Sedem razlogov za lasersko operacijo dioptrije še pred poletjem

1. Izognite se tveganju za bakterijsko okužbo roženice. Znano je, da so poleti takšne okužbe in posledično okvara vida pri tistih, ki nosijo kontaktne leče, razmeroma pogoste. Običajno se pojavijo pri tistih, ki kontaktne leče uporabljajo med kopanjem.

2. Modni trendi zlasti pri ženskah zapovedujejo sončna očala z velikimi stekli. Takšna stekla z dioptrijo praviloma izkrivljajo sliko, lahko povzročajo tudi glavobole in torej ne morejo zagotoviti najboljše korekcije.

3. Ko ste enkrat brez dioptrije, omejitev pri izbiri očal ni, brez težav jih imate več in kljub temu v primerjavi z enimi sončnimi korekcijskimi očali pri tem še prihranite.

4. Kopanje, vodni športi in potapljanje so s popolnim vidom povsem nekaj drugega. Kar naenkrat čudoviti pogledi nad in pod morjem niso več zamegljeni.

5. Krona užitka ob vzponih v hribih postane sanjski pogled z opazovanjem vseh podrobnosti v daljavi.

6. Sodobna laserska tehnologija s Femto LASIK in tehniko Contoura vision zagotavlja hitro okrevanje po posegu, ki je povsem neboleč. Po nekaj dneh smo lahko polno aktivni in se vrnemo v svoj delovni ritem.

7. V vodilnem očesnem centru za lasersko odpravo dioptrije Morela okulisti so za vse tiste, ki si poletje želijo užiti s popolnim vidom, pripravili posebne akcijske cene .

Mag. Kristina Mikek, dr. med., spec. oftamologije: "V očesnem centru Morela okulisti s predanim delom in strokovnostjo skrbimo za zdravje oči in dober vid. Naša želja je, da vsakomur poskušamo zagotoviti kar najboljšo mogočo vidno ostrino. Po več kot 15 letih izvajanja laserskih operacij dioptrije lahko rečem, da po posegu od navdušenih pacientov najpogosteje slišim stavek, da jim je žal, da se za tak poseg niso odločili že prej."

Vas zanima, ali bi lahko s preprostim laserskim posegom odpravili dioptrijo tudi vam? Obiščite nas in izkoristite možnost brezplačnega informativnega posveta. Naročite se tukaj .

Kristina Bitenc: trenutek, ki je odtehtal vse

Kristina Bitenc s svojim sopranom odpoje okrog 60 opernih predstav in koncertov na leto. Odkar si je v centru Morela okulisti z lasersko operacijo odpravila dioptrijo, pa na odru ne stoji več samo z izjemnim glasom, temveč tudi s popolnim vidom.

Od kod odločitev za poklic pevke?

Takšne odločitve so spontane in izraz globoke želje, da bi uresničili tisto, kar nam je bilo dano. Tako je tudi z menoj in petjem. Če se ozrem nazaj, se mi zdi, kot da zame druge poti preprosto ni bilo.

Kdaj ste prvič stali na opernem odru?

Za svoj pravi prvenec štejem monoopero La voix humaine (Človeški glas), ki sem jo pela v času magisterija na Nizozemski nacionalni operni akademiji. Svojo prvo operno izkušnjo sem dobila, ko sem bila stara 20 let. Takrat je bilo vse skoraj na amaterski ravni, ampak zame je bilo dovolj, da sem se z opero okužila.

In potem ni bilo več poti nazaj?

Res je. Ko sem prvič okusila čar opere, me je ta pritegnila in začarala. Kompleksnost in veličina te odrske umetnosti me vsakič znova prevzame in potrdi mojo odločitev za ta poklic. Kaj je lepšega kot peti z orkestrom, se poistovetiti z vlogo, ki jo poješ, ter se vživeti vanjo in pričarati trenutke, kjer realnost dobi druge dimenzije?

Takšnih vlog najbrž ne bi mogli v popolnosti odigrati z očali, kajne?

Drži, očala pri mojem poklicu ne pridejo v poštev, ker želje režiserjev in kostumografov, predvsem pa hitro premikanje po odru tega pač ne dopuščajo. Tako sem uporabljala leče, me je bilo pa velikokrat strah, da bi lečo izgubila ali imela kakšno vnetje.

Odločitev za lasersko korekcijo dioptrije torej za vas ni bila težka?

Ne. Moja želja po svobodi je bila tako velika, da nisem imela nobenih pomislekov.

Zakaj ste izbrali center Morela okulisti?

Navdušili so me s svojo profesionalnostjo, prijaznostjo in domačnostjo.

Vas je bilo posega kaj strah?

Dr. Kristini Mikek, ki me je operirala, sem popolnoma zaupala. Pred operacijo mi je razložila ves postopek in me potem natančno vodila skozi celoten poseg, ki je bil zame skoraj neboleč. Trenutek, ko sem po operaciji pogledala na uro v operacijski ambulanti in bila sposobna razbrati, koliko je ura, pa je odtehtal vse.

Tudi okrevali ste brez težav, kajne?

Res je, okrevanje je bilo zelo hitro. Prvi dan sem v popolni temi prespala, prvi pregled pa je pokazal, da dioptrije nimam več in da je bila operacija uspešna.

Najlepši občutek, ker ne potrebujete več očal, je ...

Še nekaj časa po posegu sem zjutraj najprej tipala po nočni omarici za očali, potem pa me je vsakič znova spreletelo veselje, ko sem se spomnila, da jih ne potrebujem več. Najlepši zame je občutek, ko med tekom vidim vse liste na drevesih, ki tvorijo bogato krošnjo ...

Še danes, pet let po operaciji, pogosto rečem, da je bila operacija ena izmed najboljših odločitev.

Vsi, ki bi se želeli individualno pogovoriti glede možnosti trajne odprave dioptrije, se lahko naročite na brezplačni posvet, kjer boste izvedeli ali ste primerni za poseg in če ste, katera je za vas najboljša tehnika.