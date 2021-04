Prilagodljivo po meri posameznika

Oglasno sporočilo

Nezgodno zavarovanje je lahko ključnega pomena za urejen in stabilen življenjski slog. V GRAWE zavarovalnici smo se odločili, da obstoječa nezgodna zavarovanja nadgradimo in dopolnimo. Po novem lahko pri GRAWE NEZGODI izkoristite za 300 odstotkov višje izplačilo za primer trajne invalidnosti, kar vam zagotavlja 300-odstotno varnost. Družinsko nezgodno zavarovanje zagotavlja 100-odstotno varnost za vse člane družine. GRAWE NEZGODA zagotavlja nezgodno zavarovanje tudi enostarševskim družinam. Odlična novica je, da imate zagotovljeno kritje v primeru izgube zaposlitve, kar v času brezposelnosti pomeni nezgodno zavarovanje brez plačila premije.

V lepih trenutkih se nam včasih zdi, da ne more iti nič narobe. Ampak ali je to res? "Meni se to že ne bo zgodilo," je stavek, ki ga prepogosto slišimo iz ust številnih Slovencev. Pri GRAWE zavarovalnici nas skoraj dvestoletne izkušnje učijo, da se stvari lahko zelo hitro spremenijo, zato nam dovolite, da smo z vami tudi takrat, ko življenje ubere trnovo pot. V Sloveniji se vsako leto zgodi veliko nezgod, tudi s trajnimi posledicami oziroma invalidnostjo. Žalostno je, da velika večina žrtev nima ustreznega nezgodnega zavarovanja.

Toda po naših izkušnjah številni posamezniki ne vedo, kaj vse prinaša nezgodno zavarovanje. Nezgoda je dogodek proti volji zavarovanca, ki se zgodi nenadno. Pri nezgodnem zavarovanju lahko izberete individualno nezgodno kritje, ki vključuje trajno invalidnost, nezgodno smrt, dnevno nadomestilo, bolnišnično dnevnico, nezgodno rento, nadomestilo za bolečine in SOS nezgodo. Sklenete lahko tudi družinsko ali otroško nezgodno zavarovanje. GRAWE NEZGODA zavaruje tudi za primer otroške paralize, klopnega meningitisa in lymske borelioze, okužbe s tetanusom ter okužbe s steklino.

Družinsko zavarovanje zagotavlja varnost za starše in vse otroke do 15. leta starosti. Za vse družinske člane vam pri GRAWE zavarovalnici zagotavljamo 100-odstotno kritje v primeru nezgode. Posebnost, ki smo jo uvedli glede na povpraševanje, je zavarovanje enostarševskih družin, ki tudi staršem samohranilcem omogoča posebne ugodnosti.

V trenutnih razmerah je še posebej zanimiva ponudba zavarovanj brez plačila premije. Če oseba po preteku najmanj enega leta od sklenitve nezgodnega zavarovanja postane brezposelna, ji GRAWE zavarovalnica brezplačno krije nezgodno zavarovanje za obdobje šestih mesecev.

Vse hitreje razvijajoči se svet digitalizacije je vodil do razmisleka tudi v GRAWE zavarovalnici in tako smo se odločili, da kot novost v trenutni situaciji svojim strankam predstavimo možnost sklenitve zavarovanja na daljavo. To je preprosto in hitro, s tem pa je poskrbljeno za vašo varnost.

https://www.grawe.si/nezgodna-zavarovanja/. Poskrbite za urejen življenjski slog še danes in si več o zavarovanju GRAWE NEZGODA preberite na spletni strani

Naročnik oglasne vsebine je GRAWE D.D.