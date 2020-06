Najboljše osvežitve tega poletja

Vročina, žgoče sonce, sopara? Poletje je za vogalom, vendar naj vas to ne ustavi in vam ne prepreči, da bi uživali na prostem. Ključno je samo to, da najdete pravo vrsto osvežitve. Takšno, ki vas bo v trenutku napolnila z energijo.

Z višanjem temperatur se spreminjajo tudi naše vsakodnevne navade – tako v času, ki ga uživamo na prostem in v stiku z naravo, kot v iskanju lahkotnejše prehrane in osvežitve. Če ste radi aktivni in tudi z družino veliko prostega časa preživljate na prostem, potem naj to poletje za vas veljajo naslednji nasveti za bolj zabavno in osvežujočo rekreacijo.

Voda in senca

Če se radi sprehajate in vam pohodništvo predstavlja najboljši način sproščanja, potem izbirajte destinacije, ki so pretežno senčne. Gozdne poti in severna pobočja so prava odločitev, prav tako steze, ki so v bližini vode.

Podobno velja za kolesarjenje in tek, kjer so napori lahko še višji, zato je pazljivost še toliko pomembnejša.

Ena od rešitev za poletno rekreacijo so seveda tudi vodni športi – veslanje, plavanje in supanje, za vsakogar se najde nekaj.

Vadite jogo? Potem se preselite na kakšno gozdno jaso, osamljeno pobočje, zelo priljubljena in polna novih izzivov je tudi joga na supu – kjer sta koncentracija in ravnotežje ključna dejavnika za uspeh.

Idealno potepanje tudi v najbolj vročem dnevu poletja? Odpeljite se na enodnevni izlet do Nadiže, ene najčistejših in najtoplejših rek pri nas. Skakanje v vodo in poležavanje ob senčki, kaj bi si sploh še želeli? Prav gotovo osvežilno pijačo z veliko limone in vitaminom C!

Regeneracija po športni aktivnosti je poleti še toliko pomembnejša – najprej hidracija z napitkom, obogatenim z vitaminom C, potem pa še počitek v senci in osvežujoča prha. Če je bila aktivnost zelo intenzivna in ste izgubili veliko energije, potem predlagamo še hitri prigrizek, obogaten z ogljikovimi hidrati in beljakovinami.

Poznate pet zlatih pravil poletne hidracije? Ne čakajte, da postanete žejni! Pijte tudi, ko niste. Dan začnite s kozarcem vode, čez dan pa izberite tudi funkcionalne napitke z manj sladkorja. Predlagamo limonado Fructal Superior Antiox. Pri telesni dejavnosti morate povečati vnos tekočine. Pogosto voda ni dovolj. Pomembno pa je, da pijete tudi med samo aktivnostjo. Napitki naj ne bodo prehladni – dovolj sta dve kocki ledu. Ne pozabite na neverjetne učinke limone in vitamina C – naj bo še bolj vitalno in polno energije!

Ne samo z iskanjem sence in nižjih temperatur, ključnega pomena je tudi osvežujoča in redna hidracija telesa. Za to bo to poletje poskrbel najnovejši hit za premagovanje žeje: Fructal Superior Antiox, napitek z limoninim sokom in izvlečkom melise, z dodanim vitaminom C in 30 odstotki manj sladkorja.

Fructal Superior Antiox je več kot limonada, je odličen in okusen funkcionalni napitek, pripravljen iz limoninega soka, ki ni iz koncentrata. Pravo poletno harmonijo okusov mu dodaja še rastlinski izvleček melise – nedvomno top kombinacija vsakega poletja!

Napitek je obogaten z vitaminom C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema in zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

Poletje v znamenju limone

Ne glede na to, kam vas bo odneslo to poletje, bodite vedno pripravljeni na pravo osvežitev.

Po vsaki športni aktivnosti, za popoldansko osvežitev na terasi, kot popestritev poletnih piknikov, ali kar tako – da poiščete pravo poletne ravnovesje in da svojemu vsakdanu dodate malo vitalnosti.

Novi Fructalov Antiox limonada napitek je vrhunska popestritev, ki bo vašemu odžejanju dodala nekaj več – predvsem več energije in okusa. Seveda brez slabe vesti, saj sok vsebuje kar 30 odstotkov manj sladkorja kot ostali napitki.

Iščete še več osvežitve?

Poskusite še dva okusa Fructal Superior s funkcionalnimi dodatki:

Fructal Superior Immunity z dodatkom vitaminov A in C, ki imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.

Fructal Superior Relax z dodatkom vitaminov B2, B3, B5, ki prispevajo k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.