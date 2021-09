Trije koraki za lajšanje bolečin v sklepih

Oglasno sporočilo

Včasih je hoja po stopnicah neverjetno naporna. In ko bolijo kolena, se zdi nepredstavljivo, da bi pobrali kaj izpod kavča. Čeprav so bolečine nadležne in nas omejujejo, pa položaj ni brezupen. Obstaja kar nekaj uspešnih pristopov k lajšanju bolečin v sklepih, ki ne udarijo po družinski blagajni in ne vključujejo obiskov pri zdravniku.

Spoznajte, kaj lahko v boju zoper bolečino v sklepih naredite sami v treh preprostih korakih.

Kaj povzroča bolečino v sklepih?

Osnovna anatomija sklepa pomaga pri razumevanju bolečin v sklepih. Če želimo odpraviti posledice, moramo poznati vzrok oziroma izvor težav.

Sklep je sestavljen iz dveh sklepnih hrustancev na skrajnem koncu kosti, med njima pa je sinovialna tekočina, ki deluje kot mazivo. Hrustanca in sklepno tekočino objema sklepna ovojnica. Sklep je torej povezana celota, ki omogoča gibanje telesa.

Hrustanec si lahko predstavljamo kot blazino na koncu kosti. Njegova glavna naloga je preprečevanje drgnjenja in trenja kosti med seboj. Skupaj s sklepno tekočino ublaži udarce in obremenitve, da se ob vsakodnevnih naporih ne pojavljajo poškodbe in obrabe kosti.

Površina zdravega hrustanca je gladka. Težave se začnejo, ko se površina hrustanca spremeni in začne popuščati. Hrustanec se ob robovih kosti obrabi, kar pomeni, da kost ni več zaščitena. Neposreden stik dveh kosti povzroča bolečino, otrdelost, zmanjša gibljivost in vodi celo do anomalij na kosteh.

Bolečine, ki nastajajo v sklepih, lahko povsem spremenijo naše življenje.

Če smo bili prej aktivni in željni gibanja, imamo zdaj zaradi bolečine zadržan odnos do vsega, kar zahteva obremenjevanje sklepov.

Kaj lahko storimo zoper bolečino?

Ne glede na to, ali imate pogoste ali zgolj občasne težave s sklepi, si lahko pomagate z nekaj različnimi metodami.

Z bolečino ne boste pometli, če boste mirovali. Najbolj priporočljivo je, da najdete skupek ukrepov, s katerimi se boste bolečini zoperstavili na dolgi rok.

Si želite znova brezskrbno tekati po stopnicah ali brcati žogo z vnuki? Potem ste na pravem mestu. Tukaj so protibolečinske taktike, ki jih lahko izvajate doma v svojem prostem času. Svoj življenjski slog prilagodite tako, da boste blažili posledice obrabe hrustanca in preprečili nadaljnje spremembe v sklepih.

#1 Vadba za gibljivost sklepov

Pri bolečinah v sklepih je vsaka vadba napor, a hkrati neverjetno izboljša kakovost življenja. Gibanje je temelj zdravja, zato vadbe in sprehodov nikakor ne smemo izpustiti iz svoje rutine.

Plavanje je blagodejno za sklepe, ker jih ne obremenjuje. V vodi sklepe razgibamo in vzdržujemo njihovo gibljivost. Če imate možnost rednega plavanja v bližini svojega doma, jo izkoristite. Skok v bazen bo spremenil vaše počutje in omilil bolečino v sklepih.

Tudi s hojo boste ohranjali gibljivost sklepov in dobro kondicijo. Napotite se v bližnji gozd ali na poljsko cesto, poskušajte pa se izogibati betonskim in asfaltiranim površinam. Mehkejša je podlaga, manj bo obremenitev za vaše sklepe.

Tek in intenzivni športi se pri bolečinah v sklepih odsvetujejo, saj udarni dotiki s podlago zelo obremenjujejo sklepe.

Zelo spodbudni rezultati protibolečinske vadbe prihajajo z Daljnega vzhoda. Taj či je starodavna kitajska borilna veščina, ki jo pogosto opisujejo kot meditacijo v gibanju. Na vzhodu posamezniki s taj čijem krepijo svojo telesno in umsko energijo, saj je bistven namen vadbe doseganje ravnotežja med dušo in telesom.

Kontrolirana študija, ki so jo izvedli na medicinski fakulteti v Bostonu, je dokazala, da taj či zmanjšuje bolečine v sklepih in podaljšuje življenjsko dobo sklepov ter kakovost življenja obolelih za artritisom. Iz sklepov študije sledi, da taj či krepi ravnotežje, moč, prožnost in zmanjšuje bolečine, depresijo in tesnobo pri različnih populacijah bolnikov s kroničnimi stanji. Še posebej ga priporočajo, ker upošteva tako fizično kot duševno komponento zdravja.

#2 Lajšanje bolečin doma

Otekline, ki so posledica obrabe hrustanca in obremenitve sklepov, lahko učinkovito lajšamo tudi doma. Preprosta prva pomoč se skriva kar v vašem zamrzovalniku.

