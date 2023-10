Konec bolečin v kolenih! Revolucionarna metoda, ki odpravi bolečine v kolenih in jim povrne 100-odstotno brezhibnost v 28 dneh.

Oglasno sporočilo

Foto: Grobally LLC

Že več kot 14 tisoč uporabnikov nove metode je poročalo o izboljšanju stanja kolenskih sklepov. Ti ne poročajo več o bolečinah in oteklinah, povrnila pa sem jim je popolna funkcionalnost kolenskih sklepov že v 28 dneh. Posledično so postopoma celo opustili uporabo protibolečinskih sredstev in niso več zapravljali denarja za neučinkovita in draga mazila ter terapije. Z uporabo nove metode so si v samo 28 dneh povrnili polno funkcionalnost kolenskih sklepov, celo v primerih, ko so bile poškodbe posledice degeneracij in vnetij in so že izgubili upanje, da bi kadarkoli lahko še hodili brez bolečin. Kako je to mogoče?

Foto: Grobally LLC

Prof. Marko P. (strokovnjak za biomedicinski inženiring) se je odločil, da bo svoji mami olajšal težave, ki jih povzroča obraba kolenskih sklepov. Želel jo je osvoboditi kronične bolečine, otekline, togosti in škripanja v kolenih ter obnoviti njeno popolno sposobnost gibanja. Profesor je po enem letu naprednih raziskav razvil naravno, varno in za uporabo enostavno biomagnetno metodo, ki takoj odpravlja bolečine in obnavlja kolenske sklepe – osvobodi od togosti, škripanja, vnetja, oteklin do degeneracij. Posledično obnovi popolno telesno pripravljenost v 28 dneh.

Zahvaljujoč delovanju te inovativne biomagnetne metode lahko celo osebe z najtežjimi in dolgoletnimi obrabami ali zapleti po poškodbah pridobijo popolno gibljivost kolenskih sklepov, obenem pa se popolnoma znebijo bolečine, degeneracij in vnetij. Posledično lahko končno obnovijo popolno telesno pripravljenost in se osvobodijo tablet, ki vplivajo tudi na druge organe v telesu.

"Tablete in mazila za sklepe so strup in stran vržen denar!" Kakšni so razlogi za te trditve?

Foto: Grobally LLC

Te besede potrjuje že več kot 14 tisoč zadovoljnih uporabnikov biomagnetne metode za obnovo kolenskih sklepov, ki so iz svojih zdravstvenih omaric že skoraj popolnoma odstranili neučinkovita zdravila. Zato smo se odločili pod drobnogled vzeti sredstva, ki obstajajo na trgu za lajšanje omenjenih težav s sklepi in preveriti, kakšne so njihove slabosti in s čim se morajo vsak dan spopadati uporabniki, ki uporabljajo protibolečinska mazila in tablete za domnevno "okrepitev kolen". To so izsledki:

Protibolečinske tablete delujejo le trenutno, mazila pa sploh ne

Protibolečinska tableta deluje največ tri ure. Da bi ublažili kronično bolečino, bi jih morali pojesti več, celo več deset dnevno. Vedno jih je treba imeti pri sebi in kupovati več pakiranj za rezervo (temu pa nameniti celo polovico mesečne plače!). Z vsakodnevno uporabo močnih protibolečinskih tablet vplivamo tudi na druge organe v telesu, kot npr. želodec, jetra ... Nobeno telo tega ne bo zdržalo na dolgi rok. Z druge strani pa so geli in mazila popolno zapravljanje časa in denarja, saj se ne vpijajo skozi kožo v sklepni hrustanec in tako ne morejo vplivati na stanje kolen. Lahko pa povzročijo hude alergijske reakcije, draženje, vnetje in poškodbe kože.

Vsakodnevna uporaba protibolečinskih tablet vpliva tudi na želodec, jetra ...

Tablete za kolenske sklepe vsebujejo sintetično pridobljene sestavine. Povzročajo lahko neželene stranske učinke, med drugim razjede na želodcu, črevesne težave ali motnje v delovanju ledvic in celo motnje sluha. Kar 35 odstotkov primerov akutne odpovedi jeter je posledica jemanja "zdravil". Lahko vzamemo tableto z upanjem na olajšanje bolečine, namesto tega pa trpimo stokrat bolj – to je absurd, ki je popolnoma neskladen s ciljem.

Omamljajo in uspavajo

Večina tablet namesto lajšanja bolečin in regeneracije kolenskih sklepov duši čuječnost. Povzročajo omotico in stalno zaspanost. Predstavljajo enega najpogostejših vzrokov nesreč – doma in za volanom.

Zasvojijo kot droge

Človeško telo se zelo hitro privadi na snovi, ki mu jih priskrbimo. To pomeni, da postane odporno na delovanje protibolečinskih sredstev že po nekajkratni uporabi. Zato mu je treba po nekem času, da bi ublažili bolečino, priskrbeti vedno višje odmerke. Na žalost to povzroča reakcije, podobne odvisnosti od drog, kot so razdraženost, pomanjkanje koncentracije, nihanje razpoloženja ter celo napade jeze in agresije.

