Najboljša krema proti gubam po mnenju strokovnjakov

Katera krema proti gubam je najboljša? Ob tako široki ponudbi krem proti gubam na našem trgu kupci težko dobijo informacije, katere so tiste res učinkovite. Zato smo se dogovorili za intervju s strokovnjakinjo mag. Tamaro Čander, licencirano nutricionistko in avtorico priročnika "5 skrivnosti za ohranjanje mladostnega videza".

V Sloveniji so kreme proti gubam postale eden glavnih lepotnih trendov in nepogrešljiv kozmetični dodatek vseh dam, tako v mlajših kot v zrelih letih. Ob poplavi izdelkov pa je seveda le peščica takih, ki zares delujejo, imajo potrebne certifikate za prodajo in kjer prodajalci za njihovo delovanje celo garantirajo.

Pozdravljeni, hvala, da ste si vzeli čas za naše bralce. Za začetek nas zanima, kakšno je vaše mnenje o raznovrstni, če ne celo preširoki ponudbi krem proti gubam na našem trgu?

Pozdrav tudi vam, moram priznati, da ste si izbrali zelo zanimivo tematiko, saj je o tem področju res veliko nejasnosti. Kreme proti gubam so prava uspešnica po vsem svetu in tudi Slovenija glede ponudbe ne zaostaja kaj dosti.

Danes praktično ne obstaja ženska, ki ni nikoli poskusila kreme proti gubam, zato ni presenetljivo, da so se s tem začela ukvarjati tudi podjetja, ki v preteklosti tovrstnih izdelkov niso prodajala, saj so v prodaji krem proti gubam zaznali dobro tržno nišo.

Tukaj pa se po mojem mnenju pojavlja tudi glavna in največja težava, saj številna podjetja v želji po hitrem in boljšem zaslužku na trg pošiljajo kreme, ki za sabo nimajo ustreznih testov in analiz, na podlagi katerih bi lahko upravičeno trdili, da zares delujejo.

Kako pa to vpliva na stranke? Predvidevamo, da je kar nekaj takšnih, ki se "opečejo" z nakupom nepreverjenih krem proti gubam in so zato nad učinki razočarane?

Absolutno! Po pogovorih z uporabnicami opažam, da jih je večina preizkusila veliko različnih krem proti gubam, saj so jih prepričale obljube proizvajalcev o neverjetnih rezultatih in so se za nakup odločile povsem impulzivno.

Najpogosteje slišim, da so bile po nakupu neustrezne kreme proti gubam razočarane nad rezultati, hkrati pa besne, ker se je pogosto zgodilo, da kreme niso mogle več vrniti ali pa celo, da je za prodajalci izginila vsaka sled.

Kaj torej priporočate uporabnicam, ki se zanimajo za zmanjšanje gub na obrazu, a ne želijo biti razočarane ter po nepotrebnem zapravljati svojega denarja?

Vsekakor je priporočljivo, da upoštevajo mnenje strokovnjakov in da se odločijo za nakup krem proti gubam priznanih znamk, ki so specializirane za obrazno kozmetiko, ter da ne uporabljajo krem za "množično proizvodnjo", ki jih najdemo v praktično vsaki trgovini.

Če neko podjetje slovi po izdelavi navadnih krem ali šamponov in si lahko zato privošči financiranje množične reklamne kampanje, še ne pomeni, da ima tudi kakovostno kremo proti gubam, saj je to povsem drugo področje, in o tem je treba razmišljati že pred nakupom.

Ravno tako ne drži prepričanje marsikatere ženske, da so dražje kreme boljše, saj večina najboljših krem proti gubam niti ne spada v najvišji cenovni razred.

Izkušnje imate z večino krem proti gubam, ki so danes na voljo v Sloveniji, katere pa so tiste, ki so vas najbolj prepričale?

Treba se je zavedati, da je pri takšnem priporočilu nujno upoštevati kar nekaj faktorjev, med njimi tip kože, ceno in namen – če gre za dnevno, nočno ali kombinirano kremo, saj v tem primeru znižate strošek na pol, ker vam ni treba kupiti dveh dopolnjujočih se proizvodov.

Morda vas bo začudilo, ampak najdražjih krem proti gubam (za 100 eur ali več) osebno ne priporočam, ker v večini primerov plačate zgolj znamko, ne pa boljših rezultatov.

Prav tako vam priporočam, da se izogibate tistih najcenejših, saj imajo takšno ceno z razlogom – poceni sestavinami. Raje se omejite na "zlato sredino", kjer lahko najdete najbolj kakovostno kremo proti gubam po primerni ceni.

Sama sem preizkusila precej krem proti gubam in do zdaj me je najbolj prepričala krema proti gubam PostQuam Unique 3in1 španskega podjetja PostQuam, ki se že od leta 1982 ukvarja z izdelavo vrhunske profesionalne kozmetike za vizažiste in lepotne salone po vsem svetu.

