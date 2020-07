Krio hlače – ledena preso-terapija za lahkoten jutrišnji dan

Oglasno sporočilo

Ledena kopel je že dolgo znana kot način za zmanjševanje bolečin in hitrejšo regeneracijo pri intenzivni športni dejavnosti. Pogosto se uporablja tudi pri različnih fizioterapevtskih posegih. Vse bolj se pozitivni učinki ledene kopeli kažejo tudi na drugih področjih kot so izboljšanje zdravja in imunskega sistema, izboljšanje izgleda kože, zmanjšanje celulita, odpravljanje maščobnih oblog in izboljšanje splošnega počutja, saj spodbuja notranje procese samozdravljenja in izločanje toksinov iz telesa. V velikih športnih centrih in velikih športnih sistemih so zaradi pozitivnih učinkov ledene kopeli zgradili kompleksne sisteme za izvajanje le te. Kaj ostane ostalim, ki nimajo teh možnosti?

Rešitev so “KRIO HLAČE”, ki v celoti simulirajo delovanje ledene kopeli, s to razliko, da se nam ni potrebno potopiti v ledeno vodo, kar je za večino ljudi »travmatična« izkušnja. Učinki uporabe KRIO HLAČ so celo boljši kot v običajni ledeni kopeli, saj v naši napravi lahko nastavljamo želeno temperaturo, ki mora biti različna za različne vrste terapij, hkrati pa lahko ustvarjamo pritisk na telo kot pri preso-terapiji (strojni limfni drenaži), oziroma kot naravni pritisk vode, ki se ustvari, ko se potopimo v globoko vodo, pritisk torej bistveno izboljša učinkovitost delovanja ledene kopeli na telo.

Pritisk, ki ga ustvarja voda na mišice je izrednega pomena pri športni regeneraciji saj preprečuje prehod toksičnih tekočin, ki se ustvarjajo pri fizični aktivnosti v mišice, ter izboljša izločanje le teh preko limfnega sistema iz telesa, kar pripomore k boljšim regeneracijskim in terapevtskim učinkom na telo.

Pozitivni učinki ledene kopeli:

zmanjševanje bolečin in hitrejša regeneracija pri intenzivni športni dejavnosti

krajši čas regeneracije po izvajanju treninga

povečuje mišično moč in prožnost

hitrejše okrevanje poškodb mehkih tkiv

zmanjšanje utrujenost in manjše tveganje poškodb

zdravi vnetja in zmanjša občutljivost mišic ter sklepov

spodbuja okrevanje živčnega in kardiovaskularnega in imunskega sistema

izboljšanje ali popolna odprava krčnih žil.

zmanjšanje celulita in obsega nog.

odpravljanje maščobnih oblog.

izboljšanje splošnega počutja in izločanja toksinov iz telesa.

»Krio hlače« so tudi izredno učinkovite pri oblikovanju telesa (hujšanje) Namesto ostalih invazivnih kirurških posegov, so sedaj »krio hlače« tiste, ki s pomočjo pritiska omogočajo, da telo lažje in hitreje izloča toksine skozi limfni sistem. Posredno torej učinek mraza, potom zamrzovanja maščobnih celic, ki ga ustvarjamo v nogah povečuje porabo kalorij in s tem omogoča kurjenje odvečnih maščob v celem telesu. Znano je, da namakanje nog v ledeno kopel lahko bistveno pripomore k izboljšanju delovanja imunskega sistema. Ledena kopel nam pomaga pri zmanjšanju učinkov, ki jih telesu povzročajo dolgotrajno sedenje in ostale številne stresne situacije katerim smo izpostavljeni vsakodnevno. Stres in dolgotrajno sedenje pogosto povzročajo bolečine v celem telesu še največkrat v nogah. Tovrstne bolečine so posledica pomanjkanja kisika v telesu in živčne napetosti, ki obremenjuje mišice. Poleg navedenega »Krio hlače« tudi pripomorejo k izboljšanju ali popolni odpravi krčnih žil.

Posebno so “krio hlače” namenjene za športnike in rekreativce vseh vrst (tudi zasnovane so bile za športnike) zaradi takojšnjega učinka.

Prednosti uporabe KRIO hlač za športnike:

krajši čas regeneracije pri izvajanju treninga,

hitrejše okrevanje poškodb mehkega tkiva,

zmanjševanje utrujenosti in manjše tveganje poškodb,

zdravi vnetja in občutljivost mišic ter sklepov,

spodbuja okrevanje živčnega in kardiovaskularnega sistema.

