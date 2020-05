Kapljice CBD s širokim naborom kanabinoidov za najboljše počutje

Prehranska dopolnila in kozmetični izdelki, ki vsebujejo izvlečke industrijske konoplje, so izjemno priljubljeni izdelki, ki jih uporabljajo praktično vse generacije. Nekateri uporabniki posegajo po tovrstnih izdelkih za lajšanje različnih tegob, drugi zgolj za ohranjanje dobrega počutja in videza svoje kože. In v čem je skrivnost učinkovitosti te vsestranske rastline? V podjetju PharmaHemp pravijo, da se odgovor skriva v "sinergizmu naravnega".

Konoplja je stara rastlina, ki se že več desetletij uporablja v tekstilni, gradbeni, papirni, avtomobilski ter živilski industriji. V zadnjih letih pa so izjemno popularna tudi prehranska dopolnila, živila in kozmetični izdelki, ki vsebujejo konopljine izvlečke, bogate s številnimi kanabinoidi.

Izmed prek 100 poznanih je najbolj raziskan kanabinoid v industrijski konoplji kanabidiol (CBD) s številnimi blagodejnimi učinki za človeka in živali, ki jim je skupen endokanabinoidni sistem. Med najpomembnejše učinke štejemo protibolečinsko in protivnetno delovanje ter učinkovitost v boju proti nespečnosti in stresu. V zadnjem času pa se veliko raziskav posveča tudi kanabigerolu (CBG) – znanstveniki temu kanabinoidu pripisujejo protibakterijsko in protibolečinsko delovanje, izboljševanje stanja pri kožnih obolenjih, kot je psoriaza, ter izboljševanje splošnega počutja pri motnjah razpoloženja.

Čeprav je vsebnost posameznih kanabinoidov v industrijski konoplji odvisna predvsem od sorte rastline, so poleg CBD in CBG najbolj pogosto zastopani kanabinoidi še CBDA (kislinska oblika CBD), CBDV (kanabidivarin), CBGA (kislinska oblika CBG), CBN (kanabinol) ter CBC (kanabikromen). Znano je, da skupno učinkovanje teh naravnih snovi privede do "sinergizma", kar pomeni, da je učinek bistveno večji od seštevka učinkov posameznega kanabinoida. Zato so še posebej priljubljeni izdelki iz industrijske konoplje, ki vsebujejo izvlečke s širokim naborom kanabinoidov (ang. full spectrum).

PharmaHemp CBD kapljice v konopljinem olju vedno znova dokazujejo svojo kakovost, saj so že vrsto let najbolj prodajani izdelek PharmaHemp.

Podjetje PharmaHemp proizvaja vrsto izdelkov, ki vsebujejo naravne izvlečke iz različnih sort industrijske konoplje s širokim naborom kanabinoidov. Konopljina biomasa, ki jo uporabljajo za proizvodnjo izvlečka, je vzgojena ekološko in skladno s smernicami o dobri kmetijski ter nabiralni praksi (ang. GACP).

Podjetje PharmaHemp je tudi eno redkih na svetu, kjer je proizvodnja končnih izdelkov z izvlečki iz konoplje certificirana skladno s standardi dobre proizvodne prakse (ang. GMP). V lastnem analiznem laboratoriju PharmHemp Laboratories v vsaki seriji končnih izdelkov analizirajo vsebnost 10 najpomembnejših kanabinoidov. Kupec tako ob nakupu izdelka prejme tudi analizni certifikat s podatki o vsebnosti posameznega kanabinoida.

Najbolj uspešni in prepoznavni izdelki podjetja so PharmaHemp CBD kapljice , PharmaHemp CBD paste in PharmaHemp CBD mazila , ki vsebujejo širok nabor kanabinoidov. Novost z odličnim odzivom uporabnikov pa predstavljajo Pharmahemp CBG kapljice , ki vsebujejo s CBG in drugimi kanabinoidi bogat izvleček iz posebne sorte industrijske konoplje, imenovane Santhica.

Najbolj uspešni in prepoznavni izdelki podjetja PharmaHemp s širokim naborom kanabinoidov. Različne oblike in teksture, ustvarjene z mislijo na potrošnika in njegovo najboljše počutje.

Ker v podjetju verjamejo v "sinergizem naravnega", so v preteklih letih razvili in uspešno postavili na trg tudi izdelke, ki poleg širokega nabora kanabinoidov vsebujejo še druge naravne sestavine. Tako so tradicionalne kapljice CBD nadgradili s kurkuminom v kombinaciji z izvlečkom črnega popra, z različnimi vitamini ter vrstami nosilnih olj, kot je olje grozdnih pečk, ki slovi po svojih odličnih antioksidativnih lastnostih.

"Sinergizem naravnega" – tradicionalne PharmaHemp CBD kapljice s širokim naborom kanabinoidov nadgrajene z različnimi skrbno izbranimi naravnimi sestavinami.

Linijo krem Dr. Kent so osnovali na tradicionalnih formulacijah z znanimi zdravilnimi snovmi, kot so izvleček divjega kostanja in pekoče paprike, olje klinčevca ter glukozamin. Formulacijo so obogatili z izvlečkom konoplje, ki odlično dopolnjuje učinke sestavin krem za blaženje bolečin v mišicah in sklepih ter utrujene noge.

Dr. Kent linija izdelkov CBD za aktiven in zdrav življenjski slog.

V enakem slogu se je rodila linija Elixir , ki predstavlja izdelke za ustno nego. S skrbno izbrano kombinacijo izvlečkov konoplje in oljčnih listov ter drugih aktivnih komponent v zobni pasti in ustni vodi lahko uspešno odpravimo težave v ustni votlini, kot so občutljive dlesni, slab zadah in razdražena sluznica.

CBD Elixir, nepogrešljiva linija izdelkov za ustno nego s širokim naborom kanabinoidov.

PharmaHemp s svojimi izdelki zadovoljuje pričakovanja in potrebe potrošnikov po vsem svetu. Zdaj lahko tudi vi na spletni strani podjetja PharmaHemp preizkusite vrhunske PharmaHemp CBD in CBG izdelke s širokim naborom kanabinoidov po časovno omejeni 20-odstotni znižani promocijski ceni.

Paleta PharmaHemp CBD izdelkov s širokim naborom kanabinoidov.