Odlično, vendar sklepamo, da vrhunska kozmetika za lepotne salone ne spada med izdelke, ki bi si jih lahko privoščila vsaka povprečna ženska?

Kot rečeno, pri svojih predlogih absolutno upoštevam tudi ceno. Pozitivna stran kreme PostQuam Unique 3in1 niso samo dobri rezultati, ampak tudi dejstvo, da se uporablja kot dnevna in nočna krema hkrati, ter mi zato ni treba kupiti dveh, ki ju je v primeru potovanj tudi precej nadležno nositi s sabo. To kremo pa pogosto vržem kar v torbico in gre z mano povsod.

Tisto, kar bo še posebej razveselilo uporabnice v Sloveniji, pa je novica o tem, da ima v tem trenutku podjetje PostQuam posebno promocijsko akcijo v Sloveniji, v kateri so trenutno omogočili naročilo ene kreme za samo 29,99 evra in z brezplačno dostavo, za dve kremi pa boste odšteli le 49,99 evra in jih prav tako dobili dostavljene brezplačno.

Marsikateri ženski se bo morda zdela tudi ta cena visoka, ker so vajene poceni krem iz drogerij, vendar se je treba zavedati, da je to zelo ugodna cena za tako vrhunsko kremo.

Kako to, da priporočate ravno to kremo proti gubam? S čim vas je posebej prepričala, razen z ugodno ponudbo, kar pa zagotovo ni bil odločitveni dejavnik?

Prav imate, pri takšnem izdelku cena seveda ni najpomembnejši dejavnik, saj bi kot marsikatera druga ženska poskusila vse, samo da bi našla nekaj, kar zares deluje.

Za kremo proti gubam PostQuam Unique sem se dokončno odločila na podlagi rezultatov, saj kremo uporabljam tudi sama. Sodoben način življenja in neredna prehrana začneta naši koži kazati zobe že malce pred 30. letom starosti, ko začne ta izgubljati mehkobo in sijaj, kmalu pa se pojavijo tudi prve gubice.

Posebnost kreme proti gubam PostQuam Unique je v tem, da vsebuje vrhunske sestavine, med njimi tudi matični mleček, ki je znan kot pomlajevalna snov in eden od najbolj učinkovitih dodatkov proti staranju. Gre za zelo cenjeno, a hkrati drago sestavino, zato ga tako redko najdemo v kozmetičnih artiklih.

Oznaka 3in1 pa pomeni, da ima krema trojno delovanje, saj zmanjšuje gube, kožo učvrsti, hkrati pa ji vrača nežnost in mehkobo.

Krema proti gubam PostQuam Unique je zmožna prodreti v globlje plasti kože in na tak način zapolniti gubice od znotraj. Tako zagotavlja veliko hitrejše in učinkovitejše delovanje kot preostale kreme, ki delujejo zgolj na povrhnjici kože.

Pričakovan rezultat si lahko ogledate na spodnji sliki:

Kako hitro pa lahko opazimo delovanje kreme in kakšne rezultate lahko uporabnice pričakujejo?

Točnih rezultatov seveda ne morem napovedati vnaprej, ker so ti odvisni od vsake posameznice, lahko vam zaupam, kakšne rezultate opažajo ženske v povprečju, saj smo s pomočjo obstoječih uporabnic, ki so odgovorile na anketo po uporabi svoje prve kreme PostQuam Unique (uporabljale so jo dvakrat dnevno, zjutraj in zvečer pred spanjem), ugotovili sledeče:

videz čelnih, smejalnih in marionetnih gub se ob redni uporabi lahko zmanjša do 85 %.

primerna je kot dnevna in nočna krema, ustreza pa vsem tipom kože, saj se je izkazala tudi na najbolj občutljivi koži.

v 62 % primerih so bila opažanja, da je koža bolj navlažena , po nanosu kreme pa izjemno mehka in nežna na dotik.

, po nanosu kreme pa z dopolnilno nego (uporaba čistilnega gela in micelarne vodice PostQuam) se izjemno izboljšata tonus in struktura kože celotnega obraza .

. po enomesečni terapiji s PostQuam Unique kremo proti gubam je kar 93 % uporabnic zatrdilo, da bodo še naprej uporabljale to kremo, saj jim ustreza bolj kot katerakoli druga, kar je fantastičen podatek.

Najlepša hvala za vašo pomoč in nasvete, za konec pa imate menda še eno darilce za naše bralce?

Hvala vam za povabilo. Drži, vsem bralcem in bralkam portala Siol ob tej priložnosti podarjam eno majhno darilce, in sicer bodo ob nakupu kreme PostQuam prek te spletne strani ali obrazca na koncu članka brezplačno na vpisani e-mail prejeli mojo e-knjigo "5 skrivnosti za ohranjanje mladostnega videza".

Akcijo lahko izkoristite z naročilom na uradni spletni strani slovenskega dobavitelja www.LocoNatura.com ali kar neposredno prek obrazca na dnu tega članka.