S kocko ledu masiramo mesto otekline približno deset minut vsaj dvakrat na dan. S tem bomo pomagali odpraviti oteklino in lajšali bolečino v sklepu. Masaža z ledom postane po nekaj minutah precej neprijetna, a je vredno potrpeti še minuto ali dve za boljši učinek.

Toplota odpravlja otopelost in bolečine v sklepih. Privoščite si toplo kopel in previdno razgibajte boleča in zakrnela mesta.

#3 Protibolečinski jedilnik

Pravijo, da lepota prihaja od znotraj. To drži tudi za zdravje.

Če imate čezmerno telesno težo, lahko zmanjšate bolečine v sklepih z ohranjanjem zdrave telesne teže. Čezmerna teža namreč dodatno obremenjuje vaše sklepe, zlasti kolena, boke in stopala.

Kako se počutite po obroku? Ste z jedilnika odstranili vse predelane ogljikove hidrate in nenasičene maščobe? Na krožniku naj bo čim več polnozrnatih žitaric, maščob omega 3 in živil, ki vsebujejo kolagen.

Sicer pa je seznam živil, ki odpravljajo bolečino, dobro raziskan in zelo raznolik. Sklepi potrebujejo mazivo in pri tem se je odlično izkazala hialuronska kislina, ki jo med drugim najdemo v jajčni membrani.

Med zdravilnimi rastlinami, ki so učinkovite pri odpravljanju vnetij in bolečin v sklepih, je na prvem mestu Boswellia serrata. Bosvelija je drevo, ki raste v Indiji, Afriki in na Arabskem polotoku. V ajurvedski medicini izvlečke lubja in drugih delov rastline uporabljajo za zmanjševanje oteklin in krepitev imunskega sistema.

Prehranska dopolnila za zdravje sklepov

Strokovnjaki za prehranska dopolnila so dobro raziskali, kaj potrebujejo sklepi, da ohranjajo gladek hrustanec in dovolj sklepne tekočine.

S prehranskimi dopolnili lahko ciljano odpravljamo težave in sklepom zagotovimo dolgo življenjsko dobo.

Prehranska dopolnila za sklepe morajo vsebovati kolagen (tipa II), hialuronsko kislino in še kakšno protivnetno sestavino, kot je na primer izvleček drevesa bosvelija. Na slovenskem trgu ima edinstveno formulacijo Golden Tree Active Move, saj ob naštetem vsebuje še vitamin C, ki pomaga pri absorpciji aminokislin in odigra ključno vlogo pri sintezi kolagena, mangan in baker za zdravje kosti ter izvleček črnega popra za optimalen izkoristek in absorpcijo sestavin.

Zdravila in operativni posegi

Operacija je najbolj skrajna rešitev za bolečine v sklepih, a ni zagotovilo, da nas bo trajno odrešila bolečin.

Blago bolečino v sklepih lahko nadzorujemo sami, ob nekaterih simptomih pa je nujno, da obiščemo zdravnika. Naročite se na pregled, če so vaši sklepi povsem nepregibni, izrazito otečeni in če bolečine nikakor ne morete ublažiti.

Tudi po operaciji boste morali za zdravje svojih sklepov poskrbeti sami.

1, 2, 3 za zdravje sklepov

Si želite povrniti brezskrbne izlete in tekanje za svojimi vnuki? Ali pa skočiti na športni podvig, ne da bi trpeli zaradi otečenih in bolečih kolen? Potem ne odlašajte, ampak spremenite svoje življenje v treh preprostih korakih.

Na kratko ponovimo, kako se znebimo bolečine v sklepih. Najprej izberite primerno vadbo, s katero boste ohranjali kondicijo in gibljivost sklepov ter dobro počutje. Znebite se čezmerne teže, ki obremenjuje vaše sklepe, in poskrbite za uravnoteženo prehrano z učinkovitimi dopolnili za zdravje sklepov. In ne nazadnje, ko se pojavi bolečina, jo blažite s toplo ali hladno terapijo.

Učinkovita naravna formula za zdravje sklepov

Prehrambni strokovnjaki so naredili neverjeten napredek na področju dopolnil za zdravje sklepov.

Golden Tree Active Move je najbolj napredna naravna formula, ki sklepom vrača mladost in odpravlja bolečine. Kombinacija kolagena tipa II, hialuronske kisline iz jajčne membrane in drugih skrbno izbranih naravnih sestavin preprečuje razgradnjo hrustanca in poskrbi za hidratacijo sklepov. Vitamin C, mangan, baker in izvleček črnega popra zagotavljajo odlično absorpcijo in gostoto kosti, izvleček zdravilne bosvelije pa zmanjšuje vnetja in krepi imunski sistem. S formulo Active Move boste prve spremembe zaznali že po petih dneh.



Več nasvetov za zdravo življenje najdete na https://www.popolnapostava.com/.