Stanejo veliko denarja

Je sploh smiselno zapravljati težko zasluženi denar za sredstva, ki nimajo le majhnega in kratkotrajnega učinka, ampak tudi zastrupljajo in uničujejo telo? Ali za mazila in gele, ki ne morejo niti doseči vira težave in so lahko nevarni za kožo? Seveda, da ne.

Ravno zato je biomagnetna metoda prof. Marka P. pravi preboj v boju za zdrava in močna kolena

Tablete prinašajo rahlo in začasno olajšanje, vplivajo na prebavni sistem in imajo lahko neželene učinke. Geli in mazila so placebo – razen segrevanja bolnega mesta (ki lahko vodi do močnejšega vnetja), pogosto ne učinkujejo tako, kot bi si želeli. Metoda prof. Marka P. pa temelji na najnovejših dosežkih na področju biomagnetne terapije. Ne povzroča nobenih stranskih učinkov. Rezultati so zelo hitro vidni, saj se takoj odpravi bolečina, hkrati pa vpliva na obnovo sklepnega hrustanca in povrne gibljivost sklepov.

Tretma je popolnoma naraven in varen za zdravje. Zaradi ustrezne moči magnetnega polja ima ta metoda za 600 odstotkov močnejše regeneracijske lastnosti kot katerakoli do zdaj poznana metoda, ki se bori proti bolečinam, vnetjem in degeneracijam kolenskih sklepov. Tretma obnovi gibalno sposobnost celo pri osebah z resnimi in dolgoletnimi degeneracijami, vnetji ali zapleti po poškodbah kolen.

Zdaj lahko vsakdo obnovi svoje kolenske sklepe

Metoda je zdaj na voljo v maloprodaji. Takoj odpravlja bolečino, vnetje, oteklino in togost kolen. Njena uporaba je popolnoma varna za telo, kar dokazujejo dodatne raziskave francoskega raziskovalnega centra v Toulousu.

Raziskave so dokazale tudi, da ima tretma več kot 98-odstotno učinkovitost. Po njegovi zaslugi so osebe v starosti 21–93 let v samo 28 dneh dosegle spektakularne rezultate pri odpravljanju bolečin, oteklin, togosti in boju proti vsakovrstnim degeneracijam, vnetjem in zapletom po poškodbah kolenskih sklepov. Ne glede na starost, vzrok in trajanje težav s koleni.

Potrjena učinkovitost v tednih:

1. teden – takojšnja odprava bolečin v kolenih; obnovljeno udobje gibanja.

2. teden – intenzivna obnova hrustančnega tkiva in zmanjšanje togosti, otopelosti in škripanja v kolenih.

3. teden – okrepitev sklepov, kit in mišic za 87 odstotkov; odprava oteklin in vnetij v kolenskih sklepih.

4. teden – popolna odprava dolgoletnih bolečin; povrnitev popolne gibalne sposobnosti.

Gospa Zofija M. (57 let) je ena izmed prvih oseb v Sloveniji, ki so uporabile metodo profesorja Marka P.

Foto: Grobally LLC

"Težave s koleni so se pri meni pojavljale že dolgo časa. To je bilo kmalu po dopolnjenem 30. letu. Mislila sem, da je to normalno, da ko se sklepi obrabijo, bolijo. Po nekaj letih nisem mogla priti niti v prvo nadstropje po stopnicah! Nisem mogla niti pokrčiti nog, ker so moji sklepi strašno škripali in boleli. Zavračala sem druženja s prijatelji in pohode v hribe. Na koncu sem začela jemati protibolečinske tablete, da bi vsaj malo olajšala bolečine. Pravočasno sem izvedela za biomagnetni tretma prof. Marka P. Zdaj vem, da bi, če ne bi uporabila te metode, zagrešila življenjsko napako. Bila sem kot nepokretna starka. Vredno je bilo poskusiti to metodo, ki me je odrešila bolečin in omogočila normalno gibanje. Minili so štirje tedni, ko sem povsem pozabila na težave s koleni. Brez težav grem sedaj lahko po stopnicah, kolesarim, tečem! Z užitkom skrbim za vrt in sadovnjak. Na hčerkini poroki sem šla zadnja s plesišča! Ali bi lahko bilo bolje? Hvala lepa!"

Zakaj bi trpeli bolečine, če obstaja metoda, s katero si lahko povrnete zdrave sklepe.

Učinkovitost biomagnetne metode je nedvomno dokazal francoski raziskovalni center v Toulousu. Prof. Marko P. nenehno zbira nominacije za nagrade za raziskovalno odkritje.

Dobra novica je, da lahko tudi vi preizkusite to metodo.

Naročnik oglasnega sporočila je Grobally LLC.