vašega življenjskega sloga in vam ponujamo priložnost za kakovostno življenje." V okviru spremembe imena lahko vse do konca februarja izkoristite dodatni 20-odstotni popust na vse izdelke blagovne znamke FutuNatura. Ob oddaji naročila vpišite kodo za popust FUTU20.

