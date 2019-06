NAGRADNA AKCIJA: tudi starostno dioptrijo je mogoče odpraviti z laserjem

Prijavite se na nagradno akcijo in odstranite dioptrijo še pred poletnimi počitnicami ter si zagotovite brezskrbno kopanje in sončenje brez nadležnih očal ali leč.

Laserska metoda PRESBYOND predstavlja rešitev za ljudi med 43. in 55. letom, ki imajo težave pri delu na bližino in zaradi tega niso najustreznejši kandidati za lasersko korekcijo po metodah ReLEx SMILE ali FEMTO LASIK.

NAGRADA: BREZPLAČNA ODSTRANITEV DIOPTRIJE PO VAŠI MERI

Če bo sreča na vaši strani, boste operirani po metodi, ki bo za vas najprimernejša ali optimalna. Nagrado podarja VIDIM Očesni Center v Celju.

V osnovi se operacije oči delijo na LASERSKO odstranitev dioptrije in pa odstranitev dioptrije z VSTAVITIJO/VGRADNJO LEČ.

Pri laserski odstranitvi dioptrije obstajajo štiri glavne metode: PRK, LASIK, ReLEx SMILE in PRESBYOND.

obstajajo štiri glavne metode: PRK, LASIK, ReLEx SMILE in PRESBYOND. Pri vstavitvi/zamenjavi leč pa se metode delijo na vstavitev ICL leče in pa zamenjavo IOL leče.

Kaj natanko pomeni "starostna daljnovidnost"?

Starostna daljnovidnost ali t. i. presbiopija je normalen fiziološki pojav staranja leče, ki se pojavi med 43. in 50. letom in se kaže s slabšo vidno ostrino na bližino. Lastna očesna leča izgubi prožnost in s tem se postopno manjša sposobnost prilagajanja – upogibanja leče za gledanje na bližino.

Kako si lahko pomagamo pri slabšanju vida na bližino?

Najprej si lahko pomagamo s tem, da bližnje predmete odmikamo od oči oziroma iztegujemo roke, kaj kmalu pa seveda potrebujemo očala za branje. Posamezniki, ki so prej že imeli očala z določeno dioptrijo za daljavo, se zdaj srečajo z novimi očali za branje ali pa nosijo očala z večžariščnimi stekli, ki jim omogočajo oster vid na vse razdalje. Obstajajo tudi podobne kontaktne leče, ki pa jih pacienti pogosto slabo prenašajo.

In če nočem nositi očal ali kontaktnih leč?

Obstajata dve vrsti operacij, ki uspešno rešujeta težave, povezane s starostno daljnovidnostjo, in nam pomagata, da postanemo neodvisni od očal.

Starostna daljnovidnost se v kombinaciji s kratkovidnostjo, daljnovidnostjo in/ali astigmatizmom največkrat rešuje z zamenjavo znotrajočesne leče, že nekaj let pa se rutinsko izvajajo tudi laserske metode za operacijo starostne daljnovidnosti.

Ali je operacija z zamenjavo očesne leče boleča?

Operacija je povsem neboleča, hitra in varna. Gre za operacijo, podobno operaciji sive mrene, le da se v tem primeru vgradi nadstandardna leča. To pomeni, da se v oko vgradi unikatna, po meri narejena večžariščna leča, ki rešuje vse vrste dioptrije in hkrati starostno daljnovidnost. Gre za dosmrtno rešitev dioptrije, saj je poseg trajen in se dioptrija po posegu ne spreminja več.

Kakšne so možnosti rešitve starostne daljnovidnosti z laserjem?

Očesni kirurgi in strokovnjaki podjetja Carl ZEISS so razvili poseben, računalniško voden laserski poseg, ki uspešno rešuje starostno daljnovidnost ali t. i. presbiopijo, ki se pojavi samostojno ali v kombinaciji s katerokoli drugo dioptrijo.

Laserska operacija PRESBYOND je edinstvena in trenutno edina učinkovita možnost laserske korekcije vida po 43. letu, ki poleg reševanja dioptrije na vse razdalje rešuje tudi starostno daljnovidnost. Edini v Sloveniji jo izvaja VIDIM Očesni Center v Celju. Ta laserska operacija se imenuje Presbyond in se v svetu izvaja že več let. V Sloveniji s to metodo operirajo že več kot leto izključno v VIDIM Očesnem Centru v Celju (ambulante v Celju in Ljubljani).

Na kakšen način poteka laserska korekcija po metodi PRESBYOND?

Presbyond se izvaja izključno na dveh vrhunskih laserjih podjetja ZEISS (Visumax in MEL 90), ki sta vodena in povezana prek računalnika, na katerem pred posegom naredimo načrt operacije. Z laserjem po meri na poseben način preoblikujemo roženico in s tem popravimo dioptrijo na daljavo in/ali astigmatizem ter povečamo vidno ostrino na bližino. Zelo dobro je poseg sprejet pri pacientih, ki so se zaradi starostne daljnovidnosti prvič srečali z očali.

Prispevek o metodi PRESBYOND v oddaji GALILEO:

Ali metoda PRESBYOND trajno reši težave na blizu in daleč?

To je odvisno od stanja oči in tega, kako posameznikovi možgani sprejemajo nov način gledanja. Petletne študije dokazujejo, da se 97 odstotkov ljudi prilagodi takšnemu načinu gledanja in so praktično neodvisni od očal tako za daleč kot tudi za blizu. Načeloma gre za dolgotrajno rešitev. Če se kasneje pojavi siva mrena, pri kateri pride do zamotnitve lastne očesne leče, pa je seveda treba opraviti operacijo sive mrene.

V čem je torej razlika med zamenjavo očesne leče in laserjem PRESBYOND?

Laserska metoda Presbyond predstavlja rešitev za ljudi med 43. in 55. letom, ki imajo težave pri delu na bližino in zaradi tega niso najustreznejši kandidati za lasersko korekcijo po metodah ReLEx SMILE ali FEMTO LASIK ali pa je njihova leča še zelo prosojna in kvalitetna ter zaradi tega ni primerna za zamenjavo. Menjava znotrajočesne leče se izvaja od 40. leta dalje, najpogosteje po 45. letu, ko ugotovimo, da je lastna očesna leča slabše kvalitete ali pa stanje očesa ne dopušča laserske operacije dioptrije.

Na podlagi česa se sprejme odločitev, katera operacija je za posameznika najprimernejša?

Najprej se opravi obsežen oftalmološki pregled, ki obsega zelo natančne meritve in posnetke stanja očesa. Sledi pogovor s pacientom, kjer se ugotovi, kakšne so njegove želje in kakšen je njegov življenjski stil, vključno z delovnimi in življenjskimi navadami. Pacientu se pojasni optimalne možnosti in morebitne prednosti posamezne metode pred drugo.