Ne pozabite na pravilno nego po depilaciji

Oglasno sporočilo

Učinkovita, a hkrati neboleča depilacija je želja večine ženk in tudi čedalje več moških. V zadnjem letu je zelo priljubljen povsem nov način odstranjevanja dlačic z nebolečo nežno depilacijo Lidera . Poseben depilacijski prašek Lidera preprosto zmešaš z vodo, da se spremeni v kremo, ki jo z lahkoto naneseš po telesu in po nekaj minutah smo še spereš.

Namaži, kjer si drzneš!

Depilacija z depilacijskim praškom Lidera je tako nežna in hkrati temeljita, da jo lahko uporabiš povsod po telesu, kjer si drzneš. Tudi na intimnih predelih. Primerna je za vse debeline in gostote dlak, tako ženske kot moške. Poleg tega, da je depilacija Lidera neboleča, je tudi brez neprijetnega vonja, kot ga imajo mnoge depilacijske kreme. Nežna depilacija Lidera ne draži kože in ne povzroča mozoljev, kar je še posebej odlično poleti, ko skoraj ves čas kažemo veliko gole kože.

Popoln zaključek depilacije

Depilacijski prašek razgradi dlake s pomočjo visokega pH. Naraven pH kože pa je bolj kisel, torej nižji. Za dolgoročno negovanost kože je zato priporočljivo po vsaki uporabi depilacijskega praška ali drugega izdelka za kemično depilacijo čimprej uravnati pH kože. To storimo z nanosom novega losjona po depilaciji Lidera pH optimal.

Novi losjon po depilaciji Lidera pH optimal je edinstven losjon, ki povrne koži njen lasten optimalen pH po vsaki depilaciji z depilacijskim praškom Lidera ali drugim izdelkom za kemično depilacijo. Kožo tudi globinsko navlaži in vzpodbudi njeno obnavljanje. Losjon ima prijeten vonj, ki kožo nežno odišavi. Odlično se nanese na kožo in se hitro vpije. Po depilaciji z depilacijskim praškom Lidera in nego po depilaciji Lidera pH optimal je gladka in sijoča koža zagotovljena.

Na voljo v vseh bolje založenih drogerijah in spletnih trgovinah

Naročnik oglasnega sporočila je Ilirija d.o.o.