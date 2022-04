Srečni nagrajenec: Ta očala so mi spremenila življenje

Na svetu je več kot 7,7 milijarde ljudi, vsako oko pa ima drugačno dolžino in obliko. Tega se dobro zavedajo pri podjetju Rodenstock, kjer izdelujejo korekcijska stekla po meri in s pionirsko filozofijo biometričnih inteligentnih očal človeški vid dojemajo drugače. Prav zato popolnoma odgovarjajo vašim potrebam in se vašim očem prilagajajo kot ulita – tako kot kakovostna, po meri ukrojena obleka. Nedavno je na Siol.net potekala nagradna igra, kjer smo podarjali revolucionarna korekcijska stekla in okvirje znamke Rodenstock v skupni vrednosti tisoč evrov. Preverite, kdo je srečni izbranec, kakšno posebno nagrado je prejel nagrajenec in kaj dela korekcijska stekla in okvirje znamke Rodenstock tako posebne in unikatne.

"Kot upokojenec imam ogromno časa, ki ga preživim ob računalniku, telefonu ali tablici in tako sem se na moji najljubši strani Siol.net prijavil na nagradno igro. Očala nosim okoli sedem let, moj vid pa je primeren mojim letom – potrebujem očala za branje in očala za daljavo. Znamko Rodenstock sem poznal kot vodilno znamko v branži, to je bil tudi eden izmed razlogov, da sem sodeloval v nagradni igri," uvodoma pove srečni nagrajenec Anton Kašnik.

"Postopek merjenja pri Optiki Glasmaher je bil super, hiter, osebje pa prijazno, zelo strokovno. Izkušnja z očali Rodenstock je super. Prejšnja progresivna očala, ki sem jih nosil okoli šest let, mi nikakor niso ustrezala, tako da sem do zdaj imel dvoje očal. Z novimi očali imam izboljšan vsakdan praktično povsod, pri branju, gledanju televizije, kuhanju, še posebej pa pri vožnji avtomobila. Očala so mi spremenila kakovost življenja," nadaljuje.

"Očala znamke Rodenstock zdaj nosim že kar nekaj časa in moram reči, da sem z njimi zelo zadovoljen. Rodenstockov okvir se mi zelo lepo prilega, vidim kristalno čisto sliko, na blizu in na daleč. To mi je nekoč predstavljalo težavo, ko sem reševal križanko in nato pogledal na televizijo. Zdaj teh težav ni, ni mi treba menjati očal, slika je kristalno čista na daleč in na blizu, pa tudi pri hoji me očala ne ovirajo. Zelo sem zadovoljen, znamko Rodenstock bi resnično priporočal vsem," sklene zadovoljni nagrajenec.

Nagrado podelilo vodilno podjetje na področju inovacij v očesni optiki

Očala, stekla in okvirje znamke Rodenstock danes uporabljajo številni ljudje po svetu, med drugim tudi znani obrazi iz sveta zabavne industrije in z drugih področij. Podjetje Rodenstock je že več kot 140 let vodilno podjetje na področju inovacij v očesni optiki.

Pri Rodenstocku zagotavljajo, da človeški vid z različnimi prijemi dobi najboljšo mogočo ostrino. A kako je to videti v praksi? Kako Rodenstock naredi izračun za posamezno oko? Kako nastane popolnoma individualni biometrični očesni model?

Naj visokonatančna progresivna stekla postanejo del našega vsakdana

V Rodenstocku uporabljajo na tisoče podatkovnih točk, da izmerijo in določijo očesne parametre. To jim omogoča ugotavljanje dolžine očesnega zrkla, pa tudi biometričnih parametrov, kot sta individualna aberacija nižjega in višjega reda ter individualna velikost zenice pri gledanju na blizu in daleč. Ravno tako lahko izmerijo reakcije očesa na različne svetlobne pogoje, individualno roženično topografijo in globino posameznikovega sprednjega očesnega prekata.

Popolnoma individualni biometrični očesni model

S kombinacijo njihovega DNEye® Scannerja in patentiranih tehnologij lahko določijo vse pomembne biometrične podatke. Te uporabijo za izdelavo unikatnega biometričnega očesnega modela. Na podlagi tega modela izračunajo podatke za steklo, ki ustreza posamezniku do mikrometra. To tehnologijo so poimenovali DNEye® PRO, Rodenstock pa je edini proizvajalec na svetu, ki lahko vse te meritve neposredno uporabi pri proizvodnji stekel.

Ne glede na to, ali potrebujete korekcijska stekla, sončna očala, klasična ali moderna, za ženske ali moške – z očali Rodenstock izberete kakovost blagovne znamke in nemško znanje. Ne glede na vaše potrebe v vsakdanjem življenju, na delovnem mestu ali v prostem času – pri Rodenstocku boste našli popolna stekla, s katerimi bo vsak trenutek vreden vašega pogleda.

Estetsko privlačni okvirji

Tako kot so unikatna korekcijska stekla, ki jih ponuja podjetje Rodenstock, tako tudi piko na i celostni izkušnji vida dodajajo estetsko privlačni okvirji. Izkušnje, ki so plod 140-letne nemške razvojne odličnosti, podjetju Rodenstock omogočajo, da je vsak okvir popolna kombinacija tehnologije in dizajna. Estetsko privlačni okvirji očal zaradi popolnega prileganja ponujajo najvišje udobje pri nošenju.

Celostno gledano očala Rodenstock predstavljajo originalni kakovostni izdelek, narejen iz visokokakovostnih materialov, kot sta titan in nerjaveče jeklo. Rodenstock pri proizvodnji uporablja inovativno tehnologijo. Več kot 130 patentov podjetju omogoča, da vsak dan izdeluje vzdržljive mojstrske izdelke, ki jim ni para. To ni presenetljivo, saj so vsaka očala izdelana s strastjo in pozornostjo do podrobnosti, vanje pa je vloženih kar 118 ur dela.