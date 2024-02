Revolucionarna metoda, ki izboljša sluh v 28 dneh

Oglasno sporočilo

Že več kot 14 tisoč uporabnikov metode je obnovilo slušne celice v 28 dneh. Povrnili so si sluh, kot so ga imeli v starosti 20 – 25 let. Celo tisti, ki jim je grozila popolna izguba sluha. Kako je to mogoče?

Foto: Grobally LLC

Ali bo nova metoda povrnitve sluha uničila trg slušnih aparatov? Specialisti ne dvomijo o tem. Z naravno makromolekularno formulo se je zgodil dolgo pričakovani prelom v boju za dober sluh.

Profesor Roman K. se je odločil pomagati svoji mami, ko je skoraj popolnoma izgubila sluh. Vrniti ji ga je želel na naraven način – in to je bil začetek revolucije na področju otorinolaringologije. Profesor je po 11 mesecih laboratorijskih raziskav razvil naravno, varno in uporabnikom prijazno metodo za izboljšanje sluha.

Foto: Grobally LLC

Revije s področja medicine so metodo že razglasile za pionirski dosežek v laringologiji, profesor pa je za svoj dosežek prejel nominacijo za prestižno nagrado. Zahvaljujoč delovanju njegove metode lahko celo močno naglušne osebe obnovijo slušne celice, si vrnejo sluh in se osvobodijo potrebe po nošenju slušnega aparata.

"Slušni aparat je stran vržen denar!" Kakšni so razlogi za take trditve?

Te besede potrjuje že več kot 14 tisoč zadovoljnih uporabnikov metode za obnovitev sluha, ki so že zavrgli svoje slušne aparate. Zato smo se odločili, da te naprave vzamemo pod lupo. Natančno smo preverili, kakšne so njihove hibe in s čim se borijo osebe z izgubo sluha, ki uporabljajo aparate. Spodaj so izsledki.

Slušni aparat je drag

Enkratni strošek aparata je od 500 do tri tisoč evrov. Potrebujete tudi baterije, ki letno stanejo več kot sto evrov! Tudi če si lahko privoščite takšen aparat, se ne boste izognili drugim slabostim te naprave.

Povzroča sram in nelagodje

Osebe, ki nosijo aparate, trpijo, ker ljudje nanje gledajo kot na invalide. Preprosto jim je neprijetno, ko se ljudje na ulici obračajo za njimi.

Oddaja nadležen pisk

Osebe, ki uporabljajo slušni aparat, se pritožujejo nad katastrofalno kakovostjo slišanega zvoka. Aparat oddaja nadležne piske, ki povzročajo razdraženje in stres.

Lahko povzroči vnetje, ki dodatno poslabša sluh

V aparatu se lahko razvijejo glive, ki povzročajo nevarne okužbe ušesa. Te nato še bolj negativno vplivajo na slušno sposobnost.

Glasnost poveča samo takrat, ko ga nosimo

Aparat je treba vzeti ven pred stikom z vodo, na primer pred kopeljo. Sname se tudi čez noč. To ne daje možnosti, da bi si povrnili sluh za vedno.

Ravno zato je metoda profesorja Romana K. resnična revolucija v boju proti naglušnosti

Slušni aparati umetno okrepijo zvoke med nošenjem aparata. Metoda pa obnovi slušne celice in jim vrne naravno sposobnost sluha brez aparata. Sestavine v njem imajo močne regenerativne lastnosti. Pri vsakodnevnem vnosu teh snovi v uho se slušna sposobnost vrne celo pri osebah z resno izgubo sluha.

Stoodstotno učinkovit sluh si lahko zdaj povrne vsak

Metoda je že na voljo v prodaji na drobno pod imenom Acust Oil Max. Je v obliki olja, ki ga preprosto kapnete v uho s pomočjo kapalke. Njegova uporaba je povsem varna za telo, kar so dokazale dodatne raziskave nemškega raziskovalnega centra. Raziskave so tudi potrdile, da ima metoda več kot 98-odstotno učinkovitost. Zahvaljujoč metodi so osebe, stare od 38 do 93 let, v samo 28 dneh dosegle spektakularne učinke v boju z izgubo sluha. Ne glede na njihovo starost ter vzrok in trajanje težav s sluhom.

Te osebe so takoj po uporabi olja odmašile slušni kanal. Zahvaljujoč temu so si sluh izboljšale za kar 50 odstotkov in začele slišati širši razpon frekvenc v večjih prostorih. V nadaljevanju uporabe metode so osebe povečale občutljivost ušesa na človeški govor, s tem pa so začele slišati pogovor celo v ulični gneči. Nato so se znebile glavobolov in šumenja v ušesih, ki so ga povzročale nečistoče v slušnem kanalu.

Posledično se je zmanjšala preobremenitev slušnih centrov v možganih za kar 80 odstotkov in pridobili so trikrat več energije. Ampak to še ni vse. Po 28 dneh tretmaja so udeleženci raziskav enoglasno priznali, da se je njihov sluh izostril. Danes slišijo točno tako kot v mladosti!

Dokumentirani učinki tretmaja govorijo sami zase: 50-odstotno boljša zaznava oddaljenih zvokov,

obnova sluha in natančno razumevanje govora,

15-krat boljša zaznava šepeta in nizkih tonov,

vrnitev ostrine sluha kot pri starosti 20–25 let.

1. teden – udobje poslušanja se poveča za 50 odstotkov, boljša slušna zaznava oddaljenih zvokov.

2. teden – regeneracija poškodovanih slušnih celic, natančno razumevanje govora.

3. teden – 15-kratno izboljšanje slušne zaznave šepeta in nizkih tonov, zmanjšanje šumenja v ušesih.

4. teden – razbremenitev slušnih centrov v možganih, vrnitev slušne sposobnosti kot v mladosti.

Gospod Jan M. (72 let) je ena izmed prvih oseb, ki so uporabile Acust Oil Max:

Foto: Grobally LLC

"Težave s sluhom so se pri meni pojavile pred časom, že kmalu po 40. letu. Mislil sem, da je to normalno – staram se, zato slišim slabše. Ampak po nekaj letih sem nehal razumeti, kaj mi govorijo. Sram me je bilo ves čas ponavljati: 'Kaj? Prosim? Kako?' Imel sem celo slušni aparat. Zanj sem plačal celo bogastvo, saj me je stal dve pokojnini, ampak me je samo motil! Nisem želel operacije. Kako to mislite, da mi bodo po ušesu grebali s skalpelom? Dovolj hitro sem izvedel o Acust Oil Max. Zdaj vem, da če ne bi izkoristil te metode – bi naredil življenjsko napako. Bil sem skoraj popolnoma gluh, zadostovali pa so štirje tedni in slišim šepet celo brez aparata! Brez težav lahko gledam televizijo, poslušam radijski sprejemnik in se pogovarjam po telefonu. Končno normalno slišim ljudi na ulici, v trgovini ali avtobusu. Tako veselje je spet slišati šum dreves in petje ptic v parku. Hvala lepa."

Zakaj bi zapravljali bogastvo za neučinkovit slušni aparat, če si lahko na naraven način in brez pretiranih stroškov povrnete sluh?

Učinkovitost Acust Oil Max je nedvomno dokazalo nemško raziskovalno središče.

Dobra novica je, da lahko Acust Oil Max dobite ob nakupu dostopa do izobraževalnih gradiv za kar 60 evrov ceneje. Akcijska ponudba velja do 9. 2. 2024.

Tretma lahko naročite na tej strani.

Naročnik oglasne vsebine je Grobally LLC.