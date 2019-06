Kako Tinkara Kovač poskrbi zase?

Oglasno sporočilo

Večina se nas že v zgodnjem otroštvu nauči, da so spremembe neizogiben del življenja. Spreminjajo se tako naša prepričanja in pogledi kot tudi naše telo.

Pri ženskah so telesne spremembe še toliko bolj pogoste in očitne, saj vsako življenjsko obdobje prinaša svoja presenečenja. Ženske tako neprestano spoznavamo svoje telo in vsem spremembam prilagajamo tudi nego telesa. Ginekologinja dr. Andreja Štolfa nam je zaupala, kaj je pomembno pri intimni negi na prehodu v 40. leta, svoj pogled na intimno nego pa je razkrila tudi odlična slovenska glasbenica Tinkara Kovač.

Tinkara je prvi stik z intimno nego doživela v pogovoru s svojo mamo, zato se ji zdi zelo pomembno, da se starši lahko na sproščen in pozitiven način pogovarjajo o tej tematiki: "Zelo sem hvaležna svoji mami, ki me je že kot mlado deklico peljala h ginekologu, kar svetujem vsem mamam. Pomembno je, da se mame s svojimi hčerami dovolj zgodaj začnemo pogovarjati o intimni negi, menstruaciji, njenem pomenu in o tem, kako vse te telesne spremembe vplivajo na naše počutje."

Zgodnja vzgoja je tako pri ozaveščanju o ustrezni intimni negi izjemno pomembna, dr. Andrejo Štolfa pa smo povprašali, kakšen odnos imajo Slovenke do intimne nege in kako se ji posvečajo v zrelejših letih: "Ženske se zavedajo pomena intimne nege. Tiste, ki se jim pri tem pojavijo težave z bolno ali vneto kožo, poiščejo tudi strokovne informacije, ali pri zdravniku, v lekarni ali drogeriji. Zdravniki svetujemo rabo kakovostnih izdelkov v pH-vrednosti kože in po potrebi nego z negovalnimi izdelki, ki ohranjajo normalno mikrofloro kože in sluznic."

Pomena ustreznih negovalnih izdelkov se zaveda tudi Tinkara, ki pri izbiri izdelkov za intimno nego prisega na kakovost in do kože prijazne sestavine: "Vedno sem si prizadevala za naraven način življenja in uporabo neagresivnih izdelkov, tako da sem vedno imela podoben odnos do tega. Je pa res, da sem prav med nosečnostjo postala bolj pozorna na izdelke, ki jih uporabljam. Zelo smo namreč pozorni na to, kaj vnašamo v svoje telo, ko pa so v igri mila in kreme, včasih malo pozabimo, kaj nanašamo na svojo kožo."

Ustrezna izbira izdelkov za intimno nego lahko prepreči tudi nekatere tegobe, ki jih prinašajo telesne spremembe v 40. letih. "Po 40. letu se lahko začnejo spet pojavljati močnejše in daljše menstruacije, kar zahteva rabo higienskih predlog dalj časa v mesecu. To lahko pomeni večjo potrebo po negi kože, da se ne vname. Svetujemo redno umivanje z intimnimi mili v vrednosti pH kože, ki s kože odstranijo nečistoče in neprijeten vonj, ki bi se sicer lahko razvil," opozarja dr. Štolfa.

Kaj je značilno za intimno nego žensk na prehodu v 40. leta?

Ginekologinja dr. Andreja Štolfa poudarja: "Zagotovo imajo ženske po 40. letu izoblikovane svoje navade pri intimni negi, ki so se z leti pokazale za najustreznejše. Spreminjajo jih v primeru težav in takrat jim ginekologi svetujemo uporabo kakovostnih sredstev za intimno nego v pH-vrednosti kože. Nega naj bi bila redna vsak dan, ne pa prepogosta, da kislinski plašč kože ostane nepoškodovan in kožo varuje."

Za zrele dame je še posebej primerno intimno milo Chilly Antibacterial, ki s svojo formulo z naravnimi izvlečki timijana in žajblja ščiti intimne predele pred vdorom bakterij in pomaga vzpostavljati naravno ravnovesje sluznice.

Pojem pod tušem z izdelki za intimno nego Chilly

Chilly kot vodilna znamka izdelkov za intimno nego v sodelovanju z Združenjem ginekologov in porodničarjev Slovenije ozavešča Slovenke o pomenu pravilne intimne nege v različnih življenjskih obdobjih. #PojemPodTušem spodbuja ženske, da na družbenih omrežjih delijo glasbo oz. pesmi, ki si jih najraje zapojejo pod prho, in tako spodbudijo sovrstnice k razmisleku o pomenu intimne nege v vseh življenjskih obdobjih.

