Odstranitev dioptrije - first minute cena

Prijavite se in uveljavite first minute ponudbo, ki velja do zapolnitve prostih mest.

Ali razmišljate o operativni odstranitvi dioptrije? Za vas smo pripravili first minute ponudbo za operacijo oči po metodi ReLEx SMILE ali PRESBYOND, ki velja do zapolnitve kapacitet v mesecu APRILU . Pozor! Predoperativni PREGLED za odstranitev dioptrije je potrebno opraviti v mesecu marcu.

OPERATIVNE METODE ODPRAVE DIOPTRIJE SE DELIJO NA LASERSKE TEHNIKE IN TEHNIKE Z VGRADNJO INTRAOKULARNIH LEČ.

Laserske metode odprave dioptrije se med seboj razlikujejo po stopnji invazivnosti, natančnosti, hitrosti posega in okrevanja ter ceni. Glavne laserske metode so t. i. PRK, LASIK, ReLEx SMILE in PRESBYOND.

Tehnike z vgradnjo intraokularnih leč se delijo glede na vrsto vstavljene leče: vgradnja leče Visian ICL in zamenjava znotrajočesne leče (t. i. IOL).

Prihranite 600 evrov pri odstranitvi dioptrije po metodi ReLEx SMILE (premium paket) in do 300 evrov pri odstranitvi dioptrije po metodi PRESBYOND (nadstandardni paket). *FIRST MINUTE CENA velja do zapolnitve kapacitet. *Velja za preglede, opravljene v mesecu marcu, in operacije, opravljene v mesecu aprilu.

VIDIM OČESNI CENTER SE PREDSTAVLJA

Že od leta 2005 opravljamo vse vrste operacij za odpravo dioptrije. Vizija VIDIM je postati širše prepoznaven in uveljavljen očesni center na področju izvajanja očesnih operacij za odpravo dioptrije, ostalih očesnih operacij, diagnostike in zdravljenja očesnih bolezni.

Opravljamo vse metode odprave dioptrije za vse starosti. Vse posege opravljamo po najnovejših mednarodnih standardih. Smo referenčni center podjetja Carl ZEISS za očesno kirurgijo v regiji. Pridobili smo certifikat mednarodne akreditacijske hiše AACI (American Accreditation Commission International). Imamo tudi certifikat ISO 9001/2008 švicarske certifikacijske hiše QS Zűrich AG.

Vsakemu posameznemu pacientu se v celoti posvetimo od začetka povpraševanja do končnega zadovoljstva. Med celotnim postopkom odgovarjamo na vsa morebitna vprašanja in pomisleke ter skupaj iščemo najboljše rešitve. Pri odločanju o tem, kateri od posegov je najboljši za posameznika, se vedno poskušamo postaviti v kožo pacienta in se držimo svoje vizije ter načela: "Kar je dobro za pacienta, je dobro tudi zame."

Najpomembnejša je izbira izkušenega zdravnika, ki razume vaše želje in je aktiven v procesu načrtovanja operacije oči ter vam svetuje, katera od metod je optimalna izbira.

Direktor in vodja zdravniške ekipe Boštjan Drev, dr. med., specialist oftalmolog-kirurg, je v svoji 25-letni strokovni karieri opravil preko 25.000 operacij sivih mren, operacij z vstavitvijo nadstandardnih znotrajočesnih leč, operacij z vstavitvijo fakičnih znotrajočesnih leč (Visian-ICL) in laserskih odprav dioptrij po metodi ReLEx SMILE. Sodeluje tudi z očesnimi kirurškimi centri v tujini, kjer izobražuje specializante oftalmologije in jih uči zahtevnih tehnik operacij. Je član Ameriškega združenja za operacijo sive mrene in refraktivno kirurgijo (ASCRS), član Ameriške Akademije za oftalmologijo (AAO), član Evropskega združenja za kirurgijo sive mrene in refraktivno kirurgijo (ESCRS).

