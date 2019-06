Top 5 ASMR-videov za popoln odklop

Ste že slišali za ASMR? To je najnovejši trend na področju sproščanja, ki je popolnoma prevzel uporabnike na kanalu YouTube. Preverite, kaj v vas povzroči popolno mravljinčenje in se prepustite čisto novemu navalu ekstatičnega odklopa.

Ko ASMR "mentorji" pred mikrofonom ustvarjajo najrazličnejše zvoke, se številnim njihovim poslušalcem prebudijo čisto nova čutenja. Pri ASMR-ju imamo samo en cilj: ultimativno ugodje. Mehanizmi, ki vodijo do tja, so lahko različni. Pred mikrofonom je vse možno in zvoki, ki jih zvezdniki ASMR-ja spuščajo svojim vedno bolj zvestim poslušalcem, pa so neverjetno raznoliki: od hrustanja piščančjih perutničk, tapkanja po različnih materialih, šepetanja, praskanja … To so dražljaji, ki ljudem povzročajo najrazličnejše pozitivne učinke, ki se, kot pravijo, začnejo pri možganih in se nato kot nežno mravljinčenje nadaljujejo po hrbtenici navzdol.

Različni posamezniki se na takšne dražljaje v resnici odzovejo po svoje. Nekatere poslušalce je tako prevzelo, da je YouTube preplavil pravi val najrazličnejših ASMR-strokovnjakov, ki se svojemu poslanstvu posvečajo z neverjetno zagnanostjo. Čeprav kliničnih dokazov o učinkih ASMR-ja ni, pa ogledi videov pričajo o tem, da so poslušalci navdušeni.

Izbrali smo pet najbolj zanimivih oziroma priljubljenih, vi pa poskusite, kako učinkujejo na vaše počutje. Prepustite se jim in odkrijte, kašna čutenja v vas prebujajo. Mogoče bo tudi vas odneslo v čisto nove sprostitvene višave.

#1 Več dražljajev v enem

#2 Krtačenje mikrofona

#3 Tapkanje

#4 Hrustanje

#5 Za lahko noč

Da bo spanje sladko in spokojno

ASMR imate zdaj v malem prstu, predlagamo pa, da preverite tudi, kateri dražljaji najbolj blagodejno vplivajo na vaš spanec. Kateri so tisti zvoki, ki pri vas prebudijo zehanje in željo po hitrem pobegu v svet sanj?

Da bo spanec res kakovosten, lahko dosežete tudi tako, da se prepustite dragocenim domačim nasvetom. Se še spominjate, kaj so nam pred spanjem vedno govorile naše mame in babice? "Spij skodelico toplega mleka in bodo tvoje sanje še slajše."

