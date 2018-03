POMAGAJTE MATEVŽU NA POTI DO ODRASLOSTI

Najbolj priljubljeni slovenski film vseh časov Pr' Hostar je lani dobil tudi svoje nadaljevanje. V majhnem podeželskem hotelu se zgodba še zdaleč ni končala. In ne samo to – od lanske jeseni lahko zgodbo soustvarjajo tudi vsi gledalci. Matevž, eden izmed junakov filma, potrebuje vašo pomoč tudi to pomlad!