Kako na naraven način premagati prehlad?

S prihodom hladnejšega vremena se jeseni poveča tudi število prehladnih in drugih respiratornih obolenj. Z neprijetnimi simptomi se lahko spoprimete tudi na popolnoma naraven način, vse, kar potrebujete, sta fiziološka raztopina in inhalator. Njegova uporaba je primerna tako za otroke kot tudi za odrasle, saj lahko občutno olajša dihanje. Uporaba je priporočljiva pri prehladu, gripi, celo sezonskih alergijah in simptomih astme.

Zakaj je tako priporočljiva uporaba inhalatorja ob zgoraj naštetih obolenjih? Inhalator blaži nekatere simptome prehlada, gripe in celo astme, saj manjša otekline in širi zračne poti, s čimer je dihanje lažje.

Njegove učinkovine so odvisne od tega, kaj dodamo v tekočino, ki jo nato inhalator spremeni v meglico, primerno za vdihovanje. Inhalator lahko namreč uporabljamo v kombinaciji s tekočimi zdravili, primernimi za posamezna bolezenska stanja, ali pa zgolj z naravno fiziološko raztopino. Ta je še posebej priporočljiva pri različnih respiratornih obolenjih otrok in odraslih.

Dovajanje sterilne fiziološke raztopine v vaš dihalni sistem z vdihavanjem lahko pomaga pri odpiranju dihalnih poti, redčenju izločkov in sluzi v pljučih. Tako se boste lažje izkašljevali, vaša pljuča pa se bodo posledično lažje, učinkovitejše in celo hitreje čistila.

Zakaj je priporočljiva uporaba fiziološke raztopine?

Sterilna fiziološka raztopina za nos in oči odstrani škodljive dejavnike, kot so alergeni, virusi, bakterije, suh zrak in nečistoče. Hkrati vlaži sluznico. Raztopina je namenjena dojenčkom, otrokom in odraslim: za izpiranje nosnih poti, za čiščenje in izpiranje oči, za izpiranje ran. Zelo priporočljivo je tudi vdihavanje v obliki pare, ki jo ustvari inhalator.

Inhalator spada med medicinske pripomočke, ki jih lahko dobite tudi na naročilnico osebnega zdravnika.

Nad otroški prehlad na naraven način

Kompresorski inhalator za otroke Hi Neeb je primeren za vso družino. Zaradi priloženih nalepk, s katerimi si ga lahko otroci okrasijo po svoje, ga bodo prav ti z veseljem uporabljali. Ta aparat za aerosolno terapijo odlikujeta moderna zasnova in plastično ohišje, odporno proti udarcem ter primerno za transport in shranjevanje.

Visok operativni tlak zagotavlja terapevtsko učinkovit hiter čas nebulizacije in nastanek prašnih delcev ustrezne velikosti. Izbirate lahko med dvema stopnjama hitrosti doziranja. Naprava ima terapevtski učinek na dihalni sistem zaradi učinkovitega sistema razpršila. Inovativni kompresor, ki omogoča neprekinjeno delovanje postopka in delovni pritisk, zagotavlja hitro razpršitev zdravila.

Kompresorski inhalator za otroke HiNeeb je edini inhalator, ki vam omogoča, da ne inhalirate samo v sedečem položaju, ampak tudi leže. To je zelo priročno, če inhalacije potrebuje otrok ali starostnik, ki težko sedi.

Kompresorski inhalator Arianne je profesionalni inhalator z izjemno zmogljivostjo, ki je primeren za vso družino. Z večjo močjo zagotavlja večjo hitrost razpadanja, kar povečuje učinkovitost zdravljenja. Aparat za aerosolno terapijo z batnim kompresorjem z visoko zmogljivostjo se ponaša z visokim operativnim tlakom, ki omogoča večjo terapevtsko učinkovitost. Vsestransko uporaben inhalator je tudi cenovno izjemno ugoden, zato si lahko ta profesionalni izdelek, ki je preprost tudi za čiščenje, privoščite tudi za domačo oskrbo.

Kako pravilno uporabljati inhalator?

Vsak inhalator ima svoj način delovanja, zato ob nakupu novega vedno preverite navodila za uporabo. Prav tako natančno sledite navodilom uporabe morebitnih zdravil, ki ste jih prejeli za uporabo v kombinaciji z inhalatorjem. V nadaljevanju se bomo osredotočili na uporabo inhalatorja v kombinaciji s fiziološko raztopino.

Inhalator je precej preprost za uporabo, slediti je treba le tem preprostim korakom:

umijte si roke,

v posodico za tekočino dodajte fiziološko raztopino (uporabite sterilno fiziološko raztopino),

namestite oziroma ustrezno povežite posodico za tekočino, povezovalno cev in masko,

pritrdite povezovalno cev na inhalator,

vklopite inhalator,

med uporabo ustnik in posodico za tekočino držite pokonci, da se vam tekočina ne razlije,

počasi in globoko vdihujte paro,

bodite pozorni, da vam para ne uhaja.

Inhalator, ki ga lahko vzamete tudi s seboj na pot

Prenosni baterijski inhalator YUWELL M102 je nova generacija inhalatorja, ki temelji na ultrazvočnih vibracijah. Vibracijski val pritisne tekočino v skodelico za zdravilo, da razprši tekočino skozi masko. Izdelku je priložena tudi priročna torbica za lažje shranjevanje in nosljivost na poti.

Prenosni ultrazvočni inhalator YUWELL 402AI je namenjen zdravljenju zgornjih in spodnjih dihalnih poti. Z razprševanjem in inhaliranjem zdravil, ki vam jih je predpisal oz. priporočil zdravnik, lahko preprečite bolezni dihalnih poti, ublažite simptome in pospešite zdravljenje. Primeren je za uporabo v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, domovih za ostarele in za domačo uporabo. Opremljen je celo z zvočnim alarmom za raven vode.

Po uporabi inhalator vedno dobro očistite

Čeprav je naprava preprosta za uporabo, je bistvenega pomena, da jo uporabljate pravilno ter predvsem redno čistite in vzdržujete. Neustrezno čiščenje lahko pomeni zadrževanje bakterij na posameznih delih naprave, kar pa lahko pri nadaljnji uporabi vodi do infekcije. Zato vedno poskrbite za ustrezno čiščenje, pri čemer se držite splošnih smernic:

umijte si roke in delajte na čisti površini,

tako kot ste prej sestavili različne kose, jih zdaj razstavite (povezovalna cev, posodica za tekočino in maska oziroma ustnik) ter umijte z milom in toplo vodo,

postavite jih na čisto krpo in počakajte, da se posušijo,

sam inhalator dezinficirajte skladno z navodili za uporabo.

Kljub rednemu čiščenju maske bodite pozorni, da vsako masko uporablja le ena oseba.

