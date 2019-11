CBD je učinkovit naravni zaveznik tudi pri aknah, dermatitisu in luskavici

Oglasno sporočilo

CBD kanabinoid deluje tako, da se veže na endokanabinoidni sistem v našem telesu. Ta sistem deluje kot neke vrste dirigent telesa, ki skrbi, da vsi njegovi deli delujejo usklajeno. Ob porušenem delovanju endokanabinoidnega sistema prihaja do različnih težav v organizmu.

Terapevtsko CBD mazilo znamke Hemptouch je 100% naravno, narejeno v Sloveniji in vsebuje visoko koncentracijo CBD kanabinoida.

Koža ima svoj lasten endokanabinoidni sistem

Koža je naš največji organ, ki vsakodnevno opravlja pomembno vlogo zaščitnika našega organizma. Tako kot ostali deli organizma, je tudi naša koža podvržena številnim notranjim in zunanjim vplivom. Notranje delovanje kože v veliki meri uravnava endokanabinoidni sistem, ki skrbi za uravnovešeno izločanje maščobe, umirja pretirane reakcije in na druge načine skrbi, da je koža zdrava in v ravnovesju. Če pride do slabega delovanja tega sistema, se poruši tudi ravnovesje v koži in to se kaže skozi različne kožne težave. Med njimi so najbolj znane akne, dermatitis in luskavica.

CBD za akne in mozolje

Akne niso samo problem najstnikov, ampak se pogosto pojavljajo tudi v odraslosti. Najpogosteje se vzroki za nastanek aken pri odraslih skrivajo v hormonskem neravnovesju, nezdravi prehrani, stresu ter neprimerni negi. Za njihov nastanek je najpogosteje krivo pretirano izločanje maščobe iz lojnic. Zakaj je CBD odličen zaveznik v boju proti aknam?

CBD zmanjšuje tvorbo maščobe v lojnicah

Klinične študije dokazujejo, da CBD zmanjšuje tvorjenje maščobe v žlezah lojnicah in tako zmanjša izbruhe mozoljev, saj je ravno pretirana tvorba sebuma najpogostejši krivec za nastanek aken.

CBD deluje protibakterijsko in protivnetno

Ivona Sunshinecafeblog – ambasadorka izdelkov Hemptouch CBD izvaja kompleksne protivnetne in protibakterijske ukrepe, kot ravno tako dokazujejo različne študije. Pordele akne (ne ogrci) so posledica vnetnih sprememb na koži, ki jih CBD kanabinoid uspešno umiri.

Izdelki s CBD kanabinoidom so postali vodilna naravna alternativa izdelkom za nego aknaste kože.

V Sloveniji sta takšna izdelka na voljo v obliki Paketa Ravnovesje nečiste kože podjetja Hemptouch.

CBD za luskavico

Luskavica je kronična avtoimuna bolezen za katero je značilna pospešena delitev kožnih celic. Kot posledica te delitve se na koži pojavljajo grobe zaplate rdeče in srebrnkaste barve. Luskavica je bolezen za katero še ne poznamo zdravila.

Vedno bolj priljubljeno naravno sredstvo za blaženje izbruhov luskavice je CBD kanabinoid. Več študij namreč dokazuje njegovo delovanje v smeri upočasnjevanja delitve celic na koži. CBD kanabinoid ima tudi protivneten učinek kar dodatno pomiri stanje luskavice. Več o CBD kanabinoidu za luskavico si lahko preberete v enem izmed člankov na spletni strani podjetja Hemptouch: Luskavica in kanabinoid CBD - učinek je dokazan.

CBD za atopijski dermatitis

Dermatitis je vnetna kožna bolezen, ki prizadene kar okoli 10 % otrok do šestega leta. Pogosteje se pojavlja pozimi, zanj pa so značilni rdeči in srbeči izpuščaji na koži.

CBD kanabinoid ima protivnetno delovanje na kožo, zato učinkovito umiri izbruhe atopijskega dermatitisa. CBD je toliko bolj učinkovit, ker ima koža lasten endokanabinoidni sistem v katerega se neposredno veže CBD v obliki mazila. Tako lahko hitro ciljno deluje na težavo, jo umiri in koži vrne ravnovesje. Kako je obupana mamica v CBD mazilu naša rešitev za kožo svojega sina, si lahko preberete tukaj: Končno smo se znebili krem s kortikosteroidi.

Blažilno CBD mazilo Hemptouch je odličen naraven zaveznik pri razdraženi in dermatitični koži.

