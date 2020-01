Strokovnjaki obsojajo dieto LCHF. Zakaj se ljudje še kar odločajo zanjo? #video

Poveličevanje beljakovin in maščob ter zanemarjanje ogljikovih hidratov lahko vodi do resnih bolezni.

Poveličevanje beljakovin in maščob ter zanemarjanje ogljikovih hidratov lahko vodi do resnih bolezni. Foto: Getty Images

Svetovno priznani znanstveniki in strokovnjaki že nekaj let obsojajo priljubljeno dieto LCHF, ki je ne priporočajo. A ljudje še vedno sledijo njenim načelom. Zakaj?

Že tretje leto zaporedoma si je tako imenovana dieta LCHF (okrajšava izvira iz angleških besed "low-carb" in "high-fat"), pri kateri je omejen vnos ogljikovih hidratov, a poudarjeno uživanje več maščob, prislužila naziv ene najslabših, za takšno pa so jo označili tudi prehranski strokovnjaki.

Pred letom in pol smo poročali o rezultatih dolgoletne raziskave, v kateri so ameriški znanstveniki odkrili, da ljudje, ki pojedo zelo malo ali pa zelo veliko ogljikovih hidratov, povečajo tveganje za prezgodnjo smrt.

A veliko ljudi ji še vedno sledi, pa čeprav lahko to vodi do resnih bolezni.

Dieta LCHF ali ketogena, keto dieta, zapoveduje zelo majhno uživanje ogljikovih hidratov, a povečan vnos maščob in beljakovin. V času keto diete je telo v stanju ketoze, kar pomeni, da namesto ogljikovih hidratov kuri maščobo kot primarni izvor energije.

Nekateri gredo celo tako daleč, da si v kavo, v želji po dodatnih maščobah, dodajajo košček masla. Foto: Getty Images

Kratkoročni rezultati prinašajo dolgoročno tveganje

Pri CNN so se zato vprašali, kako je lahko dieta, ki jo strokovnjaki močno odsvetujejo, še kar tako priljubljena. Odgovor so našli v tem, kaj obljublja ljudem. "Oboževalci se osredotočajo na kratkoročne rezultate, ne da bi pomislili na dolgoročna tveganja."

Poleg tega je dieta za mnoge na prvi pogled privlačna, ker celo spodbuja uživanje mastnih živil, kot so sir, zrezki in pleskavice v hamburgerjih, kar se sliši zabavno, zlasti če so rezultati takojšnji in več kot zadovoljivi.

Ker pa hkrati zapoveduje zgolj 20 gramov ogljikovih hidratov na dan, to ne more biti zdravo, so za CNN poudarili strokovnjaki in dodali, da se zdrav odmerek ogljikovih hidratov giblje med 225 in 325 grami na dan. Pri tistih, ki se jim izogibajo, je težava tudi v tem, da jih nadomeščajo z mesom in mlečnimi izdelki, s tem pa zvišujejo tveganje za srčno-žilna obolenja, so raziskovalci ugotovili že v študiji avgusta 2018.

Težava torej ni le v omejevanju ogljikovih hidratov, ampak v tistem, kar jemo namesto njih. Priporočljivo bi jih bilo nadomeščati predvsem z beljakovinami in maščobami rastlinskega izvora, kot so stročnice, oreški in semena.

Vendar še vedno ostaja eno in edino najboljše prehransko "pravilo", ki ga delijo strokovnjaki in nutricionisti, in to je: zmernost.

Težava diete LCHF ni le zmanjševanje ogljikovih hidratov, ampak tudi to, katera živila se jedo namesto njih. Foto: Getty Images

Raje kot na živila se osredotočajte na časovnico in zmernost

Sicer pa je že nekaj časa bolj kot katerakoli dieta priporočljivo tako imenovano periodično postenje, ki namesto živil zapoveduje čas prehranjevanja. V "oknu prehranjevanja" lahko načeloma jeste, kar želite, a z osredotočenostjo na zdravo, uravnoteženo prehrano, z zmernostjo v mislih.

Ta okna so lahko različno dolga, odvisno od posameznika, a najbolj priljubljeno je okno 16:8, kar pomeni, da telo 16 ur počiva oziroma se posti (k temu se šteje tudi spanec), v okviru osmih ur pa dobiva hrano. Prav tako pogosti okni sta 14:10 ter 12:12, a okno 14:10 naj bi bilo glede na rezultate najnovejše raziskave najboljše za telo, so ugotovili strokovnjaki.

To so prednosti periodičnega postenja:

Preberite tudi: