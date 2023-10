Kaj nas čaka po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja?

Javnozdravstveni sistem v Sloveniji potrebuje prenovo, to je danes slišati vsepovsod. Čakalne dobe so tista prva težava, ki je najbolj očitna in bode v oči že od daleč. Ne samo, da so izjemno dolge, vse prepogosto so tudi daljše od zakonsko dovoljenih. Z novim letom se obeta ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Bo to rešilo čakalne dobe? Najbrž ne. Kakšne spremembe lahko torej pričakujemo?

Na področju zdravstvenih zavarovanj se z novim letom obetajo konkretne spremembe. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje naj bi se prestrukturiralo v obvezno. Čeprav je o tem veliko govora, pa trenutno še ni jasno, kaj točno bo to pomenilo za paciente, a očitno je, da to ne bo rešitev najbolj perečega problema slovenskega zdravstva, ki so dolge čakalne dobe. Slovenci potrebujemo dostop do zdravstvenih storitev v roku, kot se obljublja, in vsekakor ne v roku, ki je daljši od zakonsko določenega.

Na dlani se ponujajo prednosti, ki jih prinaša tržno zdravstvo, ki pacientu ne le obljublja, pač pa tudi zagotavlja termin zdravstvene obravnave v vnaprej jasno določenem časovnem roku. Le ena izmed slovenskih zavarovalnic, to je PRVA Osebna zavarovalnica, pa ponuja celo možnost naročanja na specialistične zdravstvene storitve brez napotnice osebnega zdravnika. In to v samo desetih dneh.

Kako nam koristi dodatno zdravstveno zavarovanje?

Predvsem tako, da lahko brez skrbi poskrbite za svoje zdravje s hitrim dostopom do diagnoze in zdravljenja – torej brez večmesečnega, celo večletnega čakanja na pregled, operativni poseg ali rehabilitacijo.

Foto: Shutterstock

Z napotnico stopnje "redno" se na primer na prvi dermatološki pregled v Sloveniji čaka povprečno 266 dni, pri izvajalcu z najdaljšo čakalno dobo pa kar neverjetnih 832 dni. V primeru, da imate za dermatoloski pregled izdano napotnico stopnje "zelo hitro", pri kateri je predvidena čakalna doba 14 dni, pa je v resnici povprečna pričakovana doba čakanja 112 dni. Med vsemi pacienti, napotenimi na dermatološki obravnavo v Sloveniji, jih kar 70,49 odstotka čaka dlje od dopustne čakalne dobe. Podobno je tudi pri drugih zdravstvenih obravnavah. Na prvi pregled in preostale zdravstvene storitve več kot polovica vseh naročenih pacientov v Sloveniji čaka dlje, kot je dopustna čakalna doba. Navedeni podatki se nanašajo na zadnje poročilo NIJZ iz avgusta 2023.

Izvajalci sicer vsem, ki čakajo dlje, kot je dopustno, pošljejo v podpis soglasje, s katerim pacienti pristanejo na tako dolgo čakanje. Čeprav si mnogi mislijo, da jim drugega, kot da čakajo, ne preostane, pa obstaja rešitev.

Rešitev za ohranjanje posameznikovega zdravja je kakovostno dodatno zavarovanje, ki omogoča naročanje in zagotovljen dostop do specialističnih storitev takoj oziroma v nekaj dneh.

Eno bolj kakovostnih tovrstnih zavarovanj je PRVA Zdravje, ki ga tako posameznikom kot tudi delodajalcem ponuja PRVA Osebna zavarovalnica. Poleg zagotavljanja širokega nabora zdravstvenih storitev s 23 področij medicine v 80 zasebnih zdravstvenih ustanovah v PRVI gradijo predvsem na zagotavljanju kakovostne uporabniške izkušnje. Posledično zaradi preprostega naročanja, jasnih informacij in obveščanja rezultati njihove ankete zadovoljstva kažejo, da bi 99 odstotkov uporabnikov njihovo dodatno zavarovanje priporočilo prijatelju.

Foto: Shutterstock

Do zdravstvenega pregleda v desetih dneh Predvsem hiter in pravočasen dostop do specialista oziroma ustreznega zdravljenja je pomemben del poti do najhitrejšega izboljšanja zdravstvenega stanja. Včasih gre za odločilen element, ki že na začetku začrta možnosti nadaljnjega okrevanja. Poleg tega pa vam bo hitrejša zdravstvena obravnava omogočila tudi hitrejšo vrnitev v normalno življenje in s tem krajši čas znižanega prihodka zaradi bolniške odsotnosti. Najdaljša zagotovljena čakalna doba znotraj mreže izvajalcev zdravstvenih storitev PRVA Zdravje je deset delovnih dni. Asistenčni center je zavarovancem na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu. Do strokovnih svetovalcev lahko dostopate prek telefona ali spleta. Poiskali vam bodo izvajalce zdravstvenih storitev, ki so na voljo hitro in so vam tudi lokacijsko blizu. Po organizaciji prvega termina pri specialistu in za primer potrebnega nadaljnjega zdravljenja sledi celovit načrt zdravljenja v najbližji zdravstveni ustanovi, pri enem izmed več kot 310 uveljavljenih zasebnih izvajalcev.

Za čim bolj celostno zdravstveno oskrbo so posamezniku na voljo različna kritja. Za najbolj osnovnega velja kritje Specialisti in zdravila. Ob novonastalih bolezenskih stanjih in poškodbah zagotavlja dostop do specialističnih zdravstvenih storitev z 22 področij medicine v največ desetih delovnih dneh, krije stroške pregledov in pripadajočih diagnostičnih preiskav na podlagi napotnice osebnega zdravnika ter plačilo zdravil, predpisanih na beli recept, do 250 evrov letno.

Kritje Operativni posegi posamezniku poleg hitrega dostopa do zdravnika zagotovi še kritje stroškov operativnih posegov v enodnevni obravnavi. Glede na dolge čakalne dobe javnega zdravstva večina zavarovancev izbere tudi kritje Rehabilitacije. Ta v enem letu omogoča šest obravnav fizioterapije, delovne ali protibolečinske terapije, ki so nadaljevanje specialistične obravnave. Na voljo je 34 različnih fizioterapevtskih postopkov v obsegu, kot je naveden na delovnem nalogu, 35 različnih postopkov delovne terapije in 15 različnih postopkov protibolečinske terapije, za kar je potrebna zgolj pridobitev delovnega naloga ali napotnice.

Foto: Thinkstock

Vsi, ki že imate postavljeno diagnozo za zdravljenje, lahko izberete tudi kritje Drugo zdravniško mnenje. S tem si lahko izboljšate potek zdravljenja in pomirite morebitne negotovosti ter poiščete odgovore na še vsa odprta vprašanja. Večina zdravnikov se strinja, da drugo mnenje prinaša dodano vrednost in dokazuje dobro medicinsko prakso, saj zagotavlja pravilno diagnozo.

Pri PRVI Osebni zavarovalnici za specialista ne potrebujete napotnice

Edina zavarovalnica v Sloveniji, ki vam omogoča pregled pri specialistu brez napotnice osebnega zdravnika, je PRVA Osebna zavarovalnica. Še hitrejši dostop do zdravljenja je mogoč s paketom Nadstandard. Ob sklenitvi več kritij boste tako poleg ugodnejše cene pridobili še možnost naročanja na specialistične preglede brez napotnice, kar je še kako dobrodošlo ob prezasedenosti osebnih zdravnikov, zaradi česar je včasih za obisk treba čakati dlje časa.