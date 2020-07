Slovenska inovacija: top produkt za celostno zdravje ustne votline

Skoraj vsakdo se v življenju sreča s katero od bolezni ustne votline, ki je tako ali drugače žarišče številnih bolezni, na videz nepovezanih z zobmi. Bolezenska dogajanja v ustih, zlasti vnetja, vplivajo na naše sistemsko zdravje in potek kroničnih bolezni. Obenem pa se številne sistemske bolezni in nekatera zdravila lahko odrazijo s težavami v ustih. Poleg kariesa je druga zelo pogosta bolezen v ustni votlini parodontalna bolezen, ki je tudi povezana s prisotnostjo zobnih oblog.

OROXID®, ki je v Evropi (kot edina) registrirana kot medicinski pripomoček za preprečevanje in zmanjševanje parodontalne bolezni ter zdravljenje vnetij v ustni votlini. Slednja je produkt slovenskega znanja. Osnova temelji na aktivnem kisiku in velja za naravno pomoč, ki dokazano učinkuje pri težavah v ustni votlini in izboljša ustno higieno.

Parodontalna bolezen je vnetje obzobnih tkiv, ki je v zgodnji fazi neboleče, zato mnogo ljudi ne ve, da ga imajo. Ko se pojavijo bolečine, pa je običajno že prepozno, da bi lahko še rešili zob. Bolezen lahko postopno napreduje, prične se raztapljati kost in propadati tkiva, ki zob pripenjajo v kost. Zobje se razmajajo, bolezen postopno napreduje, kar na koncu pripelje celodo izgube zob. Poleg neustrezne ustne higiene je z nastankom parodontalne bolezni povezano kajenje. Kajenje je skupaj z uživanjem alkohola pomemben dejavnik tveganja tudi za nastanek raka ustnega predela.

S temeljito ustno higieno kar pomeni umivanje zob vsaj dvakrat dnevno in uporabo zobne nitke in/ali medzobne ščetke ter rednimi preventivnimi obiski zobozdravnika bi lahko preprečili marsikatere težave – ne le z zobmi, ampak tudi z zdravjem nasploh. Pomagate pa so lahko tudi s preverjenimi in kakovostnimi medicinskimi pripomočki.

Ustno zdravje je neločljivo povezano s splošnim zdravjem. Obolenja na področju ust pomembno vplivajo na kakovost življenja posameznika, njegovo vsakodnevno delovanje in psihosocialno blagostanje. Ob okužbah z virusi in bakterijami ni pomembno le umivanje in razkuževanje rok, ampak tudi dezinfekcija ustne votline. Skupaj z ustrezno higieno, uporabo osebnih zaščitnih sredstev (očal, mask, rokavic) je uporaba antiseptične oralne raztopine eden od treh najučinkovitejših ukrepov za zaščito pred prenosom okužbe. Znano je, da se okužbe najpogosteje prenašajo z neposrednim kontaktom, kapljično, z govorom, s kihanjem …

Strokovna priporočila, ki zaradi trenutne situacije veljajo za vse zobozdravstvene ambulante v Evropi, priporočajo spiranje ustne votline pred in po posegu z vodikovim peroksidom za zmanjšanje virusnega bremena*. OROXID® je edina medicinsko certificirana oralna raztopina na evropskem tržišču, ki vsebuje posebno formulacijo visoko prečiščenega vodikovega peroksida. Deluje antiseptično in je primeren izbor za grgranje pri virusnih in bakterijskih okužbah za zmanjšanje virusnega bremena, tako kot podajajo strokovna priporočila Stomatološke klinike.* *

Izdelki OROXID® so slovenska inovacija, razvoj podjetja ENIKAM d.o.o.

OROXID® je edina oralna raztopina, ki je v Evropi registrirana kot medicinski pripomoček za preprečevanje in zmanjševanje parodontalne bolezni ter zdravljenje vnetij v ustni votlini. Ker ne vsebuje alkohola in klorheksidina, je varna, učinkovita za odrasle in otroke, tako za občasno kot tudi vsakodnevno oz. dolgotrajno uporabo.

Inovativnost in neprimerljivost izdelkov OROXID® je zapisana v njihovi revolucionarni sestavi, ki temelji na aktivnih kisikovih spojinah in mešanici zelišč Actipone®. Aktivne kisikove spojine so pridobljene s posebnim tehnološkim postopkom in predstavljajo najboljši približek peroksidnim spojinam, ki jih proizvaja naš imunski sistem. Celica se tako oksigenira in regenerira preko lastnega mehanizma, ki je najučinkovitejši in najintenzivnejši.

Izdelki OROXID® prinašajo popolnoma nov mehanizem delovanja, ki poškodovane dlesni in sluznico oskrbijo s kisikom, jo oksigenirajo, negujejo in obnavljajo. Stik raztopine z ustno sluznico vodi v ciljano uničenje škodljivih mikroogranizmov. Istočasno se sprosti aktivna oblika kisika, ki jo opazimo kot rahlo penjenje. Mehurčki mehanično čistijo in debrijo vneta področja ter blagodejno delujejo na mikrookolje poškodovane sluznice. Zmanjša ali odstrani se vnetje, slab zadah, obloge na jeziku in zobeh. Raztopina zlahka prehaja do težko dostopnih mest pod dlesnijo ali med zobmi, ki jih z uporabo zobne ščetke ne dosežemo. Zato je izrednega pomena vsakodnevna uporaba OROXID® raztopine, da lahko zagotovimo ustno higieno teh težko dostopnih mest. OROXID® s procesom oksigenacije in regeneracije pripomore k zmanjšanju vnetja in hitrejši obnovi prizadete površine. V raztopino je dodana mešanica zelišč Actipone® (ingver, ameriški slamnik in mirta), ki dopolnjuje delovanje aktivnih kisikovih spojin, zavira razmnoževanje škodljivih bakterij in nalaganje zobnih oblog.

Na voljo sta raztopina in pršilo v dveh jakostih. OROXID® forte je namenjen za intenzivno ustno higieno in tretiranje težav v ustni votlini (kadilci, kronični bolniki). OROXID® sensitiv je primeren za dnevno ustno higieno in občutljivejšo ustno sluznico (otroci, bolniki po kemo in radio terapijah).

OROXID® preprečuje in zmanjšuje:

vnete, razdražene, krvaveče dlesni,

parodontalno bolezen,

obloge na jeziku in zobeh,

obarvanost zob (kava, pravi čaj),

slab zadah,

afte.

OROXID® je inovativna ustna higiena pri:

fiksnih zobnih aparatih,

delnih protezah,

zobnih vsadkih,

zobnih prevlekah, mostičkih,

poškodbah dlesni (ruvanje zob),

ustavlja krvavenje dlesni,

zmanjšuje zobne obloge,

zmanjšuje obarvanost zob,

zmanjša obloge na jeziku.